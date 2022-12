Recenze Nothing Ear (Stick): nenechte se opít krásným designem

Nothing Ear (Stick) jsou nová bezdrátová sluchátka svérázné britské značky

Mají peckovou konstrukci, v uších netlačí a zvuk je v rámci možností povedený

Cena je však vysoká, skoro 3 tisíce korun – že by daň za osobitý design?

V polovině léta jsme tu měli Nothing Phone, zatím nejpokročilejší výrobek britské společnosti Nothing založené někdejším šéfem OnePlus. Od té doby si dal stále ještě mladý výrobce s telefony pokoj, ale znovu zkouší štěstí s bezdrátovými sluchátky. Na Nothing Ear (1) navazuje designovka Ear (Stick), která rozhodně není levná a mezi konkurencí působí spíše jako chiméra. Přesto, anebo možná právě proto, jde o produkt, o kterém se mluví. Jak se ale používá v praxi?

Nothing Ear (Stick) koupíte jak na oficiálním webu výrobce s dodáním do 5 pracovních dnů, tak i na českých e-shopech (s dodáním ihned). K mání je pouze jedna varianta, a to za vcelku sebevědomou cenu 2 999 Kč včetně DPH. Nothing ještě slibuje 10% slevu registrovaným zákazníkům, kteří si již dříve pořídili Nothing Phone (1).

Sluchátka z modelingové agentury

Z hlediska designu začneme trochu nestandardně u dobíjecího pouzdra. Z prodejního balení totiž vytáhnete bílý váleček s nápisem „NOTHING“ a povrchem zdrsněným jednoduchým vzorem. Prvek průhlednosti je zde tentokrát patrný na otočné plastové stěně, která kryje sluchátka, ale zároveň vám o nich umožňuje mít dokonalý přehled. Na spodní straně (při položení na stůl) je červeně znázorněný USB-C port pro nabíjení a stříbrné párovací tlačítko.

Designové pouzdro, které z dálky připomíná spíše rtěnku nebo zapalovač, má jeden zásadní problém. Plast – ať už jakékoliv barvy, i ten průhledný – se velice rychle poškrábe. To však není to nejhorší, neboť podobný problém trápí také třeba o stupeň dražší AirPody od Applu. Pod transparentní otočný mechanismus se totiž snadno dostanou nečistoty, kterých se kolikrát nejde zbavit ani vatovou tyčinkou do uší. Neříká se mi to snadno, protože vzhled Ear (Stick) je vskutku působivý, ale tady vyhrála forma nad praktičností.

Samotná sluchátka pak ničím extra nezaujmou. Vypadají vlastně jako Ear (1), avšak bez silikonového špuntu. Skládají se z velké plastové hlavičky bílé barvy, stříbrné mřížky reproduktoru a příjemně tvarované nožičky o délce 2,5 centimetru, která je opět průhledná. Zdá se, že právě ona transparentnost bude jakýmsi poznávacím znakem produktů Nothing i do budoucna. Chtělo by to ale vymyslet inovativnější provedení, protože u loňských Ear (1) jsem byl ohromen víc.

Pohodlí při nošení a ovládání

Moje uši už si kompletně odvyknuly hostit tvrdá bezdrátová sluchátka bez silikonové výplně zvukovodu. Nothing Ear (Stick) si však vedou více než dobře! Pocit tlačení jsem měl zhruba 20 minut po prvním nasazení a od té doby jsem o nich nevěděl. V tomto ohledu se sluší zmínit hmotnost jen 4,4 gramu na sluchátko a také správně vytvarovanou hlavičku, kterou stačí do ucha jen vložit – není třeba žádného šroubování.

Nožička je dostatečně dlouhá na to, aby se s ní sluchátka dobře ovládala. Dotyková ploška na levé i pravé stopce reaguje na stisk, tudíž ji stačí jen trošičku stlačit a ozve se potvrzující lupnutí. Ve výchozím nastavení platí, že jedno stisknutí pozastaví či spustí přehrávání, dvojité vás posune o jednu skladbu dopředu, trojité o jednu dozadu a podržení sníží či naopak zvýší hlasitost. To stojí za pochvalu, neboť manuální regulace hlasitosti stále není samozřejmost ani u nejdražší konkurence.

Parametry a funkce

K propojení s telefonem, tabletem, počítačem a podobně využívají Ear (Stick) technologii Bluetooth 5.2, dále nechybí třeba Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair. Výrobce se chlubí i „zvýšenou odolností“ IP54, ale nijak nedoporučujeme vystavovat je prachu nebo vlhkosti. Přímo na svých stránkách pak Nothing uvádí, že nejlépe si sluchátka rozumí právě s telefonem téhož výrobce. Minimálně po zvukové stránce to ale nelze doložit – Ear (Stick) podporují jen konvenční kodeky AAC a SBC.

