Noční můra většiny Čechů! Hackeři napadli vlastníka Plzeňského Prazdroje, chybí mu pivo

- Japonská skupina Asahi se ocitla pod útokem hackerů
- Ti napadli dodávky piva na území Japonska
- Do skupiny patří například české značky Pilsner Urquell či Velkopopovický Kozel
Pivo je národní alkoholický nápoj Čechů, o tom nejsou žádné debaty. Patrně nikde na světě nemají pivo raději než v Česku, ostatně právě Češi se pravidelně umisťují v žebříčku největších konzumentů. Pro mnoho z nás je tak noční můrou to, že by snad mohlo pivo dojít – tato situace se stala japonskému pivovaru Asahi, pod který spadá mimo jiné také Plzeňský Prazdroj.
Japonský pivovar pod útokem hackerů
Japonsko čelí potenciálnímu nedostatku piva Asahi poté, co kybernetický útok na jednoho z největších výrobců piva na světě vyřadil jeho systémy z provozu. Skupina Asahi vydala prohlášení, ve kterém oznámila, že kvůli výpadku systémů byly pozastaveny operace související s objednávkami, dodávkami a call centrem, a že narušení se týká pouze Japonska. Podle oznámení, které společnost zveřejnila, začala ručně zpracovávat objednávky, nicméně systémové objednávky a rozsáhlé zásilky zůstávají pozastaveny.
Skupina Asahi uvedla, že se stala terčem útoku prostřednictvím ransomware, avšak podrobnosti si nechává pro sebe, aby „zabránila dalším škodám“. Společnost také není schopna poskytnout jasný časový harmonogram obnovy systému. „Okamžitě jsme přijali opatření k omezení a řešení incidentu,“ uvedla společnost Asahi ve svém prohlášení. „Následné vyšetřování potvrdilo stopy naznačující možný neoprávněný přenos dat. Provádíme vyšetřování s cílem určit povahu a rozsah informací, které mohly být předmětem neoprávněného přenosu.“
Server Financial Times informoval o tom, že podle odhadů velkých japonských maloobchodníků by se celostátní zásoby Asahi Super Dry, nejoblíbenějšího piva v zemi, mohly vyčerpat již