Recenze Samsung Galaxy S21 Ultra: nejlepší z nejlepších

Přesně před týdnem Samsung na prvním letošním Galaxy Unpacked eventu představil nové vlajkové smartphony pro první polovinu letošního roku. Představení sice proběhlo dříve, než jsme byli doposud zvyklí, ale i tak přineslo řadu novinek a špičkových zařízení. Kromě velmi dobře vybavených telefonů Galaxy S21 a S21+, byly uvedeny nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro s aktivním potlačením hluku a chytrý přívěsek Smart Tag. Pokud však toužíte opravdu po tom nejlepším, co letos Samsung bude nabízet, bude vás zajímat nejvybavenější Galaxy S21 Ultra 5G.

A právě tato novinka nám do redakce na testování přišla jako první. Ultra je opět modelem pro nejnáročnější uživatele a znovu se jedná o „technologickou bestii“. Zaujme obřím displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, špičkovou hardwarovou výbavou zahrnující i 5G konektivitu, baterií s vysokou kapacitou 5000 mAh s rychlým 25W nabíjením a soustavou fotoaparátů, která nemá na poli smartphonů konkurenci. Řeč je zejména o 108Mpx hlavním snímači, 10x optickém teleobjektivu (až 100x digitální zoom) a vylepšeném širokáči s autofokusem.

Galaxy S21 Ultra má nekompromisní výbavu a špičkový displej

kvalitní fotoaparáty v čele se 108Mpx snímačem a teleobjektivem s 10x optickým přiblížením

podporuje pero S Pen, obsah balení je chudší, chybí i slot na microSD kartu

je levnější, než loňská generace; k předobjednávkám dostanete bonusy v hodnotě 6 900 Kč

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G se na českém trhu začne prodávat 29. ledna za doporučenou cenu 33 499 Kč včetně DPH se 128GB vnitřní pamětí, respektive za 256GB verzi zaplatíte 34 999 Kč a za variantu s 512GB úložištěm dáte 37 990 Kč včetně DPH. Ceny jsou o něco příznivější než minulý roka a navíc k předobjednávce dostanete dárky v hodnotě 6 898 Kč. Jedná se o nejlepší smartphone na trhu, dokáže zaujmout i jinými vlastnostmi než jen soustavou fotoaparátů a má vůbec nějaké nedostatky? A jaké další vlastnosti a funkce novinka nabízí, to vám prozradí naše podrobná recenze.

Obsah balení: kde nic tu nic

V prodejním balení se toho letos mnoho nenachází. Samsung byl u vlajkových modelů vždy štědrý a do krabičky dával hodně příslušenství. Nicméně po vzoru Applu zde chybí nabíjecí adaptér, který si buď budete muset dokoupit nebo použít váš stávající. Osobně to beru jako podstatné mínus, a to i přesto, že nějakou tu rychlejší nabíječku vlastním. Napájecí adaptér by měl být zkrátka základ. Takhle si Samsung akorát tak namastí kapsu, protože se mu na paletu vejde dvakrát víc krabiček.

Někoho nepotěší i absence sluchátek. V balení se nachází pouze metr dlouhý kabel s USB-C koncovkami, spona pro vyjmutí slotu a příručky. Chválím, že je telefon z výroby opatřen ochranou fólií na displeji.

Samsung se nebál experimentovat

Samsung Galaxy S21 Ultra je největší, nejtěžší, ale zároveň nejvybavenější telefon z celé trojice modelů S21. Po designové stránce telefon viditelně dospěl. Zatímco u loňského Galaxy S20 Ultra působil hlavní fotomodul svými obřími proporcemi velmi neohrabaně jako batůžek na zádech, letošní řešení fotoaparátu dodává telefonu mnohem více elegance.

Ano, prostor s fotoaparáty je stále obrovský a vystupuje nad povrch zad, nepůsobí však jako dodatečně nalepený hrb, ale je přímou součástí telefonu s poměrně ladnými křivkami. Někomu se nový design líbí, někomu ne. Sešel jsem s mnoha názory z obou táborů. Mě osobně se nový design hodně líbí a je zcela určitě originální.

