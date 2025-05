Recenze Honor 400 Pro: 200 Mpx foťák, skvělý displej a odvážná cena

Honor 400 Pro láká na parametry srovnatelné s vlajkovými telefony

Nechybí povedený displej, 200 Mpx fotoaparát či například teleobjektiv

Cena 18 990 Kč je sebevědomá, nicméně v základu dostanete 512GB úložiště a 12 GB RAM

Honor vyšší střední třídu zásobuje opravdu intenzivně. Nové modely jsou vydávány prakticky každého půl roku. Aby však nedošlo k úplnému zahlcení velmi podobných modelů, volí Honor poměrně zajímavou strategii. Na evropský trh dováží každý druhý model. Poprvé jsme se tak dočkali loni v létě modelu Honor 200 Pro. Jeho nástupce se pak objevil již v prosinci, avšak vynechal Evropu. Novinku v podobě Honoru 400 Pro už však v českých obchodech naleznete.

A to konkrétně za sebevědomou cenu 18 990 Kč. Zčásti je to způsobeno i tím, že bude k dispozici pouze jedna paměťová verze s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Cenu neosladí ani žádný předobjednávkový bonus, v minulosti přitom Honor přidával jako dárek například tablet.

Obsah balení

V malé bílé krabičce k žádnému překvapení nedošlo. Kromě samotného zařízení se uvnitř nachází přibližně metrový kabel s USB-C konektorem na obou stranách, spona na vytažení slotu na SIM karty a základní dokumentace. Ochranný kryt ani nabíječku v balení bohužel nenajdeme.

Design a zpracování

Jedinou větší designovou změnu oproti předchozím generacím nalezneme na zadní straně u vystouplého fotomodulu. Ten má netradiční tvar bez ostrých přechodů, připomínající například kapku či bublinu, ve které jsou umístěny celkem tři objektivy a duální LED blesk. Testovaná černá varianta má matné zadní sklo. K dispozici by měl být na našem trhu ještě v šedé barvě. Na domácím čínském trhu je dostupný ještě v elegantní modrobílé.

Vzhledem k prodejní ceně zamrzí použití plastového rámu. Naštěstí to nepřináší žádný problém z konstrukčního hlediska, na druhou stranu nepůsobí v ruce tak prémiově. Nejvíce je to patrné u plastových tlačítek, která jsou umístěna tradičně na pravé straně rámu. Působí levným dojmem a poměrně značné viklání tomu také nepomáhá.

S hmotností 205 gramů a tloušťkou 8,1 mm žádné rekordy trhat nebude, nicméně musím Honor pochválit za povedené vyvážení a obecně velmi pohodlné držení v ruce. I přes masivní fotomodul nedochází k žádnému přepadávání. Mírného kolébání ze strany na stranu při použití na rovné ploše si všimnete, ale není to výrazný problém, který by příliš negativně ovlivňoval používání.

Zapomenout by se nemělo na certifikaci IP68/69, odolá tak nejen potopení, ale i přímo stříkající vodě. Z konstrukčního hlediska je na tom telefon celkově dobře. Nic nevrže a neprohýbá se.

Displej a hardwarová výbava

U telefonu Honor 400 Pro na první pohled potěší poměrně malé rámečky kolem displeje. K dispozici je OLED panel s velikostí 6,7 palců, rozlišením 1 280 × 2 800 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jemnost zobrazovače 460 ppi je zcela dostatečná.

Hlavní novinkou u displeje je navýšení maximálního jasu na hodnotu 5 000 nitů. Avšak je dobré podotknout, že to platí pouze při přehrávání HDR obsahu v rámci krátkodobého peaku. V reálném použití jsou hodnoty menší (okolo 600 až 700 nitů), avšak stále více než dostatečné.

K dispozici je i celá řada různých vylepšení jako například automatická úprava barevného gamutu, jasu, kontrastu a sytosti právě pro zlepšení čitelnosti při slunečných dnech. Významné rozdíly oproti jiným telefonům jsem nezaznamenal. Čitelnost displeje byla velmi dobrá i při těch pár slunečných dnech během testování.

