Pozor na falešný antivirus. Žena z Prahy nebyla opatrná a teď musí zaplatit 400 tisíc

- Velký paradox – malware na počítači se dnes může vydávat i za antivirový program
- Pokud instalujete něco z neoficiálního zdroje, vždy si dejte velký pozor, riskujete hodně
- Žena z Prahy takto přišla o svá data a musí zaplatit výkupné v hodnotě 400 tisíc
V roce 2025 už pravděpodobně opadl mohutný zájem o antivirové programy. Ať už se bavíme o počítačích nebo mobilních telefonech, ochranné prostředky přímo v systému jsou na takové úrovni, že žádnou aplikaci třetí strany v drtivé většině případů není nutné instalovat. Stačí ale chvilka neopatrnosti a místo funkčního antiviru si do počítače nainstalujete falešný šmejd.
Falešné aplikace na mobilu i PC
O podobném případu nedávno informovala policie. V hlavní roli by klasický ransomware, tedy vyděračský virus, který se coby malware ukrývá do na první pohled normálních aplikací. Na mobilu jde nejčastěji o nástroje typu čtečka QR kódů nebo PDF souborů, na počítači se v posledních letech objevují i falešné antiviry.
Jakmile si z pochybné stránky takový falešný antivir stáhnete, riskujete, že v něm bude malware, či rovnou vyděračský ransomware. Následky jsou více méně vždy stejné – ransomware v nepozorovaný moment zablokuje všechna data na vašem počítači a za jejich odemknutí chce výkupné. To bývá obvykle požadováno v bitcoinech či jiné kryptoměně, což zaručí podvodníkům anonymitu.
Malware, ransomware a další
Na neopatrnost při instalaci antiviru doplatila žena z Prahy, po které podvodníci požadovali v přepočtu 400 tisíc korun za odemčení jejích dat. Dlužno však podotknout, že tento případ je celkem ojedinělý – ransomware z podstaty cílí nejčastěji na firmy, které se bez pracovních dat jednoduše neobejdou. Jednotlivce ztráta dat může mrzet, ale nejčastěji jde o fotky z dovolené a podobně.
Na běžné uživatele častěji útočí klasické malwary typu infostealer, tedy šmírácké viry, případně adware, který rozsévá po operačním systému nevyžádanou reklamu. O data v takovém případě nepřijdete, ale riskujete, že si prostřednictvím reklam stáhnete do zařízení další neřády.