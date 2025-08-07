TOPlist

Windows XP na každém roku. Microsoft prodává geniální kroksy s panem Sponkou a Internet Explorerem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 8. 10:30
Crocs
  • xS výročními kroksy od Microsoftu se stanete hvězdou každé pláže
  • Na botách najdete legendární prvky ze systému Windows XP
  • Microsoft rovněž odhalil výroční edici počítače Surface Laptop

Microsoft v letošním roce slaví 50 let od svého založení a k této příležitosti vypouští do světa rozličné vzpomínkové materiály a produkty reflektující jeho bohatou historii. Majitelé konzolí Xbox dostali speciální dynamické pozadí, uživatelé systému Windows si zase mohou stáhnout speciální výroční tapety. Došlo i na hardwarové produkty – v tomto týdnu redmondští představili speciální výročí edici počítače Surface Laptop a také na trh uvedli nečekaný produkt, se kterým se stanete hvězdou každé pláže.

Pan Sponka, Internet Explorer a pozadí z Windows XP na plážových botách

Microsoft brzy uvede na trh vlastní obuv – lehké plastové boty značky Crocs s tématikou operačního systému Windows XP. Každá z bot bude opatřena ikonickým nebem z tapety „Bliss“, na kterou navazuje zelená podrážka napodobující trávu. Na strunu nostalgie pak bude brnkat šestice obrázků připomínajících éru „ikspéček“, mezi nimi například pak Sponka, ikony Internet Exploreru, koše a MSN, nebo černobílý kurzor.

Kroksy s tématikou Windows XP
Kroksy s tématikou Windows XP

Kroksy s tématikou Windows XP jsou vyrobené pouze v limitované edici a již nyní si je mohou předobjednat zaměstnanci Microsoftu, nicméně počítá se i s prodejem veřejnosti. Cena ovšem není nijak lidová – boty stojí 80 dolarů, což jsou v přepočtu asi 2 tisíce korun s DPH. Boty přijdou ve speciálním látkovém pytli se stahovací šňůrkou, na kterém je rovněž vyobrazená tapeta Bliss.

Kroksy s tématikou Windows XP

Boty svojí infantilností tak trochu připomínají „ugly“ svetry, které Microsoft v posledních letech prodával před každými Vánoci

Výroční Surface Laptop

Microsoft v tomto týdnu ukázal světu i výroční edici počítače Surface Laptop, oproti kroksům ale nepůjde do běžného prodeje – notebook byl vyroben pouze v limitovaném počtu kusů, které dostaly k otestování vybrané zahraniční redakce. Oproti běžné produkci se Surface Laptop – 50th Anniversary Edition liší v následujících věcech:

  • Matná černá barva se zlatým logem Microsoftu na víku
  • Laserem gravírované logo Microsoftu z roku 1975 pod klávesnicí
  • Speciální bootovací animace s výročním logem
  • Exkluzivní černozlatá tapeta
  • Černá krabička s osobním vzkazem od týmu Surface

Výroční edice počítače Surface Laptop

Po hardwarové stránce se stále jedná o klasický 13,8″ Surface Laptop 7. edice s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 GB RAM a 1TB úložištěm – tato konfigurace není v českém eshopu Microsoftu k dispozici, podobná varianta s poloviční operační pamětí přijde na 41 599 korun.

Kapitoly článku