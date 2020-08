Recenze Huawei MateBook X Pro: povedený ultrabook s minimem nedostatků

Společnost Huawei je v našich končinách vnímána především jako výrobce smartphonů a příslušenství k nim, ovšem její záběr je mnohem širší. Před pár lety začala tato čínská firma vyrábět notebooky, s nimiž na začátku loňského roku přišla i na český trh. Součástí portfolia se stal i model MateBook X Pro, který se zhruba před půl rokem dočkal hardwarového oživení – design zůstal stejný, avšak dovnitř se dostal novější a výkonnější hardware.

MateBook X Pro je vrcholovým modelem nabídky Huawei, což je vidět jak na jeho výbavě, tak i ceně, která je stanovena na 50 tisíc korun. V této cenové hladině už uživatel očekává spolehlivý pracovní stroj bez výrazných kompromisů, proto se pojďme podívat, zda tento počítač splňuje vše, co od něj náročnější zákazník může očekávat.

Huawei MateBook X Pro je prémiový ultrabook se skvělým zpracováním

díky perfektnímu displeji a skvělé klávesnici obstojí i jako hlavní pracovní stroj

s cenou si Huawei až moc věří

Obsah balení: dokovací stanice jako bonus

Každého nepochybně potěší, když mu výrobce jakéhokoliv zařízení přibalí do balení něco navíc, dvojnásob to platí, když pro tento dárek najdete využití. V krabičce MateBooku X Pro kromě samotného notebooku a nabíječky najdete praktický rozbočovač, který umí z USB-C konektoru vyvést USB-A, HDMI, VGA a další USB-C. Tento dárek ušetří peníze a nervy každému, kdo zatouží počítač připojit k externímu monitoru nebo projektoru, na těle počítače totiž žádný standardní displejový port nenajdeme.

Design a konstrukce: hliníkový drobek

Huawei MateBook X Pro vás na první pohled zaujme dokonale strohým designem. Pokud se vám líbí MacBooky, Surface Laptopy a jim podobné ultrabooky, bude se vám MateBook X Pro líbit taky. Při používání vás nerozptylují žádné designové výstřelky, o to více vás zaujme precizně zpracovaná hliníková konstrukce ve vesmírně šedé barvě. Škoda jen, že v ČR nejsou na výběr i jiné odstíny, v zahraničí seženete MateBook X Pro ještě ve stříbrné a zelené barvě.

Počítač má v nejširším místě tloušťku 14,6 mm a jeho hmotnost činí 1,33 kg, což jsou na téměř 14“ notebook velmi příjemné hodnoty. Díky velmi tenkým okolním rámečkům okolo displeje má počítač menší půdorysné rozměry než starší 14“ notebooky. Sám vlastním neoprenový obal na 12 – 13“ notebook a MateBook X Pro se do něj bez obtíží vleze.

Odklopení kovového víka s logem výrobce uprostřed lze provést jednoduše jedním prstem, čemuž napomáhá výrazný prolis v oblasti touchpadu. Jelikož však notebook spočívá na čtyřech nepříliš adhezivních gumových nožičkách, může se vám stát, že na hladkých plochách začne počítač při pokusu o otevření cestovat.

Víko lze otevřít do úhlu 135°, což je na drtivou většinu pracovních poloh dostačující. Kovový pant drží úhel spolehlivě, k pohupování displeje dochází pouze v případě, kdy do klávesnice bušíte jako doktor do psacího stroje.

Klávesnice pro psaní jako stvořená

Klaviatura tohoto stroje ale rozhodně žádné násilí nevyžaduje, naopak vyhodnocuje každý sebelehčí úder s dokonalou přesností. Klávesy mají ideální tvrdost, velikost, dráhu i rozložení, takže při psaní memoárů nebudete mít na tomto stroji žádný problém. Taktéž dvouúrovňové podsvícení pokryje potřeby uživatele za každého osvětlení. Testovací stroj postrádal české popisky kláves, avšak u MateBooku X Pro z běžného prodeje by chybět neměly. Některým by však mohla chybět klávesa pro otevření kontextové nabídky, která se běžně nachází u šipek; ta není fyzicky přítomná.

