Recenze Nothing Ear (2): spanilá jízda průhledných sluchátek

Společnost Nothing založená vizionářem Carlem Peiem přinesla na trh již třetí sluchátka – Ear (2) je druhá generace základního modelu špuntových sluchátek. Pro výrobce jde o vcelku zásadní zařízení, protože právě předchozí generace byla jeho debutem na poli hardwaru. Jak se nová sluchátka používají a zaujmou i majitele původních Ear (1)?

Na českém trhu jsou sluchátka oficiálně k dostání u prodejců elektroniky, jakož i na oficiálním webu Nothing. K dispozici je pouze jediná bílá barevná varianta a cena byla stanovena na 3 699 Kč včetně DPH.

Obsah balení

První generace sluchátek se prodávala v opulentním stříbrném balení. Dvojka už tolik péče v tomto ohledu nedostala, balení je černé s voskovaným papírem kolem, na kterém je vyobrazeno sluchátko v nadživotní velikosti. Vevnitř se nachází dobíjecí krabička, sluchátka a také krátký USB-C kabel a náhradní špunty velikosti S a L (velikost M je přednastavena).

Transparentní design potřetí

Po krátké pauze s „modelingovými“ peckovými sluchátky Ear (Stick) přichází druhá generace plnohodnotných Ear se špuntovým zakončením a všemi funkcemi moderních sluchadel, včetně aktivního potlačení hluku.

Nothing Ear (2) přichází s extrémně podobným designem jako první generace. Ne však totožným. Pravé i levé sluchátko je z plastu a disponují průhlednou nožičkou. Tvarovaná hlavička, z bílého lesklého plastu, je zakončena silikonovým špuntíkem.

Sluchadla jsou stejná, odlišuje je pouze umístění mikrofonů. Dokonce je můžete vložit do pouzdra první generace a budou se nabíjet. Samotna krabička je ale decentně nižší a má ostřejší hrany. Spodní strana není jednolitě zalita plastem, nýbrž členitá.

Tam také směřuje má první výtka, v záhybech se totiž drží nepořádek, což u průhledného plastu není vůbec žádoucí. Konstrukce nabíjecího pouzdra se zdá být i po několika týdnech pevná a nikde nevrže. Výrobce garantuje odolnost IP54 u sluchátek a IP55 u pouzdra. Znamená to, že odolají lehkému deštíku, nic víc.

Ergonomie znovu skvělá

Z hlediska designu platí, že Nothing neměl moc důvod měnit to, co fungovalo vloni. A platí to i po stránce ergonomie. Sluchátka do ucha příjemně sednou, nemusíte je nijak šroubovat, a po chvilce o nich ani nevíte. Samozřejmě ale jde o ryze subjektivní pohled, ergonomii si musí každý vyzkoušet na vlastní kůži.

Ovládání probíhá na hranaté nožičce. Ta disponuje tlakovým senzorem, reaguje na jedno, dvě nebo až tři stisknutí, popřípadě delší podržení. Bohužel regulace hlasitosti klouzavým pohybem po nožičce letos chybí. Maximálně můžete nastavit úpravu hlasitosti již zmíněným podržením.

Parametry a funkce

K propojení s vaším zařízením využívají Ear (2) Bluetooth 5.2, nechybí ale ani Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair. Zvládají také rychlé přepínání mezi dvěma připojenými přístroji – například smartphone a počítač. Z kodeků podporují konvenční AAC, SBC a pokročilý LHDC 5.0 (až 192kHz frekvenci a bitrate 1 Mb/s).

V doprovodné aplikaci Nothing si můžete nastavit i další chytré funkce. Nechybí detekce uší, režim nízké latence pro příznivce hraní nebo kontrola toho, jak vám špunty sedí v uchu. Samozřejmostí je transparentní mód pro poslech zvuků z okolí a aktivní potlačení hluku (ANC).

