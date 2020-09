Recenze Microsoft Surface Book 3: výkonný notebook a grafický tablet v jednom

Je to neuvěřitelné, ale první generace Surface Booku byla představena na stejné tiskové konferenci jako smartphony Microsoft Lumia 950 a 950 XL. Tuto prezentaci Panose Panaye řadím mezi své nejoblíbenější, občas si na ni vzpomenu a část s odhalením Surface Booku si z dlouhé chvíle přehraji znova. Vlastně si ani nevzpomínám, kdy jsem naposledy zažil podobný wow efekt, jako když tehdejší šéf hardwarové divize Microsoftu odepnul displej od klávesnice a prohlásil, že se jedná o nejtenčí a nejvýkonnější počítač, který byl kdy vyroben.

Surface Book 3 je dokonale promyšlený transformer

Třetí generace by si zasloužila více novinek

Microsoft zneužívá faktu, že Surface Book prakticky nemá konkurenci

Druhá generace z roku 2017 vypadala navlas stejně, což se dalo tolerovat; přeci jen Surface Book byl ve své době nadčasové zařízení a nebylo nutné vrhat se do velkých designových obměn. Když ale Microsoft před nedávnem představil potřetí to samé, byl jsem malinko zklamaný. V Redmondu zjevně spoléhají na to, že Surface Book nemá prakticky konkurenci, a proto nám servírují stejně vypadající zařízení pouze s několika úpravami uvnitř. Znamená to, že Surface Book je dokonalý stroj, na kterém není co vylepšovat?

Obsah balení: počítač, nabíječka a nic víc

Microsoft nikdy nebývá v balení svých počítačů nijak štědrý a ani Surface Book 3 není výjimkou – v bílé krabičce najdete pouze samotný počítač a nabíječku. Je to škoda, majitelé počítačů Surface povětšinou nedají na svá zařízení dopustit a nepochybně by ocenili nějaký artefakt navíc, kterým by mohli dát svůj vztah k produktu najevo i navenek. Testovací počítače od Microsoftu mi například chodí v praktických plátěných taškách s logem Microsoft Surface, což by klidně mohla být zajímavá obdoba jablečných samolepek.

Ve zmíněné tašce jsem kromě Surface Booku 3 našel i spoustu příslušenství, o kterém bude v recenzi také řeč – stylus Surface Pen, ovládací kolečko Surface Dial a cestovní replikátor portů Microsoft USB-C Travel Hub.

Design a konstrukce: potřetí ta samá písnička

Stejně jako všechny ostatní počítače od Microsoftu, je i Surface Book 3 nesmírně elegantním zařízením, které zaujme každého milovníka jednoduchého a účelného designu. Je to takový opak herních notebooků, jejichž výrobci nešetří divokými kombinacemi tvarů, textur a světelných efektů. Oproti nim vypadá Surface Book jako jeden hořčíkovo-hliníkový ingot, který je zcela prostý jakýchkoliv nadbytečných křivek. Jako by teprve čekal na finální opracování.

Svůj podíl na tomto dojmu mají ostře řezané boky a světle šedá barva, kterou Microsoft nazývá platinová. Čistému designu rovněž nahrává i absence jakýchkoliv samolepek typu Intel Inside, Graphic by NVidia apod., které na své notebooky lepí konkurenční výrobci. Matný povrch je poměrně odolný vůči otiskům prstů, což se však nedá říct o symetrickém zrcadlovém logu Microsoftu uprostřed víka, které by mohla kriminální policie využít ke snímání otisků prstů.

Počítač jsme dostali na test v 13,5“ variantě, ještě existuje větší 15“ model. Totožně velké displeje má i notebooková řada Surface Laptop, ovšem testovaný Surface Book 3 je naprosto odlišný druh zařízení. Pocítíte to už při prvním seznámení, při kterém vás překvapí tloušťka a hmotnost počítače, zvláště pak jste-li zvyklí na tenké a lehké ultrabooky. Surface Book 3 s 13,5“ displejem váží 1,64 kg, což je o 100 gramů více než má 15“ Surface Laptop 3. Jedná se o daň za výkonný hardware a unikátní konstrukci, která umožňuje oddělit displejovou část od klávesnicové základny.

