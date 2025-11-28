Lahůdka pro fanoušky Falloutu! Replika zápěstního počítače Pip-Boy umí detekovat záření

- Bethesda nabízí luxusní sběratelský předmět pro skalní fanoušky série Fallout
- Jedná se o funkční repliku zápěstního počítače Pip-Boy 3000 z her Fallout 3 a New Vegas
- Sběratelská lahůdka nabízí 4palcový LCD displej, prémiové provedení i hratelnou minihru
Pokud se řadíte mezi fanoušky postapokalyptické série Fallout, pak by vám neměla uniknout sběratelská lahůdka, kterou si aktuálně můžete předobjednat v oficiálním e-shopu společnosti Bethesda. Jedná se detailní repliku zápěstního počítače Pip-Boy 3000, který se objevil ve hrách Fallout 3 a Fallout: New Vegas. Zájemci nicméně musejí počítat s vyšší cenou, která činí 300 dolarů, v přepočtu cca 6 300 korun. A další desítky dolarů padnou za poštovné. S dodáním se počítá na červen 2026.
Sběratelská lahůdka
Není to přitom poprvé, co Bethesda nabízí repliku tohoto robustního počítače, který se nepřehlédnutelně vyjímá na zápěstí svého nositele. Do jedné z dřívějších verzí, která byla součástí sběratelské edice k Falloutu 4, jste mohli vložit chytrý telefon. Zařízení pak s pomocí speciální aplikace napodobovalo funkce Pip-Boye ze hry.
Nový Pip-Boy 3000 se však na žádné externí řešení nespoléhá – má totiž vlastní 4palcový LCD displej. Replika vznikala ve spolupráci se společností The Wand Company, která má bohaté zkušenosti s výrobou detailních a v řadě případů i funkčních sběratelských předmětů, jako jsou Pokébally nebo komunikátor ze Star Treku.
Obrazovku zápěstního počítače můžete přepínat mezi klasickým zeleným uživatelským rozhraním z Fallout 3 a nažloutlým UI z oceňovaného spin-offu New Vegas. Bethesda uvádí, že se do nového Pip-Boye podařilo nacpat prakticky všechno, co můžete znát z herní předlohy. Pořádně rozvětveným menu se tak můžete pohybovat pomocí rolovacího kolečka či potenciometru. Dokonce nechybí ani hratelná verzi minihry Atomic Command.
Není záření jako záření
Pip-Boy se dokonce – podobně jako ve hře – občas „porouchá“ a začne blikat. V takovém případě přichází na řadu stará známá taktika – do zařízení zkrátka stačí trochu praštit, což díky akcelerometru způsobí, že blikání „zázračně“ ustane.
Přední kryt je z kovu, zatímco tělo je vyrobeno z plastu a vnitřní polstrování z paměťové pěny, kterou můžete zvětšit pomocí přiložené vložky. Mezi další funkce patří svítilna, 3,5 mm jack na sluchátka či USB-C. Sběratelský Pip-boy dokonce funguje jako falešný Geigerův počítač, který ve skutečnosti detekuje mikrovlnné záření namísto toho škodlivého ionizujícího a zároveň slouží zároveň jako FM rádio.