Přestože jde o pecková sluchadla s velmi snadnou propustností dovnitř i ven, Nothing zcela rezignoval na nasazení aktivního potlačení hluku. Pravda, u takto tvarovaných sluchátek se technologie ANC většinou neosvědčila, ale něco by určitě bylo lepší než nic. V aktuálním stavu vás od poslechu hudby při nižší úrovni hlasitosti ruší i klapání prstů o klávesnici, pokud zrovna pracujete na počítači. Při vyšší hlasitosti zase hudba ruší vaše okolí.

V minimalisticky vyvedené a bezproblémově přehledné mobilní aplikaci Nothing X se ukrývá ještě možnost aktivovat detekci nasazení a režim nízké latence pro hraní. Nechybí funkce určení polohy vašich ztracených sluchátek a ekvalizér, o kterém ještě bude řeč.

Kvalita zvuku a telefonování

O zvuk se tu starají 12,6mm měniče, v každé pecičce jeden. Hračičky zaujme již zmíněný ekvalizér v aplikaci Nothing X, který nabízí tyto přednastavené režimy: vyvážený (výchozí), výraznější basy, výraznější výšky a výraznější vokály. Nechybí ani možnost vlastního manuálního nastavení.

Novinka má poměrně kvalitní reprodukci, která vynikne zejména v tichém a klidném prostředí, kde se nemusíte starat o okolí. Ve výchozím nastavení ekvalizéru lze pochválit velmi čistý a jednoznačný projev i tak akorát důrazné basy. Při hlasitosti kolem 80 % mohou zlobit výšky, které jakoby trošku bodají do ucha.

Zdaleka nejlépe se mi poslouchala elektronická či vážná hudba. U dynamických kytarovek mi naopak přišlo, že zpěv frontmana přebíjí instrumenty. To by ovšem teoreticky mělo jít poladit v rámci ekvalizéru.

Kvůli absenci ANC je však znesnadněn poslech na rušné ulici nebo v dopravních prostředích (metro, letadlo, …). To samé pak platí i o telefonování: doma či v kanclu huj, jinde fuj. Jasně, Ear (Stick) mají vlastní mikrofon, nicméně v rušném prostředí zkrátka špatně slyšíte druhou stranu a druhá strana špatně slyší vás. Jde o neveselou ukázkou toho, že ANC dává smysl i u peckové konstrukce.

Výdrž baterie a nabíjení

Nothing se chlubí výdrží 7 hodin na jedno nabití. A aby nebyla, když chybí funkce známé pro vybíjení baterie, jako je 360° prostorový zvuk či aktivní potlačení hluku. Dle mojí zkušenosti vydrží Ear (Stick) přehrávat hudbu zhruba 6 až 6,5 hodiny, při častém telefonování se výdrž sníží zhruba o třetinu. Plně nabité pouzdro doplna dobije sluchátka 3×.

Co se týče nabíjení, 350mAh akumulátor v ochranném pouzdru nabijete pomocí USB-C za hodinu a půl. Zamrzí však absence bezdrátového nabíjení, kterou disponovaly konstrukčně konvenčnější Nothing Ear (1). Výrobce se ještě chlubí tím, že když dáte vybitá sluchátka do pouzdra na 10 minut, dostanete necelé 2 hodiny přehrávání hudby. Potvrzuji, že se nabíjí rychle.

Závěrečné hodnocení

To hlavní již de facto zaznělo – vyhrála forma nad obsahem. Sluchátka jsou určitě pěkná i slušivá a designem vyniknou. Jenomže když se řekne A, musí zákonitě zaznít i B. S cenou 3 tisíce korun nejvíce bolí absence ANC a bezdrátového nabíjení. Ani zvukově to není žádná pohádka, ale naštěstí ani zklamání.

Zatímco loňské Ear (1) byly dobrou konkurencí pro AirPods Pro, Stick v klání s konkurencí „Designed in California“ neobstojí. Skladbou funkcí a nekonvenčním designem se až moc vymezují, kvůli čemuž mohou doplatit na úzkou cílovku, podobně jako se to stalo s Huawei FreeBuds Lipstick.

Nothing Ear (Stick) 7.9 Design a zpracování 9.0/10

















Kvalita zvuku 7.5/10

















Pohodlnost nošení 9.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Funkce 5.5/10

















Klady osobitý design s průhlednými prvky

kvalitní a čistý zvukový projev

výborná výdrž i rychlé dobíjení

velké pohodlí při nošení

možnost regulace hlasitosti na stopkách Zápory plast se rychle odře a ušpiní

absolutně chybí potlačení hluku

absence bezdrátového nabíjení pouzdra

trochu vyšší cena