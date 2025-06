Prodej Nintenda Switch 2 startuje již zítra. Těchto 24 her si na něm můžete zahrát okamžitě

Zahájení prodeje Nintenda Switch 2 je naplánováno už na zítra

Hned první den si můžete zahrát těchto 24 titulů

Mezi nimi jsou jak starší tituly upravené speciálně pro Switch 2, tak i zcela nové hry

Zahájení prodeje nástupce jedné z nejpopulárnějších konzolí všech dob, Nintenda Switch 2, je naplánováno už na zítřejší den. Ačkoli samotná konzole dostala řadu vylepšení, která hráči jistě ocení, přeci jen to nejdůležitější jsou samotné hry, bez kterých nemá pořízení konzole příliš smysl. Nintendo pochopitelně na hráče myslí a už při zahájení prodeje si budou moci zahrát celou plejádu titulů díky zpětné kompatibilitě, nicméně v prodeji budou také hry, které jsou optimalizovány přímo pro nový hardware.

Hned první den bude k dispozici 24 titulů

A o jaké tituly se jedná? Kromě menších hříček budou k dispozici také velké tituly, jenž buďto dostaly zvláštní péči vývojářů a na nové konzoli budou fungovat o poznání lépe, nebo také zcela nové velké tituly, které byste si neměli nechat uniknout. Níže najdete kompletní seznam 24 titulů, které si budete moci zahrát hned první den:

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – Nintendo Switch 2 Edition

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2

Survival Kids

Yakuza 0 Director’s Cut

Ze zmíněných her uspokojí náročnější hráče především Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Hitman World of Assassination – Signature Edition, Hogwarts Legacy, Mario Kart World, Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition nebo Yakuza 0 Director’s Cut.

Za zmínku stojí také dvojice posledních titulů ze série The Legend of Zelda, tedy Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, která se objevila už na první generaci, nicméně pro novou konzoli budou oba tituly patřičně upraveny. Nintendo Switch 2 je k dispozici v rámci předprodeje za cenu 12 489 Kč, případně společně s hrou Mario Kart World za cenu 13 489 Kč.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.