Horní řada kláves může mít buď klasické funkce F1 – F12, nebo jimi lze ovlivňovat různá nastavení notebooku – jas displeje a klávesnice, hlasitost reproduktorů, zapnutí/vypnutí mikrofonu či Wi-Fi apod. Přepínání mezi těmito režimy obstarává klávesa Fn s LED indikátorem, stejný indikátor má i klávesa Caps Lock. Příjemné je, že klávesová zkratka ALT + F4 pro zavření okna funguje vždy bez ohledu na zvolený režim.

Webkamera, která vám ubere na kráse

V horní řadě kláves se nachází jedno z největších překvapení tohoto počítače – mezi klávesami F6 a F7 najdete falešné tlačítko, jehož stisknutí vede k vyklopení webkamery; ta je tak po celou dobu nečinnosti zcela skrytá. Toto řešení jistě ocení paranoici, kteří po zakoupení libovolného přenosného počítače hledají způsob, jak webkameru zaslepit. Otázkou však je, zda-li by si některý z nich koupil počítač od čínské firmy, která je v USA považována za národní bezpečnostní hrozbu.

Webkamera bohužel trpí nevýhodami pramenícími právě z jejího neotřelého umístění. Uživatel je zabírán zespoda ve velmi nelichotivém úhlu, který znásobí počet jeho brad minimálně dvakrát. Úhel je navíc pevně daný; aby se do záběru vešla celá vaše hlava, musíte najít správnou vzdálenost od počítače, naklánění displeje nijak nepomáhá. Účastníky koronakonferencí může rovněž překvapit váš nepřítomný pohled a pokud během videohovoru začnete psát na klávesnici, můžete se setkat s karkulkovskou otázkou: „A proč máš tak velké prsty?“

Webkamera má rozlišení 1 megapixel a obrazovou kvalitou nijak nepotěší, tím spíše, máte-li za zády silnější zdroj světla. Pokud je kamera zrovna v činnosti, indikuje svoji práci LED diodou.

Zapomeňte na hesla i na myš

Webkamera vzhledem ke svojí nekvalitě neslouží k biometrickému ověření uživatele podle obličeje, pro tuto příležitost je v pravém horním rohu základny umístěna čtečka otisků prstů integrovaná do vypínacího tlačítka.

Bez mučení se přiznám, že tento způsob přihlašování do systému se mi velmi zamlouvá; zatímco skenery obličeje jsou mnohdy závislé na okolním osvětlení, a ne vždy vás rozeznají na první dobrou, čtečka otisků v Huawei MateBook X Pro funguje poměrně spolehlivě. Přihlášení si sice vyžádá vaši krátkou součinnost, avšak poté je přihlášení bleskurychlé téměř za každých podmínek. K přihlášení si můžete skrze funkci Windows Hello naskenovat více prstů.

Váš prst bude hlavním aktérem i při práci s touchpadem. Ten nabízí velkorysou skleněnou plochu, po které prst klouže jako Mrazík na ledě. V nastavení Windows je možné navolit spoustu rozličných gest pro dva, tři a čtyři prsty, což může značně urychlit práci. Oblíbil jsem si například změnu hlasitosti tažením čtyřmi prsty nahoru a dolů. Dotyková vrstva je na můj vkus až příliš citlivá a občas se mi stávalo, že v touze scrollovat dvěma prsty mi najednou zmizela všechna otevřená okna,neboť touchpad zaregistroval i třetí prst vznášející se těsně nad ním. Touchpad je klikatelný téměř po celé ploše, avšak pravé kliknutí vyvoláte pouze v pravém dolním rohu.

Bluetooth repráček nechte doma

Posledními prvky viditelnými na základně jsou dvě podlouhlé mřížky reproduktorů po stranách klávesnice. Pod nimi se neukrývají dva, ale rovnou čtyři reproduktory, z nichž dva směřují pod notebook a využívají jeho podložky jako ozvučnicové desky. I přes absenci vznešených samolepek Dolby Atmos, 3D Audio apod. vyluzuje Huawei Mate X Pro vysoce nadprůměrný zvuk srovnatelný s drobnými Bluetooth reproduktory. Mile mě překvapilo vyrovnané zastoupení výšek, středů i basů, a to i na maximální hlasitost bez patrného poklesu kvality.

