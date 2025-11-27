Nike Air SNES jsou boty inspirované legendární konzolí, na kterých si můžete i zahrát

- Známý designér Gustavo Bonzanini vytvořil boty Nike k příležitosti 35. výročí uvedení SNES
- Nejen designem se inspiroval u konzole, ale také možností si retro hry přímo díky obuvi zahrát
- Tento exkluzivní design bohužel nebude v prodeji pro běžné zákazníky
Limitované edice oblečení a obuvi ve stylu herních klasik jsou poměrně běžné, ostatně i třeba takový Microsoft nedávno představil časově omezenou edici botů Crocs ve stylu Xboxu. Některé „limitky“ jdou ale ještě dále a kromě prémiového vzhledu umí nabídnout i něco navíc, co už stojí za zvážení. Na oslavu 35. výročí uvedení Super Nintendo na japonský trh (kde se jmenovalo Super Famicom) vytvořil designér Gustavo Bonzanini poctu, která spojuje módu a technologii devadesátých let.
Pořádná obuv pro každého fanouška retro her
Boty Air SNES jsou výrazně upravenou verzí Nike Air Max 90 inspirovanou dalšími teniskami s herní tematikou, jako jsou Bull Airs’ ShoeBoys, ale Bonzaniniho výtvor slouží zároveň jako funkční retro konzole. Vzhledem k velikosti konzole Super Nintendo a robustním cartridgím, které používala, se Bonzanini rozhodl, že se nebude snažit zmenšit a zmenšit elektroniku konzole tak, aby se vešla do boty, kterou byste si stále mohli obout. Místo toho se v Nike rozhodli pro emulaci a použili kompaktního počítače Raspberry Pi Zero W.
Ten má více než dostatečný výpočetní výkon pro hraní 16bitových her SNES pomocí emulátoru RetroPie, který Bonzanini přizpůsobil tak, aby odpovídal vzhledu a stylu tenisky. Mikropočítač nenajdete ukrytý v podrážce bot Air Max 90, ale veškerá elektronika, včetně baterie s kapacitou dostačující na 30 minut hraní, se nachází uvnitř jazyku tenisky. Raspberry Pi Zero W obsahuje integrovaný port Mini HDMI, ale aby „design působil dojmem, že by mohl existovat v roce 1990“, Bonzanini přidal malý analogový převodník, takže Air SNES se připojuje k televizoru pomocí retro kabelů RCA.
Tenisky fungují dokonce i s originálním gamepadem SNES, ale aby se minimalizovalo zamotávání kabelů, Bonzanini vylepšil ovladač pomocí sady 8BitDo Mod Kit, takže se připojuje k Raspberry Pi bezdrátově přes Bluetooth. Vzhledem k neustále rostoucí popularitě retro herní nostalgie a teniskové kultury není pochyb o tom, že Bonzanini by mohl prodat tolik párů Air SNES, kolik by jich dokázal vyrobit. Bohužel se však jedná o jednorázovou tvorbu a prodej zákazníkům se bohužel neplánuje.