Příkladná podpora! Galaxy Watch jsou na trhu pět let, přesto obdržely aktualizaci

Samsung nečekaně vydal novou aktualizaci na první generaci chytrých hodinek Galaxy Watch. Ty se na trh dostaly v roce 2018 a oficiální softwarová podpora skončila před dvěma roky. Už minulá aktualizace ze srpna 2022 tak byla navíc. I proto je tato aktualizace takovým milým překvapením. Rozhodně je ale příjemné vidět, že Samsung stále přináší updaty na oblíbené modely, které mnohým stále velmi dobře fungují.

Aktualizace s kódovým označením R810XXU1GWE2 vyšla již také pro hodinky z české distribuce. Konkrétně upozornění k aktualizaci přišlo v pátek ráno. Pokud se na vás doposud nedostalo, stačí vydržet pár dnů.

S velikostí 34 MB nejde o nic velkého a ostatně se to dá vypozorovat i v malém počtu změn, respektive oprav. V první řadě update zlepšuje stabilitu a spolehlivost. Druhou novinkou je vylepšení snímače srdečního tepu.

Žádné nové funkce se přímo na chytré hodinky se systémem Tizen nedají očekávat. Pokud v budoucnosti přijdou ještě nějaké další aktualizace, bude se pravděpodobně jednat pouze o opravy chyb a zlepšení stability. Korejská společnost už se totiž nějakou chvíli plně soustředí na Wear OS. V poslední době pak přímo na novou nadstavbu One UI 5 Watch, která zanedlouho vychází.

U té se chystá například vylepšení monitorování spánku, včetně podpory virtuálního kouče. Několik novinek přinese pro sportovce. Tréninkový program budou hodinky upravovat podle fyzických schopností každého zvlášť. Dostane se také na zlepšení bezpečnosti. Konkrétně se zlepší SOS komunikace se záchrannými složkami, či třeba automatická funkce detekce pádu u osob starších 55 let. Aktualizace nejprve vyjde na nové hodinky Galaxy Watch 6, ale postupně se dostane i na starší Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 5.