Audiosestava si bez obtíží poradí s metalovými skladbami i s basovou taneční muzikou. Pokud si na notebooku pustíte nějaký hororový film, zvuková složka vám zážitek ze sledování rozhodně nepokazí, naopak vám dovolí vychutnat si každou praskající větvičku v lese.

Displej je jedním slovem dokonalý

Ta samá slova chvály lze použít i na popis displeje, který je jedním slovem úžasný. Huawei osadilo svůj notebook 13,9“ LTPS panelem o rozlišení 3 000 × 2 000 pixelů (jemnost 260 ppi), což znamená poměr stran 3:2. Ten jsem si velmi oblíbil u počítačů Surface, nabízí totiž vyšší plochu k práci než širokoúhlé panely s poměrem 16:9. U širokoúhlých filmů však musíte překousnout černé pruhy nahoře a dole.

Huawei se chlubí 100% pokrytím gamutu sRGB, což znamená velmi realistické zobrazení barev. Škarohlídi by mohli namítat, že by si tento počítač zasloužil širší gamut DCI-P3, avšak pokud se podrobně nenoříte do profesionálních úprav fotografií, nebudete mít s kvalitou zobrazení problém. Zobrazovač nabízí široké pozorovací úhly, limitování jste tak pouze v omezeném rozsahu naklonění víka. Nad displejem se nachází dotyková vrstva, která umí rozpoznat až 10 dotyků prstů najednou.

Jestli na mě něco opravdu zapůsobilo, je to maximální jas. Huawei ve specifikacích uvádí 450 nitů, ovšem troufám si tvrdit, že displej umí ještě více. Obvykle si u notebooků vychutnávám práci s jasem na 100 procent, tyto hodnoty snižuji pouze ve večerních hodinách. Když jsem ale poprvé spustil MateBook X Pro, který měl defaultně nastavených asi 50 procent, byl jsem překvapen, že posuvník byl pouze v polovině. Ostré venkovní slunce tak není pro tento počítač žádný problém. Displej má sice lesklou úpravu, avšak díky vysokému jasu poměrně snadno přebijete zrcadlo efekt.

Jas je možné měnit manuálně nebo se spolehnout na snímač okolního osvětlení. Zautomatizovat lze také noční režim, kdy dojde k potlačení modré světelné složky pro snížení únavy očí ve večerních hodinách.

Výkon: přiškrcené dělo

Huawei MateBook X Pro se v České republice prodává pouze v jedné konfiguraci, a tedy s čtyřjádrovým procesorem Intel Core i7 10510U z rodiny Comet Lake, 16 GB RAM, grafikou NVidia GeForce MX250 a 1TB SSD. Na první pohled se jedná o výkonné dělo, přeci jen „í sedmička“ s dedikovanou grafikou od NVidie zní velmi dobře. Nenechte se ale zmást, tuto grafickou kartu najdeme v noteboocích, které stojí polovinu toho, co testovaný stroj. A to také pocítíte v celkovém výkonu.

Podle benchmarků není dedikovaná karta ani dvakrát výkonnější než integrovaný grafický čip od Intelu. Pokud by v Huawei použili novější Core i7 z rodiny Ice Lake, možná bychom se dočkali podobného výsledku i bez sekundárního grafického čipu. Zapomeňte tak na hraní nejnovějších pecek na plné detaily, tento stroj není rozhodně určený ke hraní. Dedikovanou grafiku oceníte spíše při úpravě fotografií a stříhání kratších videí. Na delší zátěž to rozhodně není, neboť se počítač začne poměrně brzy zahřívat a výpočetní komponenty krotit. K zahřívání dochází v prostoru mezi horní hranou klávesnice a displejem, takže na stole si toho možná ani nevšimnete, horší to ale je s notebookem položeným na klíně.

