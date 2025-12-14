Mega hit od Rockstaru zdarma! Na internet unikl seznam her, které o Vánocích rozdá Epic Store

- Na internetu se objevil údajný seznam her, které Epic Games Store rozdá v rámci aktuální sváteční akce
- Pokud je seznam skutečný, pak se hráči dočkají titulů jako Jurassic Park: Evolution 2, Mortal Kombat 11 či Detroit: Become Human
- Vrcholem má být oceňovaný western Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games
Na Epic Games Store ve čtvrtek vypukla tradiční sváteční akce, v rámci níž herní obchod rozdá postupně 17 počítačových her úplně zadarmo. Aktuálně si hráči mohou do svých virtuálních knihovniček přidat povedené kouzelnické RPG Hogwarts Legacy. Ostatní kousky zatím zůstávají zahalené tajemstvím. Na čínských sociálních sítích se nicméně objevil kompletní seznam her, které Epic během Vánoc nabídne.
Soupis, na který jako jeden z prvních upozornil uživatel sociální sítě X s přezdívkou @9550pro, obsahuje například real-time strategii Total War: Warhammer, budovatelskou strategii Jurassic World: Evolution 2 či bojovku Mortal Kombat 11. Největší pecku si ale Epic údajně schovává až úplně na konec, kdy by měl bezplatně nabídnout oceňovaný western Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games.
Údajný seznam her, které během Vánoc rozdá Epic Games Store
|Název hry
|Datum
|Hogwarts Legacy
|11. prosince
|Jurassic World: Evolution 2
|18. prosince
|Desperados 3
|19. prosince
|Total War: Warhammer
|20. prosince
|Tropico 5
|21. prosince
|Chicken Police – Paint it Red!
|22. prosince
|Loop Hero
|23. prosince
|Lego Batman
|24. prosince
|Commander Keane
|25. prosince
|Farming Simulator 2022
|26. prosince
|Slime Rancher 2
|27. prosince
|Terraria
|28. prosince
|Detroit: Become Human
|29. prosince
|Mortal Kombat 11
|30. prosince
|Red Dead Redemption 2
|31. prosince
Ačkoliv pravost seznamu pochopitelně nelze v tuto chvíli jakkoliv ověřit, troufáme si tvrdit, že výběr her působí vcelku realisticky. Ve výčtu se podobně jako minulých letech objevuje několik titulů, které už Epic Games Store v minulosti rozdával. Přítomnost Red Dead Redemption 2 může na první pohled působit neuvěřitelně, ale zároveň se jedná o hru, která na PC vyšla už v roce 2020 a za připomenutí stojí také skutečnost, že obchod už jednu hru od Rockstaru v minulosti rozdával, a to Grand Theft Auto 5.
Zda je seznam alespoň zčásti pravdivý, se dozvíme už 18. prosince, kdy Epic odtajní následující hru zdarma.