Překvapivý hit Vánoc! Tahle neznámá konzole poráží v prodejích PS5 i Xbox

- Překvapivým hitem letošních Vánoc se v USA stala nenápadná herní konzole pro děti s názvem Nex Playground
- Během slevového šílenství kolem Black Friday se krátce prodávala dokonce rychleji než PlayStation 5
- Jedná se o barevné zařízení ve tvaru krychle, které spoléhá na pohybové ovládání po vzoru Kinectu
Překvapivým hitem letošních Vánoc se ve Spojených státech stala herní konzole s názvem Nex Playground. Že jste o ní dosud neslyšeli? Není divu. V tuzemských e-shopech či prodejnách elektra byste zařízení, které je určeno především dětem, hledali marně. V zámoří přitom mizí z regálů rychleji než její mnohem známější konkurence. Podle aktuálních odhadů si konzoli za letošní rok může pořídit až 600 tisíc zákazníků, tedy čtyřikrát více než loni.
Trojbarevné konzoli ve tvaru krychle, která díky výraznému objektivu na přední straně připomíná spiklenecky pomrkávající obličej, se dařilo zejména během slevových akcí v souvislosti s Black Friday. Vděčí za to zejména nízké pořizovací ceně, která se ve slevách pohybuje kolem 200 dolarů, tedy cca 4 150 korun. Nejnovější herní pecky typu Battlefield 6 nebo Ghost of Yotei byste tady ale hledali marně. Nex Playground vsází na pohybové ovládání po vzoru dnes ji pozapomenutého Kinectu od Microsoftu a místo AAA titulů mu vévodí rodinné tituly jako Fruit Ninja.
Díra na trhu?
Podle analytické společnosti Circana si konzole Nex Playground v týdnu končícím 28. listopadem ukousla ze segmentu domácích konzolí velkorysý 14% podíl, což jí stačilo na celkovou třetí příčku. Lépe se ve Státech dařilo jen PlayStationu 5 se 47% podílem na trhu a Nintendu Switch 2 s 24 procenty.
Ještě lépe se prakticky neznámá konzole pro děti prodávala o týden dřív, kdy se jí dokonce podařilo pokořit i PlayStation 5. V příspěvku na sociální síti Bluesky to uvedl Mat Piscatella, šéf společnosti Circana. Po celou dobu slevového šílenství, které bývá z pohledu prodejnosti konzolí velmi důležité, nechala barevná krabička za zády například konkurenci od Xboxu.
Za pouhých dvanáct dní (od 10. do 22. listopadu) měla konzole Nex Playground na kontě přes 300 tisíc prodaných kusů a podle odborných odhadů by se za celý rok 2025 mohla vyškrábat až na 600 tisíc. Ve srovnání s Nintendem nebo Sony jde samozřejmě o téměř zanedbatelné číslo. Pro společnost, kterou před pár měsíci téměř nikdo neznal, jde však o obrovský úspěch.