Počítač se dá otevřít jedním prstem, a to díky prolisu pod touchpadem. Není nijak široký, takže majitelé tlustších prstů budou muset provést podebrání displeje nehtem nebo otvírat počítač jiným způsobem. Zvedání displejové části je každopádně zážitkem, neboť při něm uvedete do pohybu největší zvláštnost tohoto počítače, kterou je segmentový kloub nazvaný Dynamic Fulcrum Hinge.

Otvíráme počítač obratel po obratli

Ten se s každým stupněm rozevření postupně rozbaluje a umožní naklonění celé displejové části až do úhlu 131°. Pokud toužíte po větším naklonění, můžete displejovou část od základny odpojit a připojit ji v obrácené poloze. Přijdete sice o přístup ke klávesnici, můžete však displej naklánět dál až do zcela vodorovné polohy. Tuto možnost oceníte především při ovládání počítače prsty nebo stylusem, o čemž si povíme v některé z dalších kapitol.

Kvůli použitému kloubu má počítač v pase nezanedbatelných 23 mm, ovšem při používání záhy pochopíte, proč Microsoft zvolil právě toto řešení. Za prvé tento kloub perfektně drží úhel (dycky Most!), za druhé při otevření o něco oddálí displejovou část, čímž počítač změní těžiště v obraně vůči překlopení, a za třetí v tomto typu kloubu nejsou tolik namáhány flex kabely propojující obě části.

Možná si říkáte, že kvůli segmentovému kloubu vzniká zbytečná mezera mezi displejem a klávesnicí, ale není to tak úplně pravda. Ano, drobná mezera tu je, ale je mnohem menší, než naznačují boky počítače. Obvod základny má sice konstantní tloušťku, ale ve skutečnosti má klávesnicová část klínovitý tvar, který Microsoft ve vzdálenější části od uživatele kamufluje decentním zaoblením.

Magické spojení

Displejovou část a klávesnicovou základnu drží pohromadě speciální zámek nazvaný Muscle Wire využívající unikátní elektromechanický systém. Jeho součástí je „svalový“ nikl-titanový drát s tvarovou pamětí, který se s průchozím napětím zahřívá a smršťuje, bez napětí se navrací do původního tvaru.

Microsoft tohoto jevu využívá k uvolňování a blokování mechanismu, který při sobě drží obě části jako přibité a bez elektrického impulzu je od sebe neoddělíte. Impulz k odpojení je nutné dát buď fyzickým tlačítkem na klávesnici nebo ikonou v hlavním panelu. Vždycky, když toto dělám, vzpomenu si na slova Steva Jobse, když vysvětloval multidotyková gesta na prvním iPhonu: „It works like magic.“

Odepnutí vám bude odepřeno v případě, že některá z aplikací používá dedikovanou grafickou kartu. Ta se totiž nachází v klávesnicové části, zatímco zbytek výpočetního hardwaru je schován pod displejem.

Tablet lehký jako pírko

Tablet samotný vás na rozdíl od celku šokuje svou nízkou hmotností. Běžně ke své činnosti používám Surface Pro, který mi najednou v přímém srovnání přišel těžší. Nejprve jsem si myslel, že je to dáno větší plochou Surface Booku, na které se hmotnost lépe rozloží, avšak digitální váha odhalila pravdu – Surface Pro váží 775 gramů, displej Surface Booku 3 pouze 716 gramů. Jak je to možné? Jednoduše. V těle Surface Pro je znatelně větší baterie, Surface Book 3 se výhradně spoléhá na druhý akumulátor v klávesnicové části.

