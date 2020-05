Microsoft představil nové počítače: Surface Book 3 má vyšší výkon, Surface Go 2 větší displej

Microsoft před malou chvílí poměrně nečekaně odhalil dlouho očekávané hardwarové produkty letošního jara. Stejně jako v případě novinek od Apple se představení odehrálo bez velkých fanfár, na velkolepé tiskovky si musíme počkat nejdříve do příštího roku. Na rozdíl od Apple se Microsoft rozhodl vypustit všechny své novinky najednou, takže můžeme přivítat nové počítače Surface Book 3 a Surface Go 2, nové dokovací stanice a druhou generaci sluchátek Microsoft Headphones.

Surface Book 3: stejné tělo, výkonnější střeva

Začněme tím nejvýkonnějším přístrojem, kterým je Surface Book 3. Jedná se o nástupce dva a půl roku starého počítače 2 v 1, proto je možná trochu zklamáním, že zevnějšku se Microsoft nepustil do žádných viditelných úprav. Jak 13,5, tak 15 palcová verze vypadají stejně jako minulá generace, veškeré změny se odehrály v útrobách.

Microsoft osadil Surface Book 3 novými procesory Intel Core 10. generace, přičemž se jedná o 10nm procesory z rodiny Ice Lake. Díky této změně došlo k významnému posílení integrovaného grafického čipu Iris Plus, jehož výkon pocítíte zejména při práci v tabletovém režimu. Pokud si však zakoupíte verzi s dedikovanou grafickou kartou v základně, získáte mnohonásobně větší grafický výkon pro složitější operace nebo hry; podle Microsoftu Surface Book 3 s dedikovanou grafikou utáhne ty nejlepší hry nabízené v Xbox Game Pass ve Full HD rozlišení při 60 fps.

13,5“ Surface Book 3 bude možné zakoupit s procesorem Intel Core i5-1035G7, popř. s výkonnějším i7-1065G7 a samostatnou kartou GeForce GTX 1650 Max-Q. 15“ Surface Book 3 bude nabízen s procesorem Intel Core i7, grafickou kartou NVXIA GTX 1660 Ti Max-Q, firemní zákazníci budou moci zvolit i NVIDIA Quadro RTX 3000 GPU. Je trochu škoda, že Microsoft použil pouze 4jádrové procesory namísto 6-8jádrových, v procesorovém výkonu bude konkurenci od Apple či Dell zaostávat.

Nejbližší soupeři však nenabídnou to, co činí Surface Book Surface Bookem, a tedy odnímatelný displej. Ten má u obou variant papírově stejné parametry jako u minulých modelů – 13,5“ s rozlišením 3 000 × 2 000 pixelů, nebo 15“ s rozlišením 3 240 × 2 160 pixelů. Mezigeneračně se zlepšila portová výbava, po obvodu najdeme dvě USB-A, USB-C (všechny ve specifikaci USB 3.1 Gen 2), čtečku karet SDXD, sluchátkový jack a port Surface Connect pro nabíjení. Microsoft slibuje zvýšenou výdrž přesahující 17 hodin u většího modelu a 15 hodin u menšího.

Surface Book 3 půjde do obchodů 21. května, na českém trhu se u partnerů Microsoftu objeví nejdříve v polovině června. Ceny pro USA jsou následující:

13,5″ varianta Cena v USD Cena v CZK bez DPH 10th Gen Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB, Iris Plus $1,599 asi 40 100 korun 10th Gen Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB, GTX 1650 $1,999 asi 50 100 korun 10th Gen Intel Core i7, 32GB RAM, 512GB, GTX 1650 $2,499 asi 62 700 korun 10th Gen Intel Core i7, 32GB RAM, 1TB, GTX 1650 $2,699 asi 67 800 korun

15″ varianta Cena v USD Cena v CZK bez DPH 10th Gen Intel Core i7, 16 GB RAM, 256GB, GTX 1660Ti $2,299 asi 57 700 korun 10th Gen Intel Core i7, 32 GB RAM, 512GB, GTX 1660Ti $2,799 asi 70 300 korun 10th Gen Intel Core i7, 32 GB RAM, 1TB, GTX 1660Ti $2,999 asi 75 280 korun 10th Gen Intel Core i7, 32 GB RAM, 2TB, GTX 1660Ti $3,399 asi 85 300 korun