Fotomodul nově vystupuje nad povrch telefonu jen ze dvou stran, což je praktičtější a vypadá to lépe. Modul je nově kryt hliníkem namísto skla. I když Korejci provedli překvapivé mezigenerační zmenšení displeje (o tom ale až za chvíli), a tím pádem i celého telefonu, stále se jedná o pořádného macka.

Dobrá ergonomie a výborné dílenské zpracování

Pravítkem naměříte 165,1 × 75,6 × 8,9 mm (v místě fotoaparátu 10,9), na váze se ukáže 228 gramů (hmotnost povyskočila o 6 gramů). Telefon je v pase na můj vkus docela tlouštík a když k tomu připočtete hmotnost, jedná se docela o pěknou cihličku. Rám je vyroben z hliníku a záda kryje odolné sklo Gorilla Glass.

Ergonomie zařízení je ale překvapivě dobrá. Hmotnost je pěkně rozložená, pocitově není telefon až tak moc těžká a dobře se drží v ruce. Bohužel při položení na stůl se smartphone nepříjemně houpe, což se projevuje i při psaní. Vystouplý fotomodul je holt daň za pokročilou soustavu fotoaparátů. Záda jsou matná, což je hodně příjemné a mnohem lepší než lesklá skla. I když telefon díky tomu u něco víc klouže.

Voděodolnost a pouze dvě barevné varianty

Samozřejmě se nezapomnělo ani na kompletní odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68 (hloubka 1,5 metru po dobu 30 minut). Vespodu se nachází zdířka USB-C ve verzi 3.2 a hlasitý reproduktor naladěný od AKG, kterému dělá stereo doplněk sluchátkový repráček nad displejem.

Oba podporují i technologii Dolby Atmos. Zvuk je čistý, ale zároveň výrazný a dostatečně hlasitý. U řady Galaxy S21 tak opět najdeme jedny z nejlepších reproduktorů napříč všemi telefony.

Dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti se nachází na pravé straně nad tlačítkem Power. Na stranách se ještě nachází slot na karty, předěly antén a mikrofony. 3,5mm audio výstup byste hledali marně. Galaxy S10 byl asi posledním vlajkovým Samsungem s tímto konektorem. Samsung Galaxy S21 Ultra se u nás bude prodávat pouze ve dvou barevných variantách – v námi testované konzervativní černé a v elegantní stříbrné barvě.

Perfektní displej se 120Hz obnovovací frekvencí

Samsung Galaxy S21 Ultra se může pochlubit špičkovým 6,8palcovým displejem, kolem kterého se rozprostírají velmi tenké rámečky. Avšak oproti S20 Ultra poklesla úhlopříčka o desetinu palce a o desetinu procenta se snížil poměr displeje tělu. Zobrazovač zabírá 89,8 % čelní plochy, což není úplně rekordní hodnota (např. displej u Note 20 Ultra zabírá 91,7 %), a je po stranách nepatrně zakřivený. Je kryt odolným sklem Gorilla Glass Victus, jehož odolnost proti škrábancům je dvojnásobná oproti Gorilla Glass 6 a zároveň by mělo vydržet pád na tvrdý povrch až ze dvou metrů.

Displej nabízí velmi jemné rozlišení Quad HD+ (3200 x 1440 pixelů, 515 ppi), má decentně zakulacené rohy a jeho poměr stran je atypických 20:9. Jedná se o Dynamic AMOLED 2X displej typu Infinity-O, což znamená, že jej tradičně u horního okraje „zdobí“ otvor pro selfie kamerku. Díky podpoře HDR10+ nabízí zobrazovací panel velmi vysoký kontrast (poměr až 3 000 000:1), což využijete při sledování video obsahu na YouTube, Netflixu i v Amazon Prime Video.

Displej disponuje sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle (jas na slunci až 1 000 nitů, krátkodobá maximální svítivost až 1 500 nitů). Displej se může pochlubit i 120Hz obnovovací frekvencí, která je nově dostupná i pro nejvyšší QHD+ rozlišení. Toto kombo se poměrně dost projevuje na spotřebě energické energie.