Hardwarové parametry Honor 400 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 5× 2,95 GHz Cortex-A720 + 2× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,8 × 76,1 × 8,1 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 + 2 Mpx, f/2.1 + f/2.4 , 4K video, HDR Kompletní specifikace

Po stránce výkonu by měl být také výborný, alespoň to se může na první pohled zdát díky použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ten byl využíván minulý rok v celé řadě vlajkových telefonů. Stále jde o osmijádrový procesor, který využívá 4nm TSMC architekturu a také grafiku Adreno 750. Problém však nastává v tom, že je oproti standardnímu čipsetu nepatrně podtaktovaný.

Jádro Snapdragon 8 Gen 3 (standard) Honor 400 Pro Rozdíl 1× Cortex X4 3,3 GHz 3 GHz -9,1 % 3× Cortex A720 3,2 GHz 2,96 GHz -7,5 % 2× Cortex A720 3 GHz 2,96 GHz -1,3 % 2× Cortex A520 2,3 GHz 2 GHz -13,0 %

Nižší frekvence pak má za následek i horší výsledky v benchmark testování oproti jiným telefonům se stejným čipsetem a bohužel, doufal jsem, že se to odrazí pozitivně alespoň na lepší výdrži. Jak si ale řekneme níže, výdrž není nijak zázračná.

V reálném použití a v podstatě i u hraní většiny her naštěstí nepoznáte rozdíl. Na druhou stranu vyvstává otázka, proč vlastně něco osekaného kupovat, když za stejné peníze už se dají sehnat telefony jako Xiaomi 15 nebo Samsung Galaxy S25, které tento Honor zcela deklasují. A to bohužel nejen u výkonu.

Zčásti se sází na jedinou konfiguraci 12 GB RAM a 512GB úložiště, ale úplně si nejsem jistý, že to u zákazníků bude fungovat. Rozhodně by tomuto modelu slušela i verze s poloviční pamětí a nižší cenou. V této podobě ale může dávat smysl pouze těm, kteří potřebují velkou porci interního úložiště.

Konektivita je povedená a během testování v tomto ohledu nedošlo k žádným problémům. Nechybí například Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 či například v dnešní době již poměrně vzácný infraport.

Výdrž baterie a nabíjení

Před několika měsíci se ještě spekulovalo, že Honor 400 Pro dostane obří 7 000 mAh baterii. A vlastně se tyto spekulace a jeden z největších taháků se potvrdil. Bohužel ale takto velkou baterii naleznete pouze u varianty prodávané v domovské Číně. Evropský model obdržel poměrně standardních 5 300 mAh. Na vině v tomto případně není ani tak výrobce, jako směrnice Evropské unie a vyšší poplatky, které se vztahují na akumulátory s kapacitou větší než 5 300 mAh.

Stále jde o nový typ křemíkovo-úhlíkové baterie s vyšší energetickou výtěžností a lepší odolností. V reálném používání jsem se dostával na zhruba den a půl na jedno nabití. Při menším vytížení pak nebyl problém dosáhnout na dva dny. To nejsou špatné hodnoty. Samozřejmě, s 7000mAh baterií by výdrž mohla být ještě lepší.

Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 8 minut 16 minut 30 minut 42 minut

Jak již bylo řečeno v úvodu, žádný adaptér v balení nenajdete. Přímo v oficiálních materiálech k telefonu narazíte na celkem úsměvnou věc. „100W wired HONOR SuperCharge means the maximum output power of the charger is 80W.“ Jinými slovy, marketingově Honor z nepochopitelného důvodu uvádí 100W nabíjení, ale reálně je to „jen“ 80W. Zřejmě špatná lekce reklamštiny, jinak si to nedovedu vyložit. Mimochodem, úplně to samé už Honor „propagoval“ u modelu 200 Pro.

Kromě maximálně 80W nabíjení přes kabel je k dispozici i 50wattové bezdrátové. Mezigeneračně tak nedošlo k žádnému zlepšení, ale na druhou stranu rychlost nabíjení je stále velmi dobrá. Na polovinu stačí čtvrt hodiny a kompletní nabití je pak dokončeno lehce přes 40 minut.

Android 15 a nadstavba s „AI“

Rovnou po vybalení je již k dispozici Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0. Ještě tento rok Honor přislíbil Android 16. Celkově pak zákazník s telefonem dostane šestiletou softwarovou podporou. Jak pravděpodobně nikoho nepřekvapí, nejvíce novinek v nejnovější nadstavbě se točí kolem umělé inteligence nebo se o ni alespoň opírá.

