Hogwarts Legacy 2 jako nekonečná onlinovka? Obavy fanoušků zažehnala nová indicie

- Kouzelnické RPG Hogwarts Legacy se prakticky přes noc stalo obřím hitem, na kontě má přes 34 milionů prodaných kopií
- Ve studiích Warner Bros. už se tak několik let usilovně pracuje na plnohodnotném pokračování
- Někteří fanoušci se ale bojí, že se dvojka odkloní od singleplayeru, nejnovější pracovní inzeráty nicméně naznačují opak
Někomu se to může zdát až k neuvěření, ale od vydání hry Hogwarts Legacy brzy uplynou tři roky. Z kouzelnického dobrodružství se prakticky přes noc stal obří hit, který má na kontě více než 34 milionů prodaných kopií. Není divu, že společnost Warner Bros., která má herní svět Harryho Pottera pod palcem, proto bez váhání schválila vývoj pokračování.
Vývoj Hogwarts Legacy 2 ostatně už delší dobu není žádným tajemstvím. V minulosti o něm hovořil například respektovaný novinář Jason Schreier z mediální agentury Bloomberg. Především ho ale potvrdil tehdejší šéf herní divize Warnerů David Haddad, který koncem loňského roku uvedl, že vývojáři berou ohled na některé příběhové prvky, které se budou rozvíjet v nadcházejícím seriálu od HBO.
Hogwarts Legacy 2 jako bezplatná onlinovka?
Otázkou nicméně zůstává, do jaké míry bude chystané pokračování navazovat na svého předchůdce. Fanoušci se na základě různých indicií z posledních měsíců obávají, že se chystaná dvojka až příliš odkloní od singleplayerové kampaně směrem k online režimu. Podle některých spekulací se dokonce mělo jednat o bezplatný titul s velkým důrazem na live-service prvky a multiplayer.
Nepřehlédněte
Lahůdka pro fanoušky Falloutu! Replika zápěstního počítače Pip-Boy umí detekovat záření
Nově zveřejněné pracovní nabídky nicméně svědčí spíše o opaku. Inzeráty, které se nedávno objevily na oficiálním kariérním portálu Warner Bros., silně naznačují, že pokračování Hogwarts Legacy se opět zaměří zejména na kampaň pro jednoho hráče. Studio Avalanche Sotfware do svých řad hledá například programátory se zkušenostmi s vývojem narativních singleplayerových titulů. Vývojáři rovněž hledají kolegu, který obsadí volnou pozici brand manažera s konkrétním zaměřením na PC a konzolové hry ze světa Harryho Pottera. Další nabídka se pak zaměřuje na animaci postav, přičemž požadavky na tuto pozici jsou nápadně podobné prvnímu dílu.