Tablet má přísně rovné boky, které opticky ztenčuje mřížka chlazení táhnoucí se po celém obvodu. Rovné boky mají i praktický důvod – na ten levý se dá magneticky připnout pero Surface Pen. Na pravém boku pak najdeme sluchátkový konektor, nahoře se nachází plastový pruh překrývající antény bezdrátových sítí, zapínací/odemykací tlačítko a kolébka pro změnu hlasitosti.

Klávesnice a touchpad: chce to chvíli zvyku

Není žádným tajemstvím, že klávesnice počítačů Microsoft Surface považuji za jedny z nejlepších vůbec. Na tu od Surface Booku jsem si ale musel chvíli zvykat, klávesy mají vyšší zdvih, delší dráhu a přijdou mi malinko tvrdší. Zpočátku se to neobešlo bez překlepů, později si však mé prsty navykly. Dokonce se mi zdá, že se klávesy používáním trochu „rozepsaly“.

Jednotlivé klávesy jsou podsvícené, intenzitu sílu lze regulovat ve třech krocích (čtvrtý = vypnuto). Ve dne doporučuji podsvícení úplně vypnout – bílé podsvícení pod stříbrnými klávesami činí písmena hůře viditelná, bez podsvícení jsou díky tmavě šedé barvě vidět lépe. Pokud neumíte psát poslepu, budete mít problémy s chybějícími českými popisky.

Nadmíru spokojen jsem byl s touchpadem. Má akurátní velikost, aby člověk obsloužil jedním prstem celou plochu a nemusel nikam stěhovat dlaň. Povrch touchpadu je skleněný, podporována jsou návyková gesta dvěma, třemi a čtyřmi prsty. I když jsem dříve nedal dopustit na myš, s takto dobrým touchpadem si na ni ani nevzpomenu.

Zvuk: kvalitní, ale nepříliš hlasitý

Jelikož Surface Book 3 není obyčejný počítač, ale i tablet, musel Microsoft umístit reproduktory do displejové části. Nacházejí se v poměrně dobře skrytých štěrbinách po stranách displeje, díky tomuto umístění tak míří vždy na uživatele. Zvuk je příjemný, byť kvůli absenci subwooferu postrádá silnější basovou složku, to ale není ve světě přenosných počítačů nic neobvyklého. Surface Book 3 je určený spíše pro přehrávání multimédií v klidných prostředích, v hlučnějších prostorách už bude vhodnější sáhnout po externí audiosestavě, ať už bezdrátové nebo připojené kabelem.

Počítač se nenechá zahanbit ani při záznamu zvuku, ke kterému je vybaven dvěma kvalitními „studiovými“ mikrofony. V nahrávání hlasových poznámek či telefonování je tak Surface Book 3 přeborníkem.

Displej: Příjemná podívaná, ale…

Surface Book 3 dostal stejný displej jako jeho předchůdce, který dostal stejný displej jako jeho předchůdce. Co to znamená? Jednoduše to, že v této oblasti se u Surface Booku za pět let prakticky nic nezměnilo. Je to špatně? Ne tak docela, stále se jedná o velmi kvalitní zobrazovač, avšak co stačilo v roce 2015 na špičku, je dnes „pouze“ vyšší střední třída.

Zobrazení barev je perfektní, avšak stoprocentně pokrytý je pouze gamut sRGB. Video vypadá výborně, ale hodila by se podpora HDR. Jas je dostatečně vysoký, ale venku by přišla vhod nějaká antireflexní vrstva. Pohyby jsou plynulé, ale podpora vyšší obnovovací frekvence by rozhodně nebyla na škodu. I rámečky jsou na dnešní dobu také poměrně široké, ale zde budu k Surface Booku shovívavý – v tabletovém režimu se hodí pro držení. Alespoň že držení za displej není vyhodnocováno jako vstup.