120 Hz i při Quad HD+ rozlišení

Kvůli nižší energetické náročnosti displej se ve výchozím stavu využívá Full HD+ rozlišení. Adaptivní obnovovací frekvence je také aktivovaná. Osobně jsem QHD+ rozlišení párkrát během testování zapnul, ale po většinu času jsem měl nastavené Full HD+, což je podle mě zcela dostatečné.

Samsung uvádí, že adaptivní režim nastavuje frekvenci od 10 až po 120 Hz v závislosti na používání a zobrazovaném obsahu. Já si během testování zapnul ve vývojářských možnostech ukazatel frekvence, abych to vyzkoušel. Během používání telefonu to po většinu času ukazovalo 120 Hz, jen u videa se zobrazovalo 60 Hz. Na 60 Hz se displej ihned přepne, když přestanete po displeji jezdit prstem a dotýkat se ho. Jakmile se jej opět dotknete, naskočí 120 Hz. Při nabíjení je 120 Hz frekvence stálá (neklesá).

Vzorkovací frekvence dotykové vrstvy je 240 Hz. Vaše oči uvítají i snížení emitace modrého záření, čemuž pomáhá speciální vrstva displeje. Využít ale můžete i klasický softwarový filtr modrého světla. Samsung nezapomněl ani na tmavý režim, který přepne prostředí převážně do černých barev, což uleví vašemu zraku a nepatrně také baterii.

V nastavení nechybí ani možnost si vybrat z živého nebo přirozeného režimu displeje nebo vyvážení bílé. Samozřejmostí je funkce Always On, která na displeji zobrazí hodiny a oznámení, když telefon nepoužíváte. Částečně se tím supluje absence notifikační diody. Vhod přijde i ochrana proti náhodným dotykům, například v kapse, nebo naopak zvýšení citlivosti displeje.

Nově s podporou pera S Pen

Velkou zajímavostí, ale ne tak velkým překvapením, je podpora ovládacího pera S Pen. Galaxy S21 Ultra je vůbec prvním smartphonem z řady Galaxy S, který podporou tohoto stylusu disponuje, ovšem oproti telefonů rodiny Galaxy Note jej nenajdete v těle smartphonu. Nemyslím si, že by tento krok měl vést k nahrazení řady Note – její koncept a funkce jsou nenahraditelné.

Pokud budete chtít pero při přenášení ochránit, budete si moci u Samsungu vybrat jeden ze dvou ochranných krytů, který uchování a nabíjení stylusu obstará. Pero nenabízí takové funkce a možnosti, jako známe z řady Galaxy Note, ale zde to není to primární lákadlo, ale jen možný doplněk, který může vaší produktivitu posunout o kousek dál.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít vylepšenou ultrazvukovou čtečku otisků prstů, která je fyzicky 1,7x větší než u minulé generace. Čtečka je vhodně umístěna, takže se na ní bez problémů a pohodlně trefíte. Větší velikost také dopomáhá k rychlejší a přesnější autentizaci. Odemykání je opravdu blesku rychlé a posun je jasně viditelný. Stačí se displeje jen nepatrně dotknout, a to jen na chviličku, a otisk je ihned rozpoznán a telefon odemknut. Zkrátka stačí jen na ni tapnout a je to.

Čtečka je spolehlivě rychlá i přes ochranou fólii, která je na displeji nalepena z výroby. Jednou za čas čtečka prst napoprvé nerozpozná (odhadem jednou za 30 pokusů), ale to je většinou mou chybou než chybou čtečky. Ani jednou se mi nestalo, že by mi telefon nešel přes čtečku odemknout.

Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek vás překvapí svou rychlostí. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu a je odemčeno. Ovšem je brát v potaz, že se jedná o 2D sken, který není tolik bezpečný. Já výhradně využíval čtečku, která je opravdu hodně rychlá.