Z těch estetických potěší například Magická kapsle, což není nic jiného než Dynamic Island, tedy možnost zobrazení informací kolem selfie kamery. Zmínit musím i hezké animace, na které se zkrátka dobře divá.

S AI funkcemi a novinkami se setkáte na každém kroku. A to třeba možnost rychlého označení libovolného místa na displeji pomocí kloubu prstu. Lze to využít například pro rychlou extrakci textu z obrázku. Zároveň pokud rozpozná adresu, může nabídnout rovnou otevření v mapách. Nicméně hlavní funkce v podobě rychlého hledání produktů podle označení je z pohledu českého uživatele téměř k ničemu. Podporuje se totiž jen eBay a několik indických e-shopů.

Celá řada dalších AI funkcí je založena na spolupráci s Googlem. Avšak je tu další problém, i když přímo Google Gemini rozumí češtině bez problémů, tak v AI od Honoru narazíte na omezení a musíte si vystačit jen s několika nejrozšířenějšími jazyky světa. A to platí jak pro AI přepis, AI překlad, AI kontrolu chyb, tak pro několik dalších obdobných funkcí.

Poslední větší novinkou je možnost generování videa z obrázku. A samozřejmě, i v tomto případě je tu háček. Jednak je tato funkce dostupná pouze ve zkušební době na dva měsíce, omezena je na 10 pokusů za den. Ke generování se využívá nástroj Google Veo 2, který patří u AI videa k tomu nejlepšímu na trhu. I přesto se však hodně pokusů nezdaří, nebo nevyjde úplně podle vašich představ. A to platí v případech, kdy máte k dispozici možnost psát prompt. Mnou vytvořené ukázky z fotek si můžete prohlédnout ve videu výše.

Ve většině případů tato funkce zatím funguje tak trochu jako loterie. V galerii si vyberete fotku či obrázek, klepnete na tlačítko tvorby AI videa. Obrázek se odešle na servery Googlu a po několika minutách se vám v galerii objeví pětisekundové video. Není k dispozici žádné nastavení, žádná možnost psaní promptu, takže jste odkázáni na to, co si AI sama vyhodnotí jako nejlepší možnost. V praxi to ale znamená, že si poměrně brzy začnete všímat podobných záběrů, jelikož se na pozadí využívá stále stejný prompt. Je to rozhodně škoda, protože Google Veo 2 má jinak mnohem širší možnosti.

Fotoaparát a video

K novému designu fotomodulu se přidává i zcela nový hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx, světelností objektivu f/1.9 a velikostí čipu 1/1,4“. Dále má 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, světelností objektivu f/2.0 a velikostí čipu 1/2,4“. Zadní stranu pak zakončuje 12Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2, úhlem záběru 112° a podporou automatického ostření. To znamená, že se může využívat také jako makro kamera.

Selfie se pak dá pořídit přes 50Mpx foťák se světelností f/2.1. K němu je pak k dispozici hloubková kamera s 2 Mpx a světelností f/2.4. Videa dokáže Honor 400 Pro nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu.

Hlavní 200Mpx fotoaparát vytváří ve dne velmi ostré snímky s přirozenými barvami a dostatkem detailů. Ostatně v této cenové kategorii nelze očekávat nic jiného. Skvěle si vede také u snímků ve zhoršených podmínkách, i když občas už jde vidět větší zásah softwaru. Při tom nejhorším světle se noční režim aktivuje automaticky, nicméně můžete si jej spustit i manuálně. Obzvlášť potěšující je minimální šum. A to jak u fotek ve dne, tak v noci.

Pozitivně mě pak také překvapil sekundární fotoaparát s teleobjektivem. Ten nabízí 3× optické, 6× hybridní a případně až 50× digitální přiblížení. Přitom u prvních dvou možností dostanete skvěle ostré fotky, bez nějakých artefaktů. Konzistence barev je ve dne poměrně dobrá, ale v noci už jsou evidentní rozdíly oproti hlavnímu fotoaparátu. Kvůli menšímu snímači má software mnohem více práce a bohužel je to vidět na první pohled.