Pokud počítači nesvěřujete žádné složitější úkony, běží jako z praku. Záložek v Chrome můžete mít otevřeno kolik chcete, aplikací jakbysmet. V tomto případě dostanete neúnavný stroj, na který se lze spolehnout. Systém povětšinou využívá služeb integrované grafiky a tu dedikovanou šetří na složitější úlohy.

Jakmile začnete počítači nakládat, připravte se na ševelení větráčku, které zpočátku není nijak nepříjemné. Vlastně jej uslyšíte až tehdy, když dáte děti spát a v absolutně tichém prostředí zasednete na pár desítek minut k psaní recenze. Pokud vyvoláte operaci vyžadující služby dedikované grafiky, roztočí se větráček o poznání hlasitěji. To mě nemile překvapilo po chvíli hraní stařičké strategie Heroes of Might and Magic III; naštěstí existuje řešení – navštívit ve Windows nastavení grafiky a natvrdo nastavit, aby hra dedikovanou grafiku nevyužívala. Toto lze učinit pro jakoukoliv hru či aplikaci.

Rychlé SSD, které nevyměníte, ani nerozšíříte

Jestli si některá vnitřní komponenta zaslouží pochvalu, tak je to SSD. Když jsem poprvé viděl hodnoty v benchmarku, musel jsem si projít výsledky všech notebooků, které jsem v posledních dvou letech testoval, a rovnou musím říct, že ani ve čtení, ani v zápise jsem nenašel přemožitele.

Uživatelsky nevyměnitelné (v servise to prý jde) PCIe úložiště o kapacitě 1 TB do notebooku dodal Samsung, přičemž v Huawei provedli jeho rozdělení na dvě části – cca 119 GB pro systém, zbytek pro data. Dělení disků tímto způsobem jsem prováděl zhruba před patnácti lety (akorát systému jsem dopřával méně), a to z prostého důvodu – kdyby došlo k neopravitelné havárii systému, abych naformátoval pouze systémovou část a datovou nechal tak jak je.

Nepamatuji se ale, že bych v posledních letech musel nějakou závažnou havárii řešit, a když ano, tak se systém vždy podařilo opravit a k formátu nebylo nutné sáhnout. Zkrátka a dobře, u testovaného stroje jsem zabrousil do Ovládacích panelů (stále v systému jsou) a ve správě disků rozdělené části spojil do jednoho celku.

1TB úložiště je velmi velkorysé, přesto bych si dovolil výrobce pokárat za to, že svůj počítač nevybavil slotem na paměťové karty. Ne snad pro rozšíření úložiště, ale pro stahování fotografií z aparátu. Takto s sebou člověk musí pořád nosit separátní čtečku.

Konektivita: připojíte vše, co potřebujete

Útlé tělo počítače dovolilo výrobci osadit následující porty:

2 × USB-C

1 × USB-A

3,5mm jack pro sluchátka a mikrofon

Tuto sestavu považuji v dnešní době za optimální. Modernu zastupují dva USB-C konektory, avšak vždycky se najde někdo, kdo vám před očima zamává klasickou fleškou, přenosným HDD nebo kabelovými sluchátky. U tohoto stroje s jejich připojením nebudete mít problém.

Krátce se zastavím u USB-C portů. Huawei se ve specifikacích nechlubí použitým rozhraním, pouze zmiňuje, že porty lze použít jak k nabíjení, tak i k připojení externího monitoru skrze rozhraní DisplayPort. Přestože je piktogram baterie nakreslený pouze u levého portu, nabíjet zvládají oba, stejně tak oba zvládají připojení monitoru.

Po krátkém internetovém pátraní jsem se dopídil k poměrně zajímavému zjištění – stejně jako u minulé generace MateBook X Pro by měl levý port pracovat se specifikací USB 3.1 gen 2, pravý jako Thunderbolt 3. Proč se Huawei podporou tohoto rozhraní nechlubí? Patrně proto, že firma nezískala na Thunderbolt kvůli americko-čínské obchodní válce licenci. Než ji ale z hotového počítače odstraňovat, bylo výrazně jednodušší se k její přítomnosti nepřiznávat. Úplně se ale zatloukání nepovedlo, v seznamu všech aplikací najdete Thunderbolt Control Center. Teoreticky (nezkoušel jsem) by tak neměl být problém k MateBooku X Pro připojit externí grafickou kartu.

