TOPlist

Pozor na falešný antivirus. Žena z Prahy nebyla opatrná a teď musí zaplatit 400 tisíc

Jakub Fišer
Jakub Fišer 10. 10. 18:00
0
Žena a malware v počítači
  • Velký paradox – malware na počítači se dnes může vydávat i za antivirový program
  • Pokud instalujete něco z neoficiálního zdroje, vždy si dejte velký pozor, riskujete hodně
  • Žena z Prahy takto přišla o svá data a musí zaplatit výkupné v hodnotě 400 tisíc

V roce 2025 už pravděpodobně opadl mohutný zájem o antivirové programy. Ať už se bavíme o počítačích nebo mobilních telefonech, ochranné prostředky přímo v systému jsou na takové úrovni, že žádnou aplikaci třetí strany v drtivé většině případů není nutné instalovat. Stačí ale chvilka neopatrnosti a místo funkčního antiviru si do počítače nainstalujete falešný šmejd.

Falešné aplikace na mobilu i PC

O podobném případu nedávno informovala policie. V hlavní roli by klasický ransomware, tedy vyděračský virus, který se coby malware ukrývá do na první pohled normálních aplikací. Na mobilu jde nejčastěji o nástroje typu čtečka QR kódů nebo PDF souborů, na počítači se v posledních letech objevují i falešné antiviry.



Malware v aplikacích v Apple App Store



Nepřehlédněte

Malware se nevyhýbá ani iPhonům! Tyhle aplikace z App Store jsou podvodné, hned je smažte

Jakmile si z pochybné stránky takový falešný antivir stáhnete, riskujete, že v něm bude malware, či rovnou vyděračský ransomware. Následky jsou více méně vždy stejné – ransomware v nepozorovaný moment zablokuje všechna data na vašem počítači a za jejich odemknutí chce výkupné. To bývá obvykle požadováno v bitcoinech či jiné kryptoměně, což zaručí podvodníkům anonymitu.

Malware, ransomware a další

Na neopatrnost při instalaci antiviru doplatila žena z Prahy, po které podvodníci požadovali v přepočtu 400 tisíc korun za odemčení jejích dat. Dlužno však podotknout, že tento případ je celkem ojedinělý – ransomware z podstaty cílí nejčastěji na firmy, které se bez pracovních dat jednoduše neobejdou. Jednotlivce ztráta dat může mrzet, ale nejčastěji jde o fotky z dovolené a podobně.



Hacker kradoucí japonské pivo (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Noční můra většiny Čechů! Hackeři napadli vlastníka Plzeňského Prazdroje, chybí mu pivo

Na běžné uživatele častěji útočí klasické malwary typu infostealer, tedy šmírácké viry, případně adware, který rozsévá po operačním systému nevyžádanou reklamu. O data v takovém případě nepřijdete, ale riskujete, že si prostřednictvím reklam stáhnete do zařízení další neřády.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Snímek z dokumentu Základní Pětka
Říjen na Netflixu: NBA odhalí svá tajemství a herní legendy ožijí (10. 10. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
Robotický vysavač značky Mova
Po vstupu na český trh se značce Mova daří a zájem roste
PR článek
PR článek PR článek 13:30
Úvodní snímek z webu Pan Prokoukl
Nahrajte konverzaci a AI vám prozradí, jestli ji nepsal podvodník. Český projekt pomáhá v boji proti kyberšmejdům
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
3
Humanoidní robot Figure 03
Zapomeňte na uklízečku. Figure ukázalo humanoidního robota, který se hýbe jako člověk
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
2

Kapitoly článku