Hardwarová výbava i konektivita na nejvyšší úrovni

Samsung Galaxy S21 Ultra pohání nový výkonný čipset Exynos 2100 vyráběný 5nm EUV technologií. Tento čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (1 x 2,9 GHz Cortex-X1, 3 x 2,80 GHz Cortex-A78 a 4 x 2,2 GHz Cortex-A55) a grafickým jádrem Mali-G78 MP14. Novinka vypadá na papíře velmi dobře, dokonce lépe než vlajkový Snapdragon 888, se kterým se bude řada Galaxy S21 prodávat v zámoří.

V porovnání s S20 a Exynos 990 je nárůst výkonu procesoru o více než 30 % a grafický výkon se zvýšil dokonce o 40 %. Integrovaná neurální jednotka zvládne zpracovat až 26 bilionů operací za vteřinu, a to při poloviční spotřebě energie.

Výkon zařízení je špičkový, což dokazuje i výsledek v AnTuTu benchmarku (verze 8.5.2), kde novinka (na test jsme měli zapůjčenou variantu s 12 GB RAM) nasbírala necelých 647 tisíc bodů a patří tak jednoznačně k tomu nejlepšímu na trhu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 Ultra Systém: Android 11 Rozměry: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm , Hmotnost: 228 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,8", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 10 Mpx, f/4.9, 1/3.2", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 10 Mpx, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF, 4K video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 33 499 Kč Kompletní specifikace

Nicméně od nového smartphonu jsem čekal trochu víc a S21 Ultra na první příčce tohoto benchmarku není. Avšak jedná se jen o číslo (například ze zahraničních recenzí vyplývá, že varianta s Exynos 2100 je schopná dostat se klidně i na 677 tisíc bodů) a důležité je, jak se smartphone chová v praxi.

Nijak zvlášť se nepřehřívá a hraní her je opravdový zážitek

Velice chválím za chlazení. Telefon se výrazněji nezahřívá ani při hraní a dalších náročných aktivitách. Teplota zařízení se při maximálním zatížení pohybovala do 38° C a procesor ukazoval maximálně 62° C, a to pouze krátkodobě při banchmarku.

Celkově hodnotím zážitek z hraní, rychlosti telefonu a výkonu velmi pozitivně. Základní varianta S21 Ultra disponuje 12GB operační pamětí (LPDDR5) a 128GB úložištěm, ale dostupná je i verze s 12GB/256GB a 16 GB RAM a 512GB interní pamětí. Jsem rád, že si uživatel může vybrat hned ze tří paměťových variant.

Podpora 5G i eSIM, avšak bez microSD karty

To se hodí zejména proto, že nově není možné do slotu vložit paměťovou microSD karty. Alespoň má uživatel možnost vložit dvě nanoSIM a ještě k tomu využít eSIM.

Díky novému čipsetu se telefon nezalekne žádné bezdrátové sítě, podporovány jsou standardy 5G (sub-6 i mmWave), nová superrychlá Wi-Fi 6E a nové Bluetooth 5.2. Nechybí NFC, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO), ANT+ a nově i UWB (Ultra Wideband) k vyhledávání ostatních zařízení rodiny Galaxy.

Dobrá výdrž baterie a rychlé nabíjení

Wattů. Což není tolik, protože S20 Ultra podporoval až 45W nabíjení, které se ale hodí jen pro nabíjení pár procent, které je rychlejší, ale celkové nabití akumulátoru je stejně rychlé jako u 25W nabíječky. Jelikož v balení jsem žádný adaptér nenašel, musel jsem si vystačit se svým 25W.

Nejrychleji jsem Galaxy S21 Ultra na 100 % nabil za 65 minut, což není špatné. Bezdrátově výkonem 15 Wattů za hodinu a 45 minut. Za 15 minut lze drátově nabít 30 %, za dalších 15 minut se dostanete na 59 % a za další čtvrthodinku jste na 85 %.

Nechybí ani funkce reverzního dobíjení Wireless PowerShare, díky které ze zad telefonu nabijete chytré hodinky, nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro, popřípadě jiný smartphone nebo další zařízení podporující bezdrátové nabíjení Qi/PMA.

