Xbox boty jsou tady! Crocs v limitované edici vyvolaly bouřlivou diskuzi

- Máte rádi boty Crocs? Pokud jste zároveň fanoušky Xboxu, tahle limitovaná edice vás potěší
- Primární černou barvu doplňují prvky z ovladače konzole Xbox
- S cenou okolo dvou tisíc korun ale půjde spíše o sběratelský předmět
Na boty značky Crocs má názor prakticky každý – buďto je milujete, nebo nenávidíte. Ať už patříte do té, či oné skupiny, nemůžete jim upřít jejich celosvětový úspěch. Na něm se snaží přiživit také Microsoft, konkrétně skrze limitované edice této volnočasové obuvi. Začátkem srpna u příležitosti 50 let od svého založení představil první variantu ikonických Crocsů, jejichž design se inspiroval známým systémem Windows XP. Nyní se na podobnou „libůstku“ mohou těšit také fanoušci herní konzole Xbox.
Obuv pro pravověrné konzolové hráče
Microsoft nyní přináší Xbox ovladač na vaše nohy v podobě nové limitované edice obuvi Crocs. Crocsy Xbox, které budou k dostání od 25. listopadu za 80 dolarů (cca dva tisíce korun s daní), imitují ovladač konzole Xbox One X a nechybí jim ani pevná tlačítka a joysticky. Boty mají klasická tlačítka X, Y, B, A, D-pad, levý a pravý analogový joystick, a dokonce i bílé tlačítko Xbox. Logo herní konzole se také objevuje na kloubech pásku kolem kotníku.
Microsoft a Crocs při této příležitosti také vydají balíček pěti přívěsků na boty za 20 dolarů (cca 500 korun s daní) s postavami a ikonami z her Halo, Fallout, Doom, World of Warcraft a Sea of Thieves. Vše je součástí spolupráce mezi Crocs a Microsoftem, která připomíná 20 let od prvního uvedení Xboxu 360 na trh. Crocs s motivem Windows XP byly rovněž součástí oslav 50. výročí softwarového giganta.
Ačkoli design bot Crocs jen tak něco nevylepší, musíme uznat, že tato limitovaná edice se povedla o poznání více, než jak tomu bylo v případě Windows varianty. Microsoft si tentokrát přeci jen dal v rámci spolupráce více záležet na tom, aby boty nedělaly takovou ostudu svému nositeli. Přesto se nedá očekávat, že se najde mnoho odvážlivců, kteří by v těchto botách chtěli chodit každý den, a Xbox Crocsy tak zřejmě zůstanou primárně sběratelským předmětem.