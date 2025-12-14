Vše od Samsungu je v brutální slevě. Trhákem je Galaxy S25 jen za 15 tisíc!

- Ceny Samsungů razantně spadly
- Výrazně levnější jsou vlajkovky, hodinky i sluchátka
- Trhákem je Galaxy S25 jen za 14 990 Kč
Lepší příležitost pořídit Samsung pod stromeček tu ještě nebyla. Mobil Pohotovost dnes srazila ceny Samsungů na úplné minimum a veškeré slevy šly přímo do cen. Vlajkovku Galaxy S25 koupíte jen za 15 tisíc. A třeba základní Galaxy A16 za vůbec nejnižší cenu na trhu. V maximálních slevách jsou ale i sluchátka a chytré hodinky od Samsungu.
Nejlepší levný Samsung
Všechny zlevněné telefony jsou za ty nejnižší ceny mezi autorizovanými prodejci a mnohdy i za vůbec nejnižší na trhu. Trhákem je Galaxy A16, který jen za 2 490 Kč (původně 3 791 Kč) představuje přímo ideální cenově dostupný telefon pro děti či prarodiče. Nabídne ovšem Super AMOLED displej, 50Mpx foťák a solidní podporu 6 aktualizací Androidu.
Galaxy S25 jen za 15 tisíc
V pořádné slevě je taky telefon z opačného cenového spektra – Galaxy S25 koupíte teď jen za 14 990 Kč (původně 21 490 Kč). Patnáct tisíc za letošní vlajkovku je více než zajímavá cena. V super slevě jsou i další vlajkové modely jako Galaxy S25+, S25 Ultra nebo loňský Galaxy S24.
Další Samsungy v super slevách:
- Galaxy S25+ za 19 990 Kč (původně 26 490 Kč)
- Galaxy S25 Ultra za 24 990 Kč (původně 33 490 Kč)
- Galaxy S24 za 12 190 Kč (původně 15 990 Kč)
- Galaxy A56 za 7 690 Kč (původně 10 490 Kč)
- Galaxy A36 za 6 990 Kč (původně 7 990 Kč)
Oblíbený Fit3 pod tisícovku
Slevy nevynechaly ani příslušenství. Třeba nejnovější hodinky Samsung Galaxy Watch8 Classic zlevnily na 8 790 Kč (běžně 13 279 Kč). Bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 teď koupíte jen za 3 290 Kč (běžně 3 790 Kč). A ideálním vánočním dárkem může být oblíbený Galaxy Fit3 teď jen za 990 Kč (běžně 1 390 Kč).