MateBook X Pro mě velmi mile potěšil i přiloženou dokovací stanicí MateDock 2. Ta je nejen elegantní, ale i velmi praktická, neboť dokáže portovou výbavu rozšířit o:

HDMI

VGA

USB-A

USB-C (průchozí pro napájení)

Nemusíte tak hned po nákupu počítače přemýšlet, jak k němu připojíte externí monitor, televizor nebo projektor. Obzvláště rád jsem za přítomnost klasického VGA portu; při přednáškách u firem často narážím na projektory, které jinou možností připojení nedisponují.

Zkuste to bezdrátově

I když má MateBook X Pro příkladnou portovou výbavu, prakticky jsem k němu kromě nabíječky nic jiného nepřipojoval. Většinu důležitých dat mám uložených v cloudu, takže je pro mé potřeby důležitější spíše bezdrátová konektivita. Ani zde však nemám Huawei příliš co vytknout, počítač podporuje dvoukanálovou Wi-Fi 6 a Bluetooth 5. Dokonce je zde přítomné i NFC, to je však omezené na službu Huawei Share pro komunikaci počítače se smartphony značek Huawei a Honor. Můj šuplíkový Honor 8 si ani neškrtnul, avšak kolegův Huawei P30 byl připraven okamžitě spolupracovat – stačilo jen telefon přiložit k samolepce a zahájit rychlý přenos fotografií a dalších souborů mezi počítačem a telefonem.

Citlivost Wi-Fi hodnotím jako nadprůměrnou, počítač se připojil k síti i v zahradním altánu v naší zahradě, kde drtivá většina zařízení mé domácí připojení ani nevidí. Trochu mě mrzí fakt, že jakmile u počítače zhasne displej, dojde k „tvrdému“ vypnutí Wi-Fi. Stejně jako smartphony Huawei agresivně ukončují aplikace běžící na pozadí, počítač od Huawei pro změnu utne jakýkoliv internetový provoz. Stahovali jste z Steam/Epic Games/uPlay nějakou hru? Smolíček. Displej zhasnul, stahování přerušeno.

Výdrž baterie: pracovní šichtu zvládne bez nabíječky

Vypínání bezdrátových sítí i škrcení procesoru má svoje důvody – zvětšení výdrže na baterii. A evidentně to funguje, zhruba sedmihodinovou pracovní dobu s maximálním jasem počítač zvládl bez ztráty kytičky, při snížení jasu na 50 procent (což ve vnitřních prostorách bohatě stačí) se výdrž o 3 až 4 hodiny prodloužila. Přehrávání videa s Full HD rozlišením při polovičním jasu notebook vydržel 11 hodin a 35 minut.

V notebooku je ukrytý akumulátor s kapacitou 56 Whr. O jeho dobíjení se stará poměrně kompaktní 65W adaptér a 1,8 metrů dlouhý kabel s USB-C konektory na obou koncích. Nabití z nuly na sto trvá něco málo přes dvě hodiny. V doprovodné aplikaci PC Manager je dokonce možné zvolit režim šetření baterie, po jehož aktivaci není akumulátor dobíjen do 100 procent. Počítač vydrží na jedno nabití kratší dobu, ale jeho baterie by se měla uživateli odvděčit delší životností.

Operační systém: skoro čistá Windows

Huawei do svého notebooku nainstaloval systém Windows 10 Pro, takže nebudete ochuzeni o pokročilé šifrování BitLocker a spoustu dalších víceméně firemních funkcí. Výrobce chválím za to, že systém neinfikoval žádným nepotřebným balastem, nad rámec standardní výbavy je tu pouze zdařilá doplňková aplikace PC Manager.