Až dvoudenní výdrž na jedno nabití

Výdrž baterie se oproti předchozí generaci nepatrně zlepšil, za což zcela jistě může úspornější 5nm čipset. Ano, pokud budete mít zapnutou adaptivní frekvenci, Quad HD+ rozlišení, Always On displej a ve svých aktivitách se nebudete nijak omezovat, baterie vám vystačí na jeden pracovní den. Při mém běžném používání jsem měl aktivní Always On, automatický jas displeje a obnovovací frekvenci 120 Hz a Full HD+ rozlišení. Neustále jsem měl zapnutou Wi-Fi, Bluetooth připojené k hodinkám, či sluchátkům a aktivní mobilní data.

Kromě brouzdání po internetu (zhruba 45 minut denně), jsem často také fotil a natáčel videa, občas si zahrál nějakou tu hru (cca na 30 minut), strávil jsem několik desítek minut na sociálních sítích (v průměru hodinu denně) a necelou hodinu jsem věnoval sledování YouTube. Během týdenního testování, které je zcela dostatečné na určení výdrže baterie, mi pokaždé před spaním (po celém dni) smartphone ukazoval ještě zhruba třicet až čtyřicet procent zbývající energie.

Řekl bych, že při běžném používání se dá v pohodě dostat jeden a půl denní výdrž, což je rozhodně dobré. A pokud si přepnete na standardní 60Hz frekvenci, výdrž tím ještě zhruba o 20 % prodloužíte. Výrobce musím také pochválit, že telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace, adaptivní, střední nebo maximální úsporný režim.

Android 11 a skvělá nadstavba One UI 3.1

V telefonu se nachází nejnovější operačním systémem Android 11, který je doplněný o nástavbu One UI v nové verzi 3.1. No, ona není zas až tak nová, protože modely S20 a Note 20 ji už dostaly v prosinci a v lednu j obdržely model S10 a Z Fold 2 (u těch jde ale o verzi 3.0). Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení oproti čistému Androidu. Dle mého názoru se jedná o vůbec nejlepší nadstavbu, která kdy pro Android vznikla.

Novinek ve verzi 3.1 je spousta. Namátkou mohu zmínit průhlednou lištu oznámení a rychlých přepínačů, inovovanou systémovou klávesnici a obrazovku s telefonováním lze nově obohatit o vlastní obrázky a videa.

Hráče jistě potěší vylepšený Game Booster, který dovolí kompletně „zamrazit“ rozehranou hru tak, abyste se později mohli vrátit přesně do toho stavu, ve kterém jste skončili. Služba Samsung Find umožňuje rychlé vyhledávání dalších produktů Samsung Galaxy, jako například bezdrátová sluchátka, hodinky či nově představenou klíčenku Smart Tag.

Nechybí počítačový režim DeX, a to i ten bezdrátový, nebo propojení s Windows. Trochu mě překvapilo, že výchozí pro zasílání zpráv je aplikace od Googlu, nikoliv aplikace od Samsungu (ovšem je možné si výchozí nastavení přenastavit).

Novinky v galerii

Do galerie přibyla nová funkce pro odstranění nežádoucích objektů z fotografie jediným kliknutím. Stačí si danou funkci zapnout v nastavení aplikace v sekci Labs. Poté se zobrazí daná ikonka v nabídce úprav u fotky. Na objekt, který má být smazán stačí jen kliknout a software ho za vás vybere. Poté jej stačí smazat.

Funkce funguje poměrně dobře a na mazaní drobných nedostatků ve fotce postačuje. Druhá softwarová vychytávka se bude líbit všem, kteří jsou citliví na soukromí. Ve formuláři pro sdílení fotek přibylo políčko, které z fotky vymaže lokalizační informace.

Fotoaparát patří ke špičce

Smartphony od Samsungu vždy patřily k těm nejlépe fotícím na trhu a jinak tomu není ani v případě Galaxy S21 Ultra. Model Ultra oproti svým bratříčkům Galaxy S21 sází na zcela odlišnou soustavu fotoaparátů.

