Vánoční bomba od Epicu! Hogwarts Legacy teď stáhnete úplně zadarmo

- Epic Games Store zahájil tradiční vánoční akci, během níž rozdá celkem 18 her úplně zdarma
- Už nyní si můžete bezplatně aktivovat povedené kouzelnické RPG Hogwarts Legacy
- Nabídka platí do až 18. prosince, poté ji vystřídá zatím bedlivě utajovaný titul
- Počínaje 18. prosincem bude Epic rozdávat hry každý den, takže je třeba mít se na pozoru, aby vám žádná neunikla
Stejně jako v uplynulých letech se i letos hráči dočkají štědré vánoční nadílky na Epic Games Store. O tom, že i tentokrát rozhodně bude z čeho vybírat, svědčí hned první odtajněná hra, kterou si až do 18. prosince můžete bezplatně přidat do vaší virtuální knihovničky a která potěší zejména fanoušky kouzelnického světa Harryho Pottera. Epic aktuálně nabízí zdarma povedené kouzelnické RPG Hogwarts Legacy.
Jedná se o akční RPG v otevřeném světě, které se odehrává v Bradavicích a přilehlém okolí (například v Prasinkách či Zapovězeném lese, pozn. red.) na konci 19. století. Hráči si mohou vytvořit vlastní postavu studenta pátého ročníku, který odhaluje prastaré tajemství, učí se kouzlit, připravovat lektvary či pečovat o různá fantastická zvířata. Hrozbu představuje řád temných čarodějů, kteří představují nebezpečí pro celý kouzelnický svět.
Z kouzelnického dobrodružství se prakticky přes noc stal obří hit, který má na kontě více než 34 milionů prodaných kopií. Však už taky v herním studiu Avalanche Software několik let usilovně pracují na plnohodnotném pokračování.
18 her zdarma od Epicu
Výpravou do Bradavic však nadílka od Epicu teprve začíná. Digitální obchod postupně nabídne celkem 18 her zdarma. Jaký titul bude k dispozici příště, se ale dozvíme až 18. prosince – do té doby zůstane zahalený pod vánočním balicím papírem. Důležité je, že od 18. prosince se mění frekvence rozdávání. Epic Games Store bude rozdávat hry každý den až do 8. ledna 2026. To samozřejmě znamená pořádnou nálož her zdarma, ale zároveň i podstatně kratší čas na jejich aktivaci.
Na Epic Games Storu se souběžně koná také velký sváteční výprodej, ve kterém pořídíte řadu v příjemné slevě. Za zmínku stojí například předloňský remake hororu Dead Space za 240 korun nebo povedená plošinovka The Rogue Prince of Persia za 385 korun. Za 397 korun pořídíte oceňovaný horor Alan Wake 2 od finského studia Remedy, který v rámci PC nadále zůstává dostupný pouze na Epicu.