Co se technických specifikací týče, displej testovaného Surface Booku 3 má úhlopříčku 13,5“, rozlišení 3000 × 2000 pixelů, jemnost 267 ppi, poměr stran 3:2 a kontrastní poměr 1600:1. Zvolený poměr stran je vhodnější pro práci, při sledování většiny videí vám část plochy ukousnou černé pruhy, přičemž platí jednoduché pravidlo – čím širokoúhlejší záznam, tím širší pruhy.

Prstem, perem nebo kolečkem

Displej Surface Booku je pochopitelně dotykový a zvládne najednou vyhodnotit až 10 vstupů. Odezva dotykové obrazovky je na slušné úrovni, což platí i při práci se stylusem Surface Pen. K Surface Booku 3 se hodí spíše standardní Surface Pen, než-li jeho slim verze prodávaná k Surface Pro X, neboť se na těle testovaného stroje nenachází žádná kolébka pro bezdrátové nabíjení. Hliníkový Surface Pen má u Surface Booku 3 parkovací místo tradičně na levé straně displejové části.

Práce se Surface Pen je velmi návyková a nemusíte být žádný profesionální grafik. Stačí, když vaše práce vyžaduje vytvořit sem tam nějaký náčrtek. Místo bloku a tužky si jednou vezmete na poradu Surface se stylusem a už se nikdy nebudete chtít vracet zpátky. Pero po displeji klouže díky pogumovanému hrotu velmi přirozeně a dokáže vyhodnotit až 4 tisíce úrovní přítlaku a tisíc úrovní náklonu. Zpoždění je neznatelných 21 milisekund, byť Apple Pencil s iPadem Pro se pyšní ještě menší latencí 9 milisekund.

Kromě stylusu můžete na displej počítače přikládat i ovládací kolečko Surface Dial. Jedná se o překrásný kus hardwaru, který dovede rozšířit vaše kreativní schopnosti. Microsoft s tímto příslušenstvím cílí zejména na grafiky – ve vybraných aplikacích stačí kolečko přiložit na displej a kolem něj se rozvinou různé nabídky jako změna barvy, tloušťka štětce apod. Surface Dial lze ale použít i v jiných aplikacích, ve videostřižnách jej například můžete použít k přesnému posunu ve videu.

Bohužel při testování jsem si nemohl Surface Dial vychutnat dosyta, neboť nějaký bug ve Windows 10 blokuje podporu detekce kolečka na displeji. Situaci na fóru Microsoftu reportovalo již několik uživatelů, tak snad brzy dojde k nápravě. Naštěstí Surface Dial díky Bluetooth konektivitě funguje i mimo displej, což je mnohdy i pohodlnější – nezacláníte si rukou a nemusíte řešit samovolné sklápění displeje. Přeci jen Surface Dial něco váží a ani pevný kloub Surface Booku 3 neumí tuto tíhu ve větších úhlech naklonění unést.

Výkon: výkonný pracant, na kterém si i zahrajete

Jestliže se na Surface Booku něco mezigeneračně změnilo, tak je to vnitřní hardwarová výbava. Microsoft počítač osadil nejnovějšími procesory Intel Core 10. generace, které jsou ve vyšších konfiguracích doplněny o dedikované grafiky od NVIDIA. Testovaný stroj měl ve svých útrobách ultrabookový čtyřjádrový procesor Intel Core i7-1065G7 s vlastní grafickou kartou Intel Iris Plus, v případě potřeby vyššího grafického výkonu se pak mohl opřít o dedikovanou grafiku NVIDIA GeForce GTX 1650 (Max-Q Design) se 4 GB paměti. Počítač jsme dostali v paměťové konfiguraci 16/256 GB, přičemž po nastartování bylo volných necelých 200 GB.

Výkon Surface Booku 3 dostačuje na všechny běžné činnosti, aplikace se otvírají s neobyčejnou ochotou, přepínání mezi nimi probíhá bez sebemenšího zpoždění. U některých tabletů s Windows pozoruji pomalejší překreslování aplikací při změně orientace, zde však vše probíhá bleskurychle. Google Chrome můžete zahlcovat desítkami záložek, ale systém se ani na chvíli nezadýchá. Procesor má TDP 15 Wattů, může však krátkodobě sáhnout až k 25 Wattům. Sympatické je, že ani zvýšená zátěž nevede k okamžitému poklesu výkonu nebo nadměrnému zahřívání.