Surface Go 2: stejné rozměry a větší displej

Dalším představeným zařízením je tablet Microsoft Surface Go 2. Jedná se o nejlevnější „počítač“ v nabídce Microsoftu, na rozdíl od Surface Booku 3 prodělal změny i zvenčí. Fyzické rozměry zůstávají stejné, oproti minulé generaci se však zmenšily rámečky okolo displeje. Ten tak mohl narůst do úhlopříčky 10,5“, stejně tak narostlo i rozlišení, a to na 1 920 × 1 280 pixelů.

Díky stejným rozměrům zůstala zachována kompatibilita s původními doplňky pro první generaci Surface Go, zejména s klávesnicovým krytem. Ten bude nově nabízen i v barvách Platinum, Black, Poppy Red, a Ice Blue.

Surface Go 2 dostal nové procesory, konkrétně Intel Pentium Gold 4425Y nebo Intel Core m3-8100Y. Tablet bude v nabídce se 4 nebo 8 GB RAM, vnitřní úložiště bude nabízeno v kapacitě 64 (eMMC) a 128 GB (SSD). Paměť bude možné rozšířit kartou formátu microSD, komerční zákazníci navíc získají možnost zakoupit verzi s 256GB vnitřní pamětí.

Tablet disponuje moderní konektivitou Wi-Fi 6 a Bluetooth 5, do prodeje půjde i verze se slotem na SIM a podporou sítí LTE. Portová výbava zůstala nezměněna, na těle tabletu se nachází jedno USB-C, sluchátkový jack, čtečka karet microSD a Surface Connect. Microsoft slibuje výdrž baterie až 10 hodin. Vylepšovaly se i kamery, přední disponuje rozlišením 5 megapixelů a ve spolupráci se studiovými mikrofony má zajistit velmi kvalitní videohovory.

Surface Go 2 půjde na trh 12. května, v tento měsíc by se měl objevit i na českém trhu. Americké ceny jsou následující:

Konfigurace Cena v USD Cena v CZK bez DPH Intel Pentium GOLD 4425Y, 4 GB RAM, 64 GB eMMC 399 $ asi 10 tisíc korun Intel Pentium GOLD 4425Y, 8 GB RAM, 128 GB SSD 549 $ asi 13 800 korun Intel Core m3-8100Y, 8 GB RAM, 128 GB SSD 629 $ asi 15 800 korun Procesor Intel Core m3-8100Y, 8 GB RAM, 128 GB SSD, LTE 729 $ asi 18 300 korun

Surface Dock 2

Jako příslušenství k novým počítačům bude možné zakoupit druhou generaci rozbočovače portů Surface Dock 2.

Toto příslušenství vypadá podobně jako první generace, avšak vyměňuje méně praktické konektory MiniDisplay Port za modernější USB-C. Škoda jen, že přítomen není žádný klasický displejový konektor. Dok se připojuje přes Surface Connect, ze kterého umí vytáhnout:

4 x USB-C (USB 3.1 Gen 2) – dva mohou sloužit pro nabíjení a pro přenos obrazu

2 x USB-A (USB 3.1 Gen 2)

gigabitový ethernet

sluchátkový jack

zámek Kensington

Surface Dock 2 přijde na 260 USD (asi 6 500 korun bez DPH).

USB-C Travel Hub

Druhá dokovací stanice je o poznání prostší, avšak potěší tradiční uživatele, kteří potřebují na cestách připojit sekundární monitor / projektor a nehledat po kapsách další redukce.

USB-C Travel hub se připojuje do USB-C, ze kterého dokáže vytáhnout následující porty:

USB-C (USB 3.1 Gen 2)

USB-A (USB 3.1 Gen 2)

HDMI 2.0

VGA

Ethernet

Tato cestovní dokovací stanice bude dostupná později v tomto měsíci za cenu 100 USD (asi 2 500 korun bez DPH).