TOPlist

Raketový úspěch, potom pád na dno. Kritika Battlefieldu 6 vedla až k propouštění

Jakub Fišer
Jakub Fišer 11. 3. 6:30
0
Snímek ze hry Battlefield 6
  • Vydavatelství Electronic Arts se rozhodlo propouštět vývojáře týmů stojících za Battlefield 6
  • Vyhazov se týká blíže nespecifikovaného počtu pracovníků z DICE, Criterion a dalších týmů
  • Hra čelí v poslední době kritizce kvůli mikrotransakcím a AI obsahu

O nejlepší střílečce současnosti nemůže být pochyb. Battlefield 6, který dorazil na podzim loňského roku, se stal hitem už krátce po svém vydání, posbíral vysoká hodnocení hráčů i kritiků a v počtu aktivních hráčů doslova zesměšnil svého odvěkého soka, sérii Call of Duty. Něco však vře uvnitř vydavatelství Electronic Arts (EA), které za hrou strojí, spolu s vývojáři ze švédského DICE. A dochází k personálním škrtům.

Battlefield 6 podléhá „reorganizaci“

Battlefield 6 je naprosto splněným přáním hráčů. Po obecně hůř přijatém Battlefieldu 2042 se vývojáři rozhodli přiblížit se fanouškům v maximální možné míře. Titul se věnuje současnému fiktivnímu konfliktu, nevrací se do minulosti ani do více či méně „blízké budoucnosti“. Nabízí racionální a vlastně celkem realistický pohled na ozbrojený konflikt, avšak s arkádovými prvky, aby to hráče dlouhodobě bavilo a motivovalo.



Screenshot ze hry Battlefield 6



Nepřehlédněte

Call of Duty a Battlefield 6 nebudou tolerovat cheatery, hráče čeká speciální opatření

Není divu, že například ve Spojených státech amerických šlo o nejprodávanější hru loňského roku, navíc během první tří dnů od vydání se prodalo víc jak 7 milionů kopií. Takový start neměl žádný jiný Battlefield v historii. Přesto se Electronic Arts rozhodli k nespecifikované „reorganizaci“ vývojářských týmů za sérií. Kromě DICE jde o Criterion, Ripple Effect a Motive Studios, jak informoval ve svém reportu server IGN.

„Provedli jsme vybrané změny v rámci naší organizace Battlefield, abychom lépe sladili naše týmy s tím, co je pro naši komunitu nejdůležitější. Battlefield zůstává jednou z našich největších priorit a my pokračujeme v investicích do této franšízy, přičemž se řídíme zpětnou vazbou hráčů a poznatky z Battlefield Labs,“ uvedlo k zmíněné reorganizaci tiskové oddělení EA.

Kritika nejlepší střílečky?

IGN dodává, že po raketovém nástupu hry na trh se začala rychle kupit kritika fanoušků. Ať už kvůli bobtnajícímu systému mikrotransakcí, AI generovaným kosmetickým předmětům nebo i samotné hratelnosti. Z vyšších stovek tisíc souběžně aktivních hráčů jen na platformě Steam klesla popularita Battlefieldu 6 na 40–60 tisíc aktivních hráčů.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Slavia pojišťovna napadena hackery
Česká pojišťovna pod útokem hackerů. Ukradli 150 GB dat, včetně intimní komunikace
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:55
0
Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor (ilustrační obrázek)
Pozdě, ale přece. Samsung pracuje na křemíkových bateriích s obří kapacitou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 19:00
3
Tecno Megabook K15s Recenze
Tecno Megabook K15s: pět důvodů, proč patří k nejlepším notebookům do 10 tisíc
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 18:00
0
Apple Watch Ultra – ilustrační obrázek
Apple prý plánuje nasazení 3D tisku hliníkových komponent pro hodinky i telefony
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 16:30
3

Kapitoly článku