Aplikace se zabydlela napravo od hodin a v podstatě ji tvoří dvě podaplikace. Jedním kliknutím na ikonu vyvoláte notifikační centrum od Huawei, které vás informuje o využití procesoru, o naposledy otevřených dokumentech, a také zde najdete historii systémové schránky. Ikony ve spodní části vás také rychle dostanou k tvorbě screenshotů a výstřižků obrazovky (je možné použít i gesto tažení třemi prsty po obrazovce dolů), k natáčení dění na obrazovce a k dalším užitečným funkcím.

Pokud si otevřete PC Manager jako takový, dostanete poměrně širokou paletu různých voleb – kontrola hardwaru, kontrola aktuálnosti ovladačů a pár nabídek nastavení. Mezi nimi najdeme nastavení čtečky otisků prstů, prioritu funkce Fn klávesy, nastavení funkce Huawei Share a již zmíněnou možnost nedobíjet akumulátor „do plných“.

Huawei Mate X Pro se po softwarové stránce povedl, systém se neseká a při jeho používání vás neobtěžují nevyžádané programy třetích stran.

Závěr: hodně muziky za hodně peněz

Huawei MateBook X Pro ve mně za 14 dní testování zanechal velmi pozitivní dojem, dokonce tak pozitivní, že bych si jej dovedl představit jako svůj hlavní pracovní stroj. Vlastně jím za ty dva týdny byl, 95 procent činností jsem prováděl právě na něm. Počítač si mě získal především svou tenkou a lehkou konstrukcí, výtečným displejem, vysokou výdrží a hlavně naprosto skvělou klávesnicí, kterou ke své práci potřebuji nejvíce. I když se snažím psát všechny recenze od A až do Z na testovaných strojích, často se mi stává, že kvůli pohodlí odbíhám psát několik kapitol i k jiným strojům. U MateBooku X Pro jsem však neměl sebemenší důvod.

Jistě, nejedná se o dokonalý stroj, ovšem všechny nasbírané mínusy jsou pro mě v zásadě nedůležité (byť uznávám, že někomu mohou vadit). Radost jsem například neměl z umístění webkamery, ovšem tu používám tak jednou do roka, někdy i méně. Chyběl mi také slot na paměťovou kartu, ovšem ten se dá suplovat čtečkou do USB. Za největší prohřešek tak považuji nevyužitý potenciál výpočetních komponent – na papíře vypadají mnohem výkonněji, než ve skutečnosti jsou. Huawei MateBook X Pro je výtečný sprinter na krátkých tratích, ovšem na maraton ho netahejte; začne se brzy potit, hřát a ztrácet energii.

A pak je tu ještě jedna položka, která tomuto notebooku láme vaz, a tou je cena. Sháníte stylový, malý a lehký počítač s procesorem Core i7 desáté generace, 16 GB RAM a grafickou kartou NVidia MX250? Můžete si koupit například Acer Swift 3 za 28 tisíc, popř. Lenovo IdeaPad S540 za 30 tisíc. Nebo ASUS ZenBook 14 se sekundárním displejem v touchpadu za 35 tisíc.

Bohužel Huawei Mate X Pro stojí rovných padesát. Přiznám se, že ani jednoho ze zmíněných konkurentů jsem v rukách nedržel a pouze tupě porovnávám parametry, ovšem mám jistou pochybnost, že testovaný stroj má „něco“, co přinutí uživatele si 15 – 22 tisíc korun připlatit. Namátkou jsem si v konfigurátoru Apple naťukal podobně vybavený 13,3“ MacBook Air (uznávám, bez dedikované grafiky) a dostal jsem se na 55 tisíc.

Huawei vám sice k notebooku přihodí do košíku ještě smartphone Huawei P40 lite, ovšem nemyslím si, že telefon bez Google služeb je bonus, po kterém každý okamžitě skočí. Jestli tedy mohu Huawei něco poradit, tak zlevnit. A možná i popřemýšlet nad prodejem méně vybavených konfigurací, například s polovičním úložištěm. Byla by škoda, kdyby tak povedený notebook, jakým Huawei MateBook X Pro bezesporu je, upadl kvůli své vysoké ceně do zapomnění.