První dojmy z Huawei Mate X7: skvěle vybavená skládačka s extrémní cenou

- Ohebný Huawei Mate X7 dorazil na český trh, novinku je možné předobjednat
- Mate X7 je tenčí, lehčí a odolnější, navíc se skvělou fotovýbavou
- Zamrzí zastaralý Android 12, absence 5G a podpora Google služeb
- Vzhledem ke kompromisům, které jsou s telefony Huawei spojeny, je cena 52 999 Kč hodně přestřelená
Značka Huawei dnes na tiskové konferenci v Dubaji oznámila globální dostupnost skládačky Mate X7. Nástupce loňského modelu Mate X6 si ponechává stejný knížkový tvar, přináší však několik viditelných mezigeneračních vylepšení. Telefon bude překvapivě dostupný i na českém trhu – předobjednávky byly spuštěny právě dnes, termín zahájení prodeje je naplánován na konec ledna. I když se na domácím čínském trhu telefon prodává v celkem pěti barevných variantách, u nás bude dostupná pouze červená a černá.
Tenčí a lehčí konstrukce
V Huawei neunikli trendu ztenčování, byť v tomto případě se jedná pouze o kosmetický posun. Letošní Mate X7 má v pase 9,5 mm v zavřeném a 4,5 mm v otevřeném stavu, hmotnost poklesla o 4 gramy na celkových 235 gramů. Zvýšila se ale odolnost – telefon nově ustojí i kontakt s tlakovou vodou, neboť splňuje odolnostní krytí IP58 a IP59. Pokud mě paměť neklame, jedná se aktuálně o vůbec nejodolnější skládačku na trhu.
Jen pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold 7 má v zavřeném stavu 8,9 mm, v otevřeném 4,2 mm a jeho hmotnost je 215 gramů. Novinka od Huawei je tedy nepatrně větší a těžší, ale při reálném používání není rozdíl až tak patrný. A nesmíme zapomínat, že Mate X7 má o 900 mAh větší kapacitu baterie.
V ruce se telefon drží velmi dobře, těžiště má správně vyvážené a i přes masivnější fotomodul nemá tendenci přepadávat. Výtku mám jen k umístění tlačítka Power na pravém boku, které je na můj vkus až příliš vysoko a chvíli jsem si musel zvykat, než jsem jej nahmatal na první dobrou. Navíc je v něm ukryta čtečka otisků prstů, kterou jsem z počátku neustále nebyl schopný „trefit“.
Design telefonu se podobá loňskému modelu s několika drobnými designovými úpravami. Konstrukce zůstává hliníková, záda jsou ale vyrobená z odolného skla s brokátovými vlákny. Huawei se dokonce chlubí tím, že telefon jako vůbec první na světě využívá „nehmotného kulturního dědictví“, konkrétně řemeslného zpracování Yun Brocade.
A co přesně že toto zpracování znamená? Řemeslné zpracování Yun Brocade (česky často „yunská brokátová tkanina“) představuje jednu z nejstarších a technicky nejnáročnějších textilních technik v Číně, jejíž kořeny sahají až do oblasti dnešního Nankingu, kde vznikla před téměř tisíci lety. Jde o ručně tkaný hedvábný brokát vznikající na tradičních dřevěných stavech, kde se jednotlivé vzory vytvářejí proplétáním stovek barevných osnovních a útkových nití, často doplněných zlatými či stříbrnými vlákny.
U Mate X7 je výsledkem plastická a barevně stálá tkanina. Z technologického pohledu je Yun Brocade zajímavým příkladem „analogového high-tech“ své doby – kombinuje často až extrémní preciznost a sofistikovanou práci s materiály.
Co najdete v balení?
Součástí balení je praktické ochranné pouzdro zadní strany, které je vyrobeno z plastu, na který je nalepena umělá kůže v barvě telefonu. Součástí je i kovový otočný klip, který využijete jako stojánek – jak v zavřeném, tak otevřeném stavu telefonu.
Balení uzavírá už jen USB-C kabel a sponka na vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty (využívat ale můžete i dvou eSIM). Nabíječku si musíte dokoupit zvlášť, respektive Huawei ji nyní (100 W) v rámci předobjednávek přidává zdarma. Na vnitřním i vnějším displeji je samozřejmě z výroby nalepena ochranná fólie.