Přední selfie kamerka zaujme vysokým rozlišením 40 Mpx se světelností f/2.2 s prediktivním automatickým ostřením. Konfigurace zadních fotoaparátů je následující:

Hlavní 108MPx snímač s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8, velikost čipu 1/1,33″, tj. velikost pixelů 0,8 µm, ohnisková vzdálenost 24 mm

Širokoúhlá kamera s rozlišením 12 MPx, úhlem záběru 120° (ohnisková vzdálenost 13 mm), clonovým číslem f/2.2, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/2,55″

10MPx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (ohnisko 70 mm), optickou stabilizací, světelností f/2.4, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/3,24″

10Mpx periskopický teleobjektiv s 10× optickým přiblížením (240 mm), optickou stabilizací, světelností objektivu f/4.9, fázovým ostřením s technologií dual pixel a velikostí čipu 1/3,24″

Novinky v aplikaci Fotoaparát

Mezi režimy fotoaparátu patří automatický, živé zaostření (i u videa), noc, profesionální (i u videa), panoráma, jídlo a další. Selfie kamerka nabízí vylepšení tváře, výběr osvětlení, úpravu (rozostření, černobílé) pozadí, přisvětlení pomocí obrazovky, funkci širokoúhlého selfie nebo oblíbené animované AR emoji.

Vylepšen byl i režim Single Take, který umí díky výkonnější umělé inteligenci zpracovat až 5× více dat, každý snímek tak dokáže poskytnout více detailů. Nadšení fotografové ocení možnost zaznamenávat snímky do 12bitových RAW souborů. RAW soubor je možné pořídit v režimu Pro.

Nový je i režim Pohled režiséra, kdy vidíte obraz ze všech kamer. Během natáčení se nahrává obraz ze selfie kamerky a z vybraného zadního fotoaparátu. Podobnou vychytávkou je Vlogger view, neboli pohled vlogera, kdy se jsou ve videu vedle sebe záběry z přední kamerky a ze zadního snímače.

V hlavní roli 108Mpx fotoaparát

Snímky pořízené Galaxy S21 Ultra mají být ve srovnání s minulou generací až 4krát barevnější a mají nabídnout širší dynamický rozsah. Nicméně po týdnu testování musím říci, že fotografie mi přijdou v barvách umírněnější a nejsou tak saturované jako u minulých generací. Dynamický rozsah je ale špičkový. Za dobrého světla jsou výsledky výborné – pochválit musím slušnou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou míru šumu.

Při focení na plných 108 Mpx (12000 x 9000 px) mají fotografie velikost až 25 MB, což je mnohdy 5x více než běžné 12Mpx snímky. Focení na plné rozlišení má nespornou výhodu při přibližování nebo pro ořez, kdy vám fotografie poskytne mnohem více detailů. Přesto doporučuji fotografovat na výchozí rozlišení 12 Mpx, kdy jsou snímky také velmi detailní a excelují v nízké míře šumu.

Makro snímky jsou také opět povedené, a to díky velkém čipu. Nechybí jim ostré detaily, ani přirozeně rozostřené pozadí, ale je nutné fotit minimálně ze vzdálenosti 10 centimetrů, což není nijak málo. Nová je funkce pro zlepšení zaostření, kdy se pro focení použije širokoúhlý fotoaparát pro zachycení ostrosti v celé scéně.

Díky umělé inteligenci dokáže Galaxy S21 Ultra rozpoznat více než 30 typů fotografovaných scén a upravit nastavení barev, tónů nebo doporučit vhodný režim a ideální kompozici.

Širokáč konečně s autofokusem

Širokáč konečně dostal autofokus, což se pozitivně projevuje na kvalitně snímků. Po prvních pár dnech jsem si také zamiloval focení makro snímků. Ty můžete skrze širokoúhlou kamerku zaznamenávat už ze vzdálenosti 1,5 centimetru.

Pochválit musím portrétní snímky a fotografie pořízené selfie kamerkou, ty patří k tomu nejlepšímu, co přední fotoaparáty pořizují. Při pořizování fotografií s bokeh efektem je nutné stát dále od objektu, ale šikovné je, že můžete využít jak hlavní fotoaparát, tak dvojnásobné přiblížení.

