Raketový úspěch, potom pád na dno. Kritika Battlefieldu 6 vedla až k propouštění

O nejlepší střílečce současnosti nemůže být pochyb. Battlefield 6, který dorazil na podzim loňského roku, se stal hitem už krátce po svém vydání, posbíral vysoká hodnocení hráčů i kritiků a v počtu aktivních hráčů doslova zesměšnil svého odvěkého soka, sérii Call of Duty. Něco však vře uvnitř vydavatelství Electronic Arts (EA), které za hrou strojí, spolu s vývojáři ze švédského DICE. A dochází k personálním škrtům.
Battlefield 6 podléhá „reorganizaci“
Battlefield 6 je naprosto splněným přáním hráčů. Po obecně hůř přijatém Battlefieldu 2042 se vývojáři rozhodli přiblížit se fanouškům v maximální možné míře. Titul se věnuje současnému fiktivnímu konfliktu, nevrací se do minulosti ani do více či méně „blízké budoucnosti“. Nabízí racionální a vlastně celkem realistický pohled na ozbrojený konflikt, avšak s arkádovými prvky, aby to hráče dlouhodobě bavilo a motivovalo.
Není divu, že například ve Spojených státech amerických šlo o nejprodávanější hru loňského roku, navíc během první tří dnů od vydání se prodalo víc jak 7 milionů kopií. Takový start neměl žádný jiný Battlefield v historii. Přesto se Electronic Arts rozhodli k nespecifikované „reorganizaci“ vývojářských týmů za sérií. Kromě DICE jde o Criterion, Ripple Effect a Motive Studios, jak informoval ve svém reportu server IGN.
„Provedli jsme vybrané změny v rámci naší organizace Battlefield, abychom lépe sladili naše týmy s tím, co je pro naši komunitu nejdůležitější. Battlefield zůstává jednou z našich největších priorit a my pokračujeme v investicích do této franšízy, přičemž se řídíme zpětnou vazbou hráčů a poznatky z Battlefield Labs,“ uvedlo k zmíněné reorganizaci tiskové oddělení EA.
Kritika nejlepší střílečky?
IGN dodává, že po raketovém nástupu hry na trh se začala rychle kupit kritika fanoušků. Ať už kvůli bobtnajícímu systému mikrotransakcí, AI generovaným kosmetickým předmětům nebo i samotné hratelnosti. Z vyšších stovek tisíc souběžně aktivních hráčů jen na platformě Steam klesla popularita Battlefieldu 6 na 40–60 tisíc aktivních hráčů.