Větší displeje a lepší fotoaparáty
Telefon má oproti minulé generaci nepatrně větší displeje:
- Vnější je čtyřnásobně zakřivený LTPO OLED panel s úhlopříčkou 6,49″, rozlišením 1 080 × 2 444 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz
- Vnitřní je ohebný LTPO OLED zobrazovač s úhlopříčkou 8″, rozlišením 2 416 × 2 210 pixelů a maximální frekvencí 120 Hz
Součástí obou panelů je 8Mpx selfie kamerka – vnitřní má světelnost f/2.2, vnější f/2.4. Ve vystouplém ostrůvku na zádech pak najdeme následující sestavu fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.49–f/4.0 (24 mm)
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2 (13 mm)
- 50Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.2 (81 mm)
Všem snímačům je pak ještě k ruce 1,5Mpx spektrální kamera starající se o přesné zachycení barev. O zpracování barev se stará druhá generace čipu Red Maple Imaging, díky němuž má letošní skládačka dosahovat stejné kvality jako loňské vlajkové telefony standardní konstrukce. V porovnání s letošním iPhonem 17 Pro Max má například hlavní snímač Huawei Mate X7 zachytit o 100 % více světla, periskopická kamerka dokonce o 127 procent více.
Vzhledem k tomu, že už telefon několik dní testuji, přikládám také několik ukázkových fotografií (video doplním později, jelikož ještě potřebuji natočit více materiálu). Z mého pohledu jde o jednu z nejlépe fotících skládaček na trhu, která spolehlivě snese srovnání i s klasickými vlajkovými modely. A to dokonce i v oblasti záznamu videa.
Huawei Mate X7 pohání čipset Kirin 9030 Pro, což je aktuálně nejvýkonnější čip od Huawei. V AnTuTu benchmarku 11 jsem se průměrem tří testů dostal na skóre 1 782 246 bodů. Jen pro srovnání, Nubia Red Magic 11 Pro, která aktuálně drží 1. místo v AnTuTu, má přes 4 miliony bodů.
Mate X7 se díky tomu výkonnostně dostává někde na úroveň Poco F6 Pro či Galaxy S24 FE. A jen pro úplnost, Geekbench 6 ukázal skóre 1 278 bodů (single-core) a 4 495 bodů (multi-core). Při běžném používání či hraní náročnějších her limity procesoru nijak nepocítíte, při stříhání videa v CapCutu už si ale počkáte o něco déle, než u letošních vlajkových smartphonů konkurence.
Podpora sítí 5G bohužel klasicky chybí, telefon podporuje bezdrátové standardy Wi-Fi 6, Bluetooth 6 a NFC. V Česku s telefonem můžete platit skrze službu Curve, o které bude ještě řeč níže.
Telefon disponuje baterií se slušnou kapacitou 5300 mAh. Jen pro srovnání, Galaxy Z Fold 7 má 4400mAh. Podporované je rychlonabíjení s výkonem až 66 wattů, případně bezdrátové nabíjení s výkonem 55 wattů. A nechybí ani reverzní bezdrátové s výkonem 7,5 W, či přes kabel (5 W).
Operačním systémem je v Evropě EMUI 15, pod kterým se ale nachází dnes už poměrně zastaralý Android 12 (projekt AOSP). Právě to vidím jako jednu z největších slabin. I když se Huawei aktivně podílí na vývoji bezpečnostních záplat, s kompatibilitou (nejen) bankovních aplikací může být v budoucnu problém. Otazník také zůstává nad tím, kolikaletou softwarovou podporu zákazník u globální verze získá. Huawei o tom bohužel žádné bližší informace neposkytuje.
Google služby a placení mobilem
Dostat do telefonu Google Play naštěstí není žádný velký problém. Postačí vám k tomu neoficiální nástroj GBox, který si zdarma stáhnete z App Gallery. Všechny Google aplikace mi fungovaly tak, jak by měly a na rozdíl od nástroje gSpace neobsahuje žádné reklamy.
Placení lze vyřešit skrze službu Curve, do které si můžete nahrát své platební karty, mezi kterými se pak přepínáte (v bezplatné verzi jste omezeni pouze na dvě). V obou případech se ale nejedná o nijak intuitivní řešení, s čímž budou případní budoucí zájemci muset počítat.
Cena a dostupnost
Předobjednávky na Huawei Mate X7 běží od dnešního dne, termín odeslání výrobce na webu uvádí 29. ledna. Cena je ale skutečně astronomická. Za verzi s 16/512 GB zaplatíte 52 999 Kč. I když je hardwarová výbava skvělá, cena je to opravdu hodně přestřelená. A příliš to nezachrání ani fakt, že k telefonu dostanete zdarma 100W nabíječku, která se jinak prodává za 1 200 Kč.
Zejména vezmeme-li v potaz, že po softwarové stránce dostáváte poměrně dost zastaralý Android 12 (EMUI 15, AOSP), navíc bez podpory 5G sítí. Google služby sice možné doinstalovat, ale nejsem si jistý, zda bude uživatel tyto kompromisy vzhledem k ceně produktu skutečně chtít akceptovat.
Já nyní budu pokračovat v testování Mate X7 a používání coby můj hlavní telefon. I přes vysokou cenu a řadu omezení mě baví a chci také vyzkoušet, jak se pracuje s aplikacemi a více okny na větším displeji. Na konec ledna mám v plánu publikovat recenzi, kde telefon rozeberu do hloubky.