Schopnosti přiblížení: až 100x digitální zoom

Velkou pozornost si zaslouží 10Mpx periskopický fotoaparát s 10x optickým přiblížením. S20 Ultra měl periskopickou kamerku s čtyřnásobným zoomem, který uměl 10x hybridní přiblížení. Je neskutečné, kam se za necelý rok technologie posunula.

Digitálně lze dokonce dosáhnout až 100x přiblížení (funkce Space Zoom), které nově mnohem stabilnější a lze tak mezigeneračně dosáhnout o poznání lepších výsledků.

Pokud pořizujete fotografii vzdáleného objektu, může se hodit funkce Zoom Lock, která zamkne požadovaný objekt v hledáčku, a jakmile přes něj „přejedete“ kamerou, tak pořídí jeho snímek. To se může hodit zejména při focení opravdu vzdálených objektů, které z ruky není snadné přesně zacílit.

Skvělá stabilizace při focení

Stabilizace při focení na dlouho vzdálenost je opravdu neuvěřitelná, i když se vám třese ruka, obraz na displeji je stále stabilní. Ostatně na snímky se můžete podívat sami.

Pokud je vaším cílem objekt, který AI dokáže identifikovat, je výsledek překvapivě dobrý. Podívat se můžete i na srovnání výsledků s loňským modelem S20 Ultra.

Samsung zapojuje do přibližování i hlavní snímač. Navíc pokud fotíte blízké objekty, např. metr od vás, použije se pro 3x přiblížení hlavní snímač a pro 10x přiblížení se použije teleobjektiv s 3x optickým přiblížením a provede se digitální přiblížení. To je nejspíš proto, aby telefon rychleji a přesněji zaostřil.

Schopnosti přiblížení jsou u tohoto smartphonu fascinující. Oba optické zoomy jsou špičkové, a i digitální 30x přiblížení je použitelné. Samozřejmě díky horší světelnosti objektivu nejsou snímky za horších světelných podmínek tak kvalitní, ale pochválit musím za optickou stabilizaci obrazu.

Focení v noci a noční režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků víc než slušná. Díky 108Mpx fotoaparátu a pokročilé postprodukci si S21 Ultra zachovává poměrně nízkou úroveň šumu a dobrou světlost. Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí a následně snímky vylepší za pomoci softwaru.

Nově lze navolit delší časy pro ještě prosvětlenější snímky za zhoršeného osvětlení. Místo režimu auto je možné zvolit max – maximální délku snímání. Podobné možnosti známe z iPhonů. Působivěji také funguje redukce šumu, takže při nočním režimu je šum o poznání nižší. Použitím nočního režimu se u některých snímků degradují barvy (jejich saturace). Také doporučuji v noci manuálně snížit úroveň jasu fotografované scény.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

Výsledné noční fotografie, i bez nočního režimu, jsou velmi dobré. Noční režim scénu více prosvětlí a stabilizuje světelné zdroje. Noční režim chválím zejména při focení skrze širokáč a teleobjektiv s 3x optickým přiblížením, kdy jeho použitím dosáhnete mnohem lepších výsledků. Naopak focení s 10x optickým přiblížením není za horších světelných podmínek vůbec dobré, což je vzhledem k jeho světelnosti a ohniskové vzdálenosti pochopitelné.

Perfektní záznam videa

Samsung Galaxy S21 Ultra umí zaznamenávat video až v rozlišení 8K při 24 snímcích. To je reálně 7680 x 4320 px; jedna minuta záznamu tak zabere přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: camera test (8K, 24 fps)

Reálně 8K opět příliš nevyužijete. Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení. Naopak skvělý je záznam 4K videa při 60 fps. Velice chválím stabilizaci obrazu. Záznam 4K@60fps je dostupný i pro širokáč, což je super. Akorát se při tomto nastavení nedá mezi fotoaparáty během natáčení přepínat (to stále umí jen iPhone). Přepínání snímačů během nahrávání je dostupné u 4K@30, 1080p@60 a ve Full HD při 30 snímcích za vteřinu.