Doporučuji provést hned na začátku osobní test náchylnosti na zvuky z okolí. Sluchátka díky tomu uzpůsobí potlačení hluku a kvalitu zvuku přímo vám dle vašich preferencí. Právě tato technologie, mimo jiné zprostředkovaná umělou inteligencí, do značné míry odlišuje první a druhou generaci sluchátek Nothing Ear.

Zvuk, kvůli kterému se vyplatí upgrade

Loňská generace působila po zvukové stránce jako příjemný průměr v dané cenové kategorii. V přímém srovnání je novinka o celou úroveň výš. Náročnější ucho zaplesá, protože zvuk je nádherně čistý a při hlasitosti kolem 70–80 % můžete v hudbě perfektně rozlišovat jednotlivé složky a nástroje.

Nothing Ear (2) se hodí pro poslech de facto jakéhokoliv žánru. Ve výchozím nastavení jsou o něco basovější než bych já potřeboval, i to lze ale vyřešit pomocí sofistikovaného ekvalizéru přímo v aplikaci.

Tím nejlepším „ekvalizérem“ je ale již zmíněný individuální test poslechu. V rámci toho vám AI do uší pouští jednotlivé tóny a zvuky v rozličných frekvencích a podle toho, jak na ně reagujete, uzpůsobí ideální zvukový profil přímo pro vaše uši.

Ear (2) se tak i díky chytrému testu rovnají třeba AirPods Pro 2. generace, které jsem měl možnost otestovat již v minulosti. S ohledem na cenu necelé 4 tisíce korun je kvalita opravdu nadstandardní. Škoda jen, že individuální zvukový profil musíte vytvářet na každém spárovaném zařízení znovu a nelze jej přenášet.

Výdrž jako nejslabší článek

Pro mě osobně je u sluchátek nejdůležitější zvuk (pochopitelně), ergonomie a pak také výdrž. Mou zvyklostí je totiž sluchátka ráno nasadit a z uší je vyndat ideálně až po obědě. Toto pohodlí jsem si však s Nothing Ear (2) dovolit nemohl.

Sluchátka i nabíjecí box totiž disponují menší baterií než první generace a na výsledné výdrži je to znát. S aktivním potlačením hluku vydrží hrát nepřetržitě necelé 3 hodiny, bez ANC je to zhruba 5 hodin. To je daleko horší výkon, než o jakém hovoří výrobce v oficiálních materiálech. Podle těch mají hodinky zvládnout 4 hodiny s ANC a skoro 6,5 hodiny bez něj.

Nabíjení probíhá buď pomocí USB-C, anebo daleko příjemnějším způsobem – na Qi bezdrátové nabíjecí podložce. Ochranné dobíjecí pouzdro pak dodá energii zhruba na šestero nabití sluchátek. Celá sada se nabíjí bezmála hodinku.

Závěrečné hodnocení

Nothing Ear (2) jsou sluchátka, která bodují svým stále ještě neotřelým designem a na svou cenu i výbornou kvalitou zvuku. Také ergonomie je pořád na skvělé úrovni – takže nám ani nevadí, že výrobce nechal původní design. Nepochopitelně menší baterie – a s ní spojená podprůměrná výdrž – však na produkt nevrhá dobrý stín.

Pro koho tedy sluchátka jsou? Určitě pro zákazníky, kterým se líbila první generace, ale neodhodlali se k nákupu. Rovněž jde o zajímavou alternativu k AirPods Pro, které stojí jednou tolik. Pakliže spadáte do skupiny uživatelů první generace, záleží na tom, jak moc nároční posluchači jste. Inovace v oblasti zvuku jsou významné, záleží však jen na vás, jestli chcete znovu zaplatit plnou cenu 3 699 Kč včetně daně.

Klady svým způsobem unikátní design

kvalitní dílenské zpracování

ukázková ergonomie a pohodlí při nošení

silné potlačení okolních hluků

čistý a ostrý zvukový projev + AI test poslechu

podpora bezdrátového nabíjení Zápory stále velké nabíjecí pouzdro

zmizela možnost upravit hlasitost klouzavým pohybem

