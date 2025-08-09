TOPlist

Call of Duty a Battlefield 6 nebudou tolerovat cheatery, hráče čeká speciální opatření

9. 8. 12:00
Screenshot ze hry Battlefield 6
  • Activision a Electronic Arts nehodlají tolerovat podvodníky ve svých chystaných titulech
  • Call of Duty: Black Ops 7 a Battlefield 6 se neobejdou bez Trusted Platform Module 2.0 a Secure Boot
  • Je otázkou, jak se k těmto požadavkům postaví samotní hráči

Podvádění ve hrách není žádnou novotou, ostatně s nějakou formou trainerů či rovnou cheatů se patrně v online prostředí setkal nejspíše každý z nás. Zatímco v některých případech se o podvádění nejednalo a jen jsme byli rozmrzelí z rozdílné úrovně nás a protivníků, v jiných případech si někteří nepoctiví hráči skutečně pomáhali zakázanými prostředky. V moderním světě už není na podvádění tolik místa, přesto se v kompetitivním segmentu her tu a tam objeví někdo, kdo si chce postup skrz nepřítele ulehčit.

Větší ochrana před cheatery v online hrách

Chystané střílečky ze série Call of Duty a Battlefield, které patří mezi nejpopulárnější multiplayerové značky na světě, se ovšem s cheatery mazlit nehodlají. Pro větší ochranu před podvodníky chystá Activision v rámci Call of Duty: Black Ops 7 zavést nutnost využívat Trusted Platform Module 2.0 a také povinnost mít zapnutou funkci Secure Boot na Windows. Tato opatření hodlá Activision zavádět také v rámci titulu Call of Duty: Black Ops 6 už nyní, byť nikoli pro všechny najednou, ale postupně.

Také Electronic Arts si tímto způsobem hodlá ochránit svůj chystaný titul Battlefield 6, přičemž obě funkce budou muset hráči využívat už v rámci chystané otevřené beta verze. Přestože systémy proti podvodům a jiná bezpečnostní opatření mohou do značné míry omezit výskyt cheaterů, tyto nástroje se pochopitelně staly terčem kritiky, protože mohou zpomalovat běh některých počítačů nebo vyžadovat, aby uživatelé zapínali funkce, které nechtějí používat.

Právě nucení hráčů do využívání některých funkcí se v minulosti nejedné velké firmě vymstilo, neboť hráči jsou zpravidla v tomto ohledu velmi konzervativní. Jak navíc Activision dokonce přiznává ve svém příspěvku na blogu, někdy ani tato opatření nestačí k úplnému zablokování chaeterů.



Battlefield 6



Společnost se sice dušuje, že nová opatření nebudou mít vliv na kvalitu herního zážitku, avšak toto tvrzení patrně nepřesvědčí všechny hráče. Do budoucna Activision chystá pro hráče ještě jednu „nepříjemnou“ funkci, a to povinné dvoufázové ověřování. Kdy ji ovšem spustí prozatím nevíme.

