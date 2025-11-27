TOPlist

Nike Air SNES jsou boty inspirované legendární konzolí, na kterých si můžete i zahrát

Michael Chrobok
Michael Chrobok 27. 11. 18:00
0
Boty Nike Air SNES
  • Známý designér Gustavo Bonzanini vytvořil boty Nike k příležitosti 35. výročí uvedení SNES
  • Nejen designem se inspiroval u konzole, ale také možností si retro hry přímo díky obuvi zahrát
  • Tento exkluzivní design bohužel nebude v prodeji pro běžné zákazníky

Limitované edice oblečení a obuvi ve stylu herních klasik jsou poměrně běžné, ostatně i třeba takový Microsoft nedávno představil časově omezenou edici botů Crocs ve stylu Xboxu. Některé „limitky“ jdou ale ještě dále a kromě prémiového vzhledu umí nabídnout i něco navíc, co už stojí za zvážení. Na oslavu 35. výročí uvedení Super Nintendo na japonský trh (kde se jmenovalo Super Famicom) vytvořil designér Gustavo Bonzanini poctu, která spojuje módu a technologii devadesátých let.

Pořádná obuv pro každého fanouška retro her

Boty Air SNES jsou výrazně upravenou verzí Nike Air Max 90 inspirovanou dalšími teniskami s herní tematikou, jako jsou Bull Airs’ ShoeBoys, ale Bonzaniniho výtvor slouží zároveň jako funkční retro konzole. Vzhledem k velikosti konzole Super Nintendo a robustním cartridgím, které používala, se Bonzanini rozhodl, že se nebude snažit zmenšit a zmenšit elektroniku konzole tak, aby se vešla do boty, kterou byste si stále mohli obout. Místo toho se v Nike rozhodli pro emulaci a použili kompaktního počítače Raspberry Pi Zero W.

Boty Nike Air SNES
Na botách Nike Air SNES si můžete i zahrát

Ten má více než dostatečný výpočetní výkon pro hraní 16bitových her SNES pomocí emulátoru RetroPie, který Bonzanini přizpůsobil tak, aby odpovídal vzhledu a stylu tenisky. Mikropočítač nenajdete ukrytý v podrážce bot Air Max 90, ale veškerá elektronika, včetně baterie s kapacitou dostačující na 30 minut hraní, se nachází uvnitř jazyku tenisky. Raspberry Pi Zero W obsahuje integrovaný port Mini HDMI, ale aby „design působil dojmem, že by mohl existovat v roce 1990“, Bonzanini přidal malý analogový převodník, takže Air SNES se připojuje k televizoru pomocí retro kabelů RCA.



Boty Crocs Xbox vyrobené ve spolupráci s Microsoftem



Nepřehlédněte

Xbox boty jsou tady! Crocs v limitované edici vyvolaly bouřlivou diskuzi

Tenisky fungují dokonce i s originálním gamepadem SNES, ale aby se minimalizovalo zamotávání kabelů, Bonzanini vylepšil ovladač pomocí sady 8BitDo Mod Kit, takže se připojuje k Raspberry Pi bezdrátově přes Bluetooth. Vzhledem k neustále rostoucí popularitě retro herní nostalgie a teniskové kultury není pochyb o tom, že Bonzanini by mohl prodat tolik párů Air SNES, kolik by jich dokázal vyrobit. Bohužel se však jedná o jednorázovou tvorbu a prodej zákazníkům se bohužel neplánuje.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
Nejlepší Samsung v Česku za méně než polovinu? Běžně stojí 36 tisíc, teď vyjde jen na 15 027 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:25
Robot ukazující na člověka (ilustrační obrázek)
ChatGPT prý nemůže za smrt vašeho syna. OpenAI čelí už osmé žalobě
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0
Ilustrační obrázek EU komise
Evropa přehodnocuje svůj postoj k AI, Brusel chystá rozsáhlé zmírnění regulací pro AI a data
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
3
Rendery Nubia Flip 3
Nubia chystá dvě nové skládačky pro globální trh, včetně první ve stylu knížky
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
1

Kapitoly článku