OpenAI obvinilo DeepSeek z krádeže. AI prý testují na jejich modelech bez povolení

OpenAI tvrdí, že DeepSeek využila jejich modely k vytvoření svého AI modelu bez svolení

DeepSeek investoval do svého modelu pouze 6 milionů dolarů, zatímco OpenAI několik miliard

Čínská společnost se brání tím, že je open-source, což je oproti uzavřenému OpenAI zásadní rozdíl

Představte si, že roky pracujete na revolučním projektu. Investujete miliardy, najímáte si ty nejlepší mozky a pak… najednou se objeví někdo, kdo bez vašeho svolení využije vaše úsilí a přijde s podobným produktem. Přesně to podle OpenAI udělala čínská společnost DeepSeek.

Je DeepSeek R1 zázrak, nebo spíše podvod?

Společnost OpenAI tvrdí, že má důkazy o tom, že čínský AI startup neoprávněně použil jejich modely ke vzniku a následnému tréninku svého vlastního AI modelu. Jde především o model DeepSeek R1, který se svou kvalitou až podezřele blíží tomu, co nabízí OpenAI. A to je problém, neboť tím údajně porušuje smluvní podmínky.

DeepSeek R1 je nový AI model, který Čína hrdě představila jako konkurenci západním AI systémům. Podle vývojářů byl tento model trénován pomocí rozsáhlých datasetů a unikátních metod, díky nímž je schopný řešit složité úlohy jako například matematické výpočty, programování nebo logické myšlení.

Jenže OpenAI se to nezdá. Model R1 je podle nich až příliš dobrý na to, aby byl vyvinut tak rychle a navíc tak levně. Když se podíváme na to, že OpenAI investovalo miliardové částky do vývoje svých modelů, zatímco DeepSeek údajně zvládl něco podobného jen s 6 miliony dolarů, otázky se začínají kupit.

Technologický svět v šoku

Když se tahle zpráva dostala na veřejnost, okamžitě vyvolala rozruch. Investoři, analytici a konkurence se začala vyptávat, jak přesně by tato informace mohla ovlivnit trh s AI. Některé technologické akcie, včetně giganta Nvidie, obratem zaznamenali mírný pokles. Ve výsledku to ale dává smysl, pokud by se ukázalo, že čínské AI modely lze vytvářet levněji a efektivněji díky “vypůjčeným” západním technologiím, mohlo by to výrazně změnit rovnováhu sil na poli umělé inteligence.

DeepSeek na celou kauzu reagoval tím, že jejich model R1 je open-source a kdokoli ho může zkoumat. To je oproti uzavřenému přístupu OpenAI zásadní rozdíl. Znamená to ale, že DeepSeek nemohl použít cizí modely? Těžko říct. Možná to je pouze způsob, jakým chtějí odvést pozornost.