Při vyšší zátěži začne tabletová část hřát v pravé části, není to však důvod, proč zařízení pouštět z ruky. Chlazení má Microsoft navržené dobře, počítač je příjemně tichý, při kancelářské práci ventilátor neuslyšíte. Svůj díl na tom má také fakt, že dedikovaná grafická karta je umístěna zvlášť v klávesnicové základně, a je tedy chlazená samostatně.

GeForce GTX-1650 Max-Q je solidní pracovní grafika, která neudělá ostudu ani v novějších hrách, a to dokonce s nastavením na (nej)vyšší detaily s přijatelnou snímkovací frekvencí. Pouze u těch skutečně náročných titulů (např. Red Dead Redemption 2, Rise of Tomb Raider nebo Zaklínač 3) budete nuceni sáhnout k nižším detailům nebo ke snížení nativního rozlišení na Full HD. Příjemné je, že i při delším hraní si dokáže grafika udržet svůj výkon, ovšem za cenu zvýšeného zahřívání opěrek pro dlaně. Surface Book 3 přeci jen není navržen jako herní stroj, ale jako pracovní mašina pro složitější grafické úkony.

Jako ryba ve vodě se bude cítit především při tvorbě grafiky, stříhání 4K videa, renderování 3D objektů v CAD aplikacích, apod. Při jednodušších činnostech (jako je kancelářská práce nebo konzumace multimédií) si bohatě vystačíte s integrovaným řešením Intel Iris Plus, ovšem pro tyto základní činnosti je Surface Book 3 příliš velkým kanónem na vrabce.

Pro ukládání dat v našem případě slouží 256GB úložiště od Hynixu. Na rozdíl od Surface Pro X nebo Surface Laptopu 3 není možná jeho výměna, takže váš počáteční výběr bude výběrem finálním. Z rychlosti čtení a zapisování jsem byl lehce zklamán, pravděpodobně proto, že jsem na Surface Book 3 přecházel z Huawei MateBook X Pro, který mě rychlostí SSD skutečně oslnil. Úložiště Surface Booku 3 spadá spíše do průměru, ve své cenové kategorii možná i lehce pod něj.

Konektivita: pokud vám něco chybí, kupte si redukci

Kromě 3,5mm sluchátkového jacku se všechny důležité porty nacházejí na základně s klávesnicí. Na pravé straně najdete USB-C a proprietární nabíjecí Surface Connect, na levé straně pak dvojici USB-A a čtečku paměťových karet typu SDHX. Ano slyšíte správně, do Surface Booku můžete zasunout plnoformátovou SD kartu přímo ze svého fotoaparátu. Anebo tuto čtečku můžete využít k permanentnímu rozšíření interní paměti; klasická SD karta sice z počítače čouhá, na internetu si však můžete zakoupit speciální čtečku na microSD karty od výrobce BaseQi, která barevně i tvarově se Surface Bookem splyne.

Díky přítomnosti klasických USB-A (USB 3.1 Gen 2) si k počítači můžete připojit jakékoliv standardní periferie, díky USB-C zase moderní příslušenství. Podporován je bohužel pouze protokol USB 3.1 Gen 2 (s podporou USB PD), neboť Thunderbolt Microsoft u svých počítačů z bezpečnostních důvodů odmítá. I tak ale můžete do tohoto portu zasunout prakticky libovolnou dokovací stanici, která počet portů rozšíří a dodá především chybějící video výstupy. Dokovací stanice existují pro zmíněný Surface Connect, ale jsou dražší a použijete je pouze s počítači Surface; USB-C huby jsou tak pragmatičtější volbou.