Nejhůře z trojice na zadní straně dopadl 12Mpx širokáč. Poměrně výrazně ztrácí detaily po stranách, ostrost není tak dobrá a software tomu také příliš nepomáhá. Naopak makro fotky z tohoto foťáku vypadají výborně. Selfie kamera si vede rovněž velmi dobře, obzvlášť pak v režimu portrétu vytváří kvalitní snímky.

Videa jsou kvalitní, ostření probíhá velice rychle a přímo během nahrávání můžete přepínat mezi hlavním a sekundárním foťákem s 3× optickým přiblížením. Následně se můžete dostat digitálně až na přiblížení 10×, to už ale musíte počítat s výrazně nižší kvalitou výstupu. Stejně tak se musí počítat s horší kvalitou při změně fotoaparátu v noci. Na testovacím videu se dá rovněž v několika nočních záběrech všimnout problému s umělým osvětlením, se kterým měl v několika situacích telefon problém.

Závěrečné hodnocení

Honor 400 Pro je ambiciózní zástupce vyšší střední třídy, který v některých aspektech pokukuje směrem k vlajkovým modelům. Nabízí několik zajímavých funkcí, ale přináší i řadu kompromisů, a s cenovkou 18 990 Kč to až tak jednoduché mít nebude.

Kladné body dávám za povedený OLED s vysokým jasem, zvýšenou odolnost IP68/69 a kvalitu fotek a videa, které produkují hlavní fotoaparát společně s teleobjektivem. Potěší i velkorysá paměťová konfigurace s 12 GB RAM a 512GB úložištěm a šestiletá softwarová podpora.

Avšak je tu i druhá stránka věci. Použití plastového rámu, navíc s poměrně levně působícími tlačítky neodpovídá cenovce. Výkon je díky Snapdragonu 8 Gen 3 obecně velmi dobrý, jenže jde o značně podtaktovaný čipset, který se nevyrovná výkonem vlajkovým telefonům z minulého roku, které měly stejný čipset. Evropská verze telefonu má navíc poměrně standardní kapacitu baterie 5 300 mAh, přitom v domovské Číně je k dispozici lákavých 7 000 mAh. Také funkce spojené s umělou inteligencí by si ještě zasloužily vylepšit.

Kdyby byla cena Honoru 400 Pro ještě o pár tisícovek lepší, rozhodně by šlo o atraktivnější nabídku. Zvláště když za prakticky identickou cenu pořídíte smartphony Xiaomi 15 nebo Samsung Galaxy S25 s mnohem lepší výbavou bez výraznějších kompromisů. V případných budoucích slevových akcích by ale mohlo jít o zajímavou volbu, obzvlášť pro ty, co hledají velkou vnitřní paměť.

V poměru ceny a výkonu se jako výhodnější koupě jeví základní model Honor 400, který má o něco nižší výkon (čipset Snapdragon 7 Gen 3, GPU Adreno 720), přišel o sekundární foťák s teleobjektivem, nicméně hlavní 200 Mpx zůstal, stejně jako kvalitní OLED s vysokým jasem (úhlopříčka se ale nepatrně zmenšila z 6,7″ na 6,55″). Stejně tak třeba 512GB úložiště. Stupeň krytí je v případě základního modelu IP65. Za cenu 12 490 Kč se nejedná o vůbec špatnou koupi. Vybírat můžete z černé a zlaté barevné varianty.

Honor 400 Pro 8.5 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 8.4/10

















Hardwarová výbava 8.3/10

















Kvalita fotografií a videa 8.6/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady kvalitní OLED s vysokým jasem

povedený 200Mpx fotoaparát

velkorysé 512GB úložiště

dlouhá softwarová podpora

zvýšená odolnost IP68/69

některé AI funkce Zápory sebevědomá cena

plastový rám s tlačítky působí lacině

podtaktovaný Snapdragon 8 Gen 3

slibná, ale zatím nedotažená AI

výrazně menší baterie než u čínské varianty Koupit Honor 400 Pro

Autor článku David Trlica Nadšenec do mobilních technologií a systému se zeleným robotem. Již několik let informuje čtenáře o novinkách a zajímavostech z různých koutů IT sféry.