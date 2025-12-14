TOPlist

Mega hit od Rockstaru zdarma! Na internet unikl seznam her, které o Vánocích rozdá Epic Store

Marek Bartík
Marek Bartík 14. 12. 13:20
1
Hlavní hrdina z Red Dead Redemption 2
  • Na internetu se objevil údajný seznam her, které Epic Games Store rozdá v rámci aktuální sváteční akce
  • Pokud je seznam skutečný, pak se hráči dočkají titulů jako Jurassic Park: Evolution 2, Mortal Kombat 11 či Detroit: Become Human
  • Vrcholem má být oceňovaný western Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games

Na Epic Games Store ve čtvrtek vypukla tradiční sváteční akce, v rámci níž herní obchod rozdá postupně 17 počítačových her úplně zadarmo. Aktuálně si hráči mohou do svých virtuálních knihovniček přidat povedené kouzelnické RPG Hogwarts Legacy. Ostatní kousky zatím zůstávají zahalené tajemstvím. Na čínských sociálních sítích se nicméně objevil kompletní seznam her, které Epic během Vánoc nabídne.

Soupis, na který jako jeden z prvních upozornil uživatel sociální sítě X s přezdívkou @9550pro, obsahuje například real-time strategii Total War: Warhammer, budovatelskou strategii Jurassic World: Evolution 2 či bojovku Mortal Kombat 11. Největší pecku si ale Epic údajně schovává až úplně na konec, kdy by měl bezplatně nabídnout oceňovaný western Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games.

Údajný seznam her, které během Vánoc rozdá Epic Games Store

Název hry Datum
Hogwarts Legacy 11. prosince
Jurassic World: Evolution 2 18. prosince
Desperados 3 19. prosince
Total War: Warhammer 20. prosince
Tropico 5 21. prosince
Chicken Police – Paint it Red! 22. prosince
Loop Hero 23. prosince
Lego Batman 24. prosince
Commander Keane 25. prosince
Farming Simulator 2022 26. prosince
Slime Rancher 2 27. prosince
Terraria 28. prosince
Detroit: Become Human 29. prosince
Mortal Kombat 11 30. prosince
Red Dead Redemption 2 31. prosince

Ačkoliv pravost seznamu pochopitelně nelze v tuto chvíli jakkoliv ověřit, troufáme si tvrdit, že výběr her působí vcelku realisticky. Ve výčtu se podobně jako minulých letech objevuje několik titulů, které už Epic Games Store v minulosti rozdával. Přítomnost Red Dead Redemption 2 může na první pohled působit neuvěřitelně, ale zároveň se jedná o hru, která na PC vyšla už v roce 2020 a za připomenutí stojí také skutečnost, že obchod už jednu hru od Rockstaru v minulosti rozdával, a to Grand Theft Auto 5.



Obrázek z Hogwarts Legacy



Nepřehlédněte

Vánoční bomba od Epicu! Hogwarts Legacy teď stáhnete úplně zadarmo

Zda je seznam alespoň zčásti pravdivý, se dozvíme už 18. prosince, kdy Epic odtajní následující hru zdarma.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Galaxy Ring – první chytrý prsten od Samsungu
Na Galaxy Ring 2 nečekejte. Samsung se místo vývoje soudí se společností Oura
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
0
ChatGPT na mobilu
Spojenectví OpenAI a Adobe: ChatGPT získal praktické funkce z Photoshopu i Acrobatu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
0
Ilustrace svůdného AI robota
ChatGPT bez cenzury? OpenAI potvrdilo plány na režim pro dospělé, dorazí za pár měsíců
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:30
0

Kapitoly článku