My jsme k počítači dostali zapůjčenou dokovací stanici Microsoft USB-C Travel Hub, která z USB-C portu vyvede:

další USB-C (průchozí)

USB-A (USB 3.1 Gen 2)

HDMI 2.0

VGA

gigabitový ethernet

Dokovací stanice je skladná, její krátký USB-C kabel lze dokonce do jejího těla částečně zasunout, aby v zavazadle nepřekážel. Škoda, že se nejedná o příslušenství dodávané přímo s počítačem, ale je nutná dodatečná investice.

Bezdrátová konektivita je zastoupena Bluetooth 5 a Wi-Fi 6, jejíž dosah hodnotím jako vysoce nadprůměrný – připojí se i v místech, kde ostatní zařízení síť vůbec nevidí.

Výdrž a nabíjení

Surface Book 3 má v sobě integrované dva akumulátory – jeden v tabletu, druhý v klávesnici. Pokud jsou obě části spojené, poskytne vám počítač slušnou výdrž, ovšem velice záleží na tom, jak jeho vnitřnosti vytěžujete. Při běžných kancelářských úkonech je schopen pracovat celou osmihodinovou pracovní směnu, se zapojením externí grafiky však výdrž dramaticky klesá; při maximálním zatížení (například hraní náročných her) dokonce může spadnout až ke 3 hodinám.

Surface Book 3 si bere energii z dvojice akumulátorů se souhrnnou kapacitou 69 Whr, ovšem v tabletové části je pouze 18 Whr baterie. Brouzdání po webu je záležitost na necelé dvě hodiny, poté už si tablet řekne o připojení k elektrické síti. Když jsou obě části spojené, vybíjí se nejprve baterie v klávesnici a teprve poté ta v tabletu.

Nabíjení je možné dvěma způsoby, buď skrze USB-C s podporou protokolu USB Power Delivery, nebo přiloženou nabíječkou se Surface konektorem na konci. Zatímco první způsob je univerzální a bude se hodit například na cestách, druhý způsob je o poznání pohodlnější. Podlouhlý port nabíječky umožňuje magnetické připnutí ve dvou polohách, přičemž neopatrné zakopnutí o kabel vede pouze k odpojení nabíječky, a nikoliv ke stržení počítače ze stolu. Za mě se jedná o skvělé řešení, kterým lze dobíjet počítač nejen jako celek, ale i samostatně jeho tabletovou část; Surface konektor se totiž nachází i na její spodní straně.

Nabíječka Surface Booku 3 má výkon 102 Wattů, na dobití celého počítače z nuly do sta procent postačí zhruba hodina a půl. Na cihličce adaptéru se ještě nachází samostatný USB-A port, který může posloužit například k nabití vašeho smartphonu.

Operační systém: Windows 10 Pro pouze za příplatek

Na Surface Booku 3 nepřekvapivě běží systém Windows 10, překvapivě však pouze v edici Home. Od takto drahého zařízení by člověk očekával „plnou palbu“ v podobě Windows 10 Pro s funkcemi jako jsou šifrování BitLocker, nativní podpora vzdálené plochy, virtualizační nástroje apod. Bohužel za tyto funkce si budete muset připlatit 3 999 korun, přičemž upgrade lze provést přímo z Microsoft Store.

Samotný systém na počítači najdete v čisté podobě, nad rámec standardní výbavy je pouze přeinstalována aplikace Surface sloužící ke kalibraci stylusu Surface Pen a k zobrazení informací o záruce. Předinstalováno je i několik moderních aplikací třetích stran, např. Spotify nebo Netflix, ovšem ty jsou součástí Windows 10 prakticky na každém zařízení a naštěstí se jich můžete jednoduše zbavit.

Windows 10 na Surface Booku 3 běží bez jakýchkoliv obtíží, navíc je to jeden z mála počítačů, na kterém využijete tabletový režim, který zvětší některé ovládací prvky a přepne okna aplikací do celoobrazovkového režimu.

