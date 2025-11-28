TOPlist

Lahůdka pro fanoušky Falloutu! Replika zápěstního počítače Pip-Boy umí detekovat záření

Marek Bartík
Marek Bartík 28. 11. 15:00
0
Replika zápěstního počítače Pip-Boy 3000 ze hry Fallout
  • Bethesda nabízí luxusní sběratelský předmět pro skalní fanoušky série Fallout
  • Jedná se o funkční repliku zápěstního počítače Pip-Boy 3000 z her Fallout 3 a New Vegas
  • Sběratelská lahůdka nabízí 4palcový LCD displej, prémiové provedení i hratelnou minihru

Pokud se řadíte mezi fanoušky postapokalyptické série Fallout, pak by vám neměla uniknout sběratelská lahůdka, kterou si aktuálně můžete předobjednat v oficiálním e-shopu společnosti Bethesda. Jedná se detailní repliku zápěstního počítače Pip-Boy 3000, který se objevil ve hrách Fallout 3 a Fallout: New Vegas. Zájemci nicméně musejí počítat s vyšší cenou, která činí 300 dolarů, v přepočtu cca 6 300 korun. A další desítky dolarů padnou za poštovné. S dodáním se počítá na červen 2026.

Sběratelská lahůdka

Není to přitom poprvé, co Bethesda nabízí repliku tohoto robustního počítače, který se nepřehlédnutelně vyjímá na zápěstí svého nositele. Do jedné z dřívějších verzí, která byla součástí sběratelské edice k Falloutu 4, jste mohli vložit chytrý telefon. Zařízení pak s pomocí speciální aplikace napodobovalo funkce Pip-Boye ze hry.

Nový Pip-Boy 3000 se však na žádné externí řešení nespoléhá – má totiž vlastní 4palcový LCD displej. Replika vznikala ve spolupráci se společností The Wand Company, která má bohaté zkušenosti s výrobou detailních a v řadě případů i funkčních sběratelských předmětů, jako jsou Pokébally nebo komunikátor ze Star Treku.

Obrazovku zápěstního počítače můžete přepínat mezi klasickým zeleným uživatelským rozhraním z Fallout 3 a nažloutlým UI z oceňovaného spin-offu New Vegas. Bethesda uvádí, že se do nového Pip-Boye podařilo nacpat prakticky všechno, co můžete znát z herní předlohy. Pořádně rozvětveným menu se tak můžete pohybovat pomocí rolovacího kolečka či potenciometru. Dokonce nechybí ani hratelná verzi minihry Atomic Command.

Není záření jako záření

Pip-Boy se dokonce – podobně jako ve hře – občas „porouchá“ a začne blikat. V takovém případě přichází na řadu stará známá taktika – do zařízení zkrátka stačí trochu praštit, což díky akcelerometru způsobí, že blikání „zázračně“ ustane.



Boty Nike Air SNES



Nepřehlédněte

Nike Air SNES jsou boty inspirované legendární konzolí, na kterých si můžete i zahrát

Přední kryt je z kovu, zatímco tělo je vyrobeno z plastu a vnitřní polstrování z paměťové pěny, kterou můžete zvětšit pomocí přiložené vložky. Mezi další funkce patří svítilna, 3,5 mm jack na sluchátka či USB-C. Sběratelský Pip-boy dokonce funguje jako falešný Geigerův počítač, který ve skutečnosti detekuje mikrovlnné záření namísto toho škodlivého ionizujícího a zároveň slouží zároveň jako FM rádio.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Snímek z filmu Moje Tajná Santa
Netflix odpaluje Advent! Tři novinky, které si teď prostě musíte pustit
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Withings BeamO recenze: teploměr, EKG a fonendoskop v jednom
Withings BeamO recenze: teploměr, EKG a fonendoskop v jednom
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
0
Vánoční reklama Applu
Apple natočil vánoční reklamu v Praze. Nejspíš byste to ale nepoznali
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 6:30
3
Nejtenčí iPhone Air
Neúspěch iPhonu Air odrazuje konkurenci, vlny tenkých smartphonů se nejspíše nedočkáme
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:30
16

Kapitoly článku