Záznam 4k při 60 fps pro všechny fotoaparáty

Také přední selfie kamerka zvládne nahrávat 4K video při 60 fps. Nově je možné vybírat automatické snímkování, které by mělo volit počet snímků podle potřeby. Nechybí ani záznam super slow-motion videa nebo možnost nahrávat video s podporou HDR10+.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: camera test (4K, 60 fps)

Samozřejmě nechybí ani super stabilizátor obrazu nebo režim videa s živým zaostřením, kdy se za snímaným objektem či postavou rozmaže či jinak upraví pozadí (černobílý, glitch či big circle). Během záznamu je přítomná funkce přiblížení zvuku při zoomování. K tomu telefon využívá schopností trojice mikrofonů. V případě, že dochází k přiblížení zvuku, jste o tom během natáčení informování ikonkou na displeji.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: camera test (4K, 30 fps)

Celkově je kvalita záznamu výborná, a i v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu a povedená stabilizace světelných zdrojů. Výtku mám jen k citlivějším mikrofonům na silný vítr.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy S21 Ultra je velmi vydařeným vlajkovým smartphonem. Jedná se bezesporu o jeden z nejlépe vybavených telefonů na trhu. Zaujme bezrámečkovým designem a naprosto perfektním displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, kterému nejde nic vytknout. Ačkoliv je S21 Ultra velké zařízení, díky minimálním rámečků má výbornou ergonomii a ani hmotnost 228 gramů není nejhorší. Výborné zpracování doplňuje zvýšená odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68.

Elegantní skleněná záda jsou matná, což je příjemné, ale jsou trochu kluzčí. Bohužel jsou u nás dostupné jen dvě barevné varianty – konzervativní černá a elegantní stříbrná. Design je věc vkusu, ale za mě se letošní „s-dvacítky“ hodně povedly. Velká baterie zaručuje slušnou výdrž a jistě potěší superrychlé 25W nabíjení, jen zamrzí, že adaptér v balení nenajdete. Určitě využijte i bezdrátové nabíjení nebo funkci sdílení energie pro jiná zařízení.

K dokonalosti chybí jen krůček

Nesmím zapomenout na hodně rychlou čtečku otisků prstů v displeji nebo pohodlné odemykání obličejem. Pochválit musím i stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Ano, ve výbavě sice chybí 3,5mm audio výstup, ale to je holt trend dnešní doby. Snad více zamrzí absence slotu na microSD karty. Vystupující fotoaparát, i když se telefon díky němu houpe při položení na stůl, se dá skousnout, a to především pro jeho schopnosti.

Schopnosti fotoaparátu patří k absolutní špičce mezi smartphony a chyby se hledají těžko. Dalším minusem ve výbavě je absence notifikační diody a pro někoho může být rušivý otvor v displeji, který se nedá softwarově skrýt. Naopak hardwarové parametry zařízení jsou na nejvyšší úrovni a výkonu má na rozdávání. Použitý operační systém Android 11 je bleskurychlý a nadstavba One UI 3 hodně povedená.

Samsung Galaxy S21 Ultra je skvělý v každém směru a k dokonalosti mu chybí jen málo. Příliš nepotěší svou cenou, která na českém trhu startuje na částce 33 499 Kč. Dobrou alternativou může být, pokud vyloženě nechcete to nejlepší, levnější Galaxy S21+ nebo Note 20 Ultra. Popřípadě si můžete počkat na očekávané novinky v podobě Xiaomi Mi 11 Pro nebo se poohlédnout po Huawei P40 Pro, popřípadě po iPhonu 12 Pro.

Samsung Galaxy S21 Ultra je skvělý v každém směru a k dokonalosti mu chybí jen málo. Příliš nepotěší svou cenou, která na českém trhu startuje na částce 33 499 Kč. Dobrou alternativou může být, pokud vyloženě nechcete to nejlepší, levnější Galaxy S21+ nebo Note 20 Ultra. Popřípadě si můžete počkat na očekávané novinky v podobě Xiaomi Mi 11 Pro nebo se poohlédnout po Huawei P40 Pro, popřípadě po iPhonu 12 Pro.