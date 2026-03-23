Řada Reno 15 v prodeji: boduje stylovým designem, pokročilou AI a slušnou výbavou

- Oppo posílá do Česka svou novou modelovou řadu Reno 15
- Dočkali jsme se trojice samostatných modelů – Reno 15 Pro 5G, Reno 15 5G a Reno 15 F 5G
- Tyto novinky se opírají o stylový design, pořádnou odolnost a pokročilou AI
Oppo představilo novou modelovou řadu Reno 15 v lednu a nyní, tedy po zhruba dvou měsících, doráží v takřka kompletní sestavě i do Česka. Schází jen vrcholné provedení Reno 15 Pro Max, ale všichni ostatní členové této rodinky zamířily do tuzemska ve snaze najít si zde své zákazníky. A rozhodně jim budou mít co nabídnout.
Styl ruku v ruce s vysokou odolností
V rámci řady Reno 15 tedy do Česka dorazily tyto tři modely – Reno 15 Pro 5G, Reno 15 5G a Reno 15 F 5G. Všechny mají velmi podobný, minimalisticky pojatý design kombinující plochý rámeček s plochým displejem a čtvercovým modulem fotoaparátu se zaoblenými rohy. Všechny tři telefony nabízí nejvyšší stupeň odolnosti, tedy krytí IP69.
Nepatrně se od sebe ale liší materiálem rámečku. Zatímco modely Reno 15 a Reno 15 Pro mají tento rámeček hliníkový, nejdostupnější provedení Reno 15 F ho má z plastu. Záda ale kryje ve všech třech případech odolné sklo a telefony jsou vybaveny technologií Splash Touch, takže jejich displej lze ovládat spolehlivě i mokrými prsty.
Různé velikosti pro různé potřeby
Každý z této trojice nových telefonů má jinak velký displej. Milovníci kompaktů určitě ocení model Reno 15 Pro, který dostal do vínku panel s úhlopříčkou 6,32 palce a druhým největším z těchto sourozenců je verze Reno 15 F, která má 6,57palcový displej. Největší je model Reno 15 s úhlopříčkou 6,59 palce, ale i to pořád zůstává relativně sympaticky malým přístrojem.
Všechny tři telefony samozřejmě obsahují přímo v displeji integrovanou čtečku otisků prstů a ve všech případech se mohou zájemci těšit na AMOLED technologii v kombinaci s frekvencí 120 Hz. Co se týče dalšího hardwaru, tak všechny tři telefony podporují 5G připojení a pohání je prověřené procesory střední / nižší střední třídy.
- Oppo Reno 15 Pro: displej 6,32 palce; procesor Dimensity 8450; fotoaparát 200 + 50 + 50 Mpx
- Oppo Reno 15: displej 6,59 palce; procesor Snapdragon 7 Gen 4; fotoaparát 50 + 50 + 8 Mpx
- Oppo Reno 15 F: displej 6,57 palce; procesor Snapdragon 6 Gen 1; fotoaparát 50 + 8 + 2 Mpx
Nejvýkonnější je model Pro, jehož procesor je navíc podpořen technologií AI HyperBoost 2.0, která se stará o udržení stabilní snímkové frekvence (až 120 fps) a zároveň efektivně reguluje teplotu zařízení. Funkce Game Capture umožňuje ukládat zajímavé momenty jako videa nebo dynamické 1080p Motion Photos.
Zachyťte sebe i svět kolem sebe jako nikdy předtím
Řada Reno 15 kombinuje moderní fotografický hardware, inteligentní zpracování obrazu a neschází ani pokročilé AI nástroje. Jednou z hlavních zbraní této řady je pokročilý selfie fotoaparát s rozlišením 50 Mpx, který nabízí záběr 100° a díky tomu můžete snadno a rychle zachytit celé skupiny lidí (nebo široké scenérie) bez nutnosti použít selfie tyč.
Reno 15 a Reno 15 Pro nabízí také pokročilý teleobjektiv s periskopickou konstrukci s ohniskovou vzdáleností blízkou klasickému portrétnímu standardu 85 mm. Díky tomu pořídíte portrétní snímky s přirozenou perspektivou a jemným rozostřením pozadí. Vrcholná varianta Pro se pak může pochlubit hlavním fotoaparátem s rozlišením 200 Mpx.
Řada Reno 15 přináší také AI Flash Photography 2.0, což je dvojice LED blesků na zádech pro přirozenější osvětlení a blesk se nachází také vpředu, pro možnost pořizovat selfie záběry i při horších světelných podmínkách. Kvalitní selfie snímky pak zaručí technologie Portrait Engine pro vylepšení tónu pleti.
Vlogování pro náročné
Tato řada je zaměřena i na čím dál populárnější vlogování a je navržena jako kompletní nástroj pro práci s videem. Nabízí 4K HDR Ultra-Steady Video s realistickými barvami, pokročilou stabilizací obrazu a několik praktických funkcí. Dual-View Video umožňuje využít zároveň přední i zadní fotoaparát a Seamless Camera Switch pak nabízí přepínání mezi objektivy bez nutnosti střihu.
Za zmínku stojí i nástroj Video Editing 2.0, který umožňuje rychlé a intuitivní úpravy videí přímo v aplikaci Fotky.
Umělá inteligence jako každodenní pomocník
Řada Reno 15 obsahuje také řadu praktických AI prvků, které jsou k dispozici jak pro úpravu fotografií, tak pro každodenní činnost. AI Portrait Glow je asistent, který analyzuje snímky s nedokonalým osvětlením a poté aplikuje jemné efekty pro jejich vylepšení. Funkce Popout zase umí spojovat více fotografií a vytvářet vrstvené kompozice.
AI Motion Photo Popout umožňuje uživatelům vytvářet živé momenty (například interaktivní koláže s animovanými portréty) a tuto funkci doplňuje technologie AI Motion Photo Eraser a Slow-Mo. První jmenovaná umí odstranit nežádoucí objekty z videozáznamu a druhá používá AI interpolaci snímků k přeměně běžných Motion Photos na filmové sekvence.
Telefony jsou dále vybaveny funkcí AI Mind Space, což je jakési chytré centrum pro rychlé zachycení a organizaci obsahu napříč aplikacemi. Dále stojí za zmínku i nástroje AI Translate, AI Recording, AI Call Assistant a AI VoiceScribe, přičemž všechny AI prvky běží na platformě Private Computing Cloud od OPPO, která zajišťuje ochranu dat.
Pořádná výdrž a rychlé nabíjení
Telefony Reno 15 jsou osazeny baterií s nadprůměrnou kapacitou 6 500 mAh a tu doplňuje rychlé nabíjení s výkonem 80 W, což bude znamenat svižné nabití i při takto velkém akumulátoru. Všechny tyto tři novinky běží na systému ColorOS 16 s novým Trinity Engine, který zajišťuje maximální plynulost za všech okolností.
Cena a dostupnost
Nová řada Oppo Reno 15 se u nás začíná prodávat právě dnes (23. března), oficiální české ceny nám výrobce zatím neposkytl, nicméně jakmile je budeme mít k dispozici, do článku je doplníme. K dispozici bude několik barevných variant, například Aurora Blue, Aurora White a Dusk Brown.