Fotoaparát

Microsoft svůj počítač vybavil dvěma fotoaparáty, jeden vzadu, druhý vpředu. Na rozdíl od smartphonů bude častěji používaný ten přední, neboť pořizování fotografií 13,5“ tabletem není nic praktického, zvláště pak musíte-li ještě řešit, kam odložit klávesnici.

Hlavní fotoaparát se pyšní rozlišením 8 megapixelů, ovšem snímky, které z něj lezou, jsou spíše podprůměrné. Fotoaparát počítače dost bojuje s protisvětlem, fotky mají spíše studenější nádech, a i přes zapnutou funkci HDR bývají často přepálené. Interiérové snímky vypadají jako by byly focené přes nějakou fólii, ztráta světla navíc okamžitě vede k růstu šumu. V hledáčku je sice šum patrnější než na výsledné fotce, ale i tak jej software nedokáže „vyžehlit“ zcela. K focení je tak Surface Book 3 nouzové řešení, lepší službu vám prokáže prakticky jakýkoliv smartphone, který máte po ruce.

5Mpx webkamera není žádný přeborník v pořizování selfies, ovšem pro videokonference je nadmíru vhodná. Vaše tvář je perfektně rozpoznatelná za každých světelných podmínek, dokonce se umí perfektně vyrovnat se silným světelným zdrojem za vašimi zády.

Stejně jako u všech ostatních Surface počítačů slouží přední kamera i k rozpoznávaní uživatele podle obličeje. Nejedná se přitom o pouhý 2D snímek z fotoaparátu, ale o sofistikovaný systém, který využívá doplňkové infračervené kamery k nasnímání trojrozměrného modelu uživatelovy tváře. K odemykání systému tak dochází okamžitě po otevření víka. Pokud však máte na hlavě roušku nebo čepici, musíte je sejmout.

Závěr: Surface Book 3 těží zejména z chybějící konkurence

Když jsem začal psát recenzi na Surface Book 3, zakázal jsem si nahlížet do své rok staré recenze jeho předchůdce. Nechtěl jsem vykrádat sám sebe a opakovat se, byť nepochybně došlo k mnoha překryvům; „dvojka i trojka“ jsou si totiž podobné jako vejce vejci. Vlastně jedinou novinkou je osazení počítače novými procesory a grafickou kartou, s čímž jde v ruku v ruce i modernější konektivita a delší výdrž na jedno nabití. K dispozici jsou také větší výběr paměťových variant.

Počítači rozhodně nelze upřít jeho kvalita, má perfektní konstrukci, hezký displej, vysoký výkon a slušnou klávesnici a touchpad. Tyto prvky byste ale v této cenové kategorii očekávali u každého zařízení. Výhoda Surface Booku 3 tkví především v jeho univerzálnosti – může být počítačem, tabletem, profesionálním grafickým nástrojem a s přimhouřením oka i herním stanicí.

Kvůli tomu si může Microsoft dovolit účtovat si za tento stroj poměrně nekřesťanské částky, naši konfiguraci na českých e-shopech seženete za 63 tisíc korun, a to není zdaleka nejvyšší. S podobnou výpočetní výbavou seženete hromadu počítačů s příjemnějšími rozměry a klidně i za poloviční cenu, ovšem žádný z nich vám nenabídne takové spektrum využití jako Surface Book – neoddělíte u něj displej od těla, nebudete po něm čmárat aktivním stylusem nebo po něm „šmejdit“ příloženým kolečkem. V tomto zůstává Surface Book stále solitérem, a to je také důvod, proč jej Microsoft udržuje v zakonzervovaném designu už pět let.

To ovšem znamená jediné: vlastníte jakýkoliv Surface Book a jeho výkon vám stále postačuje? V tom případě nemá cenu o „trojce“ uvažovat. Pokud ale ke své práci využijete všechny benefity, které Surface Book 3 nabízí, prakticky nemáte na výběr. Surface Book 3 vás rozhodně nezklame.