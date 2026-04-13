Příští rok bez Ultra modelů? Drahé paměti mohou zastavit vývoj prémiových smartphonů

- Výroba smartphonů čelí rozsáhlé paměťové krizi
- Vysoké ceny pamětí ohrožují vývoj příští generace prémiových telefonů
- Už minimálně dvě čínské značky přemýšlí nad tím, že příští rok nepředstaví žádný model „Ultra“
Vysoké ceny pamětí nutí výrobce elektroniky k nepopulárním opatřením – k navyšování cen, zhoršování výbavy anebo k omezení mezigeneračních vylepšení. Situace zašla tak daleko, že čínští výrobci smartphonů vážně zvažují opustit odvětví prémiových telefonů.
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Příští rok žádná Ultra?
Trh se smartphony letos čeká krize. Podle předpovědí analytiků z počátku letošního roku budeme čím dál častěji svědky zvyšování cen a ořezávání výbavy, což se koneckonců u některých telefonů již projevilo. Výrobci smartphonů šetří na pamětech, využívají starší hardware a neváhají si říct o víc peněz. Největší dopady ale prý mají ještě přijít – podle informátora Ice Universe bychom dokonce mohli být svědky dočasného konce prémiových smartphonů.
BREAKING! Profit crisis hits, with more than one Chinese brand reportedly considering pausing the next-generation Ultra models.
In Chinese smartphones, the true mass-market top-tier flagships have never been the Ultra series—they are the numbered series and the Pro series. These…
— Ice Universe (@UniverseIce) April 10, 2026
Známý leaker tvrdí, že minimálně dvě čínské značky vážně zvažují pozastavení vývoje příští generace vlajkových lodí s přídomkem Ultra. Zmíněno nebylo žádné konkrétní jméno, lze ale předpokládat, že řeč je o značkách Xiaomi, Oppo nebo Vivo. Vrcholné smartphony od těchto společností jsou vždy ukázkou těch nejlepších technologií, především v oblasti mobilní fotografie. Fotovýbava těchto telefonů povětšinou spolyká většinu rozpočtu na vývoj a výrobu, náklady na ostatní komponenty pak nijak zvlášť nevybočují z průměru.
Současné zdražování pamětí (zejména těch s vyšším kapacitami) ale mění celou hru – prostředky, které by byly normálně vynaloženy na fotoaparáty, najednou spolknou paměťové čipy. Výrobce je tak stavěn před rozhodnutí, zda ořezat část výbavy, anebo zdražit. Do kompromisů ve specifikacích se nikomu nechce a do zdražování už vůbec ne. Vždyť už dnes se spekuluje o tom, že smartphone Vivo X300 Ultra bude stát okolo 50 tisíc korun, a chystaný Oppo Find X9 Ultra na tom pravděpodobně nebude o moc lépe.
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Touto optikou pak čínské firmy naráží na zavedenou konkurenci v podobě Samsungu nebo Applu, která může být překvapivě levnější, byť třeba nenabízí všechny „fotovychytávky“. Ice Universe také dodává, že čínští zákazníci smartphony „Ultra“ tolik nekupují, spíše si pořizují klasické vlajkové lodě, popř. varianty Pro. Tyto telefony nabízí vyváženou výbavu, nehoní se za rekordy a celkově jsou nabízeny za přiměřené ceny.
Smartphony Ultra se tak momentálně stávají neudržitelnými – vývoj je drahý, samotné telefony také a jejich odbyt je přitom malý. Čínští výrobci se tak údajně v příštím roce soustředí především na základní vlajkové lodě a „Pro“ modely a na vrcholné varianty „Ultra“ pravděpodobně dočasně zanevřou. Je tedy dost dobře možné, že aktuální generace modelů Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra nebo Oppo Find X9 Ultra bude na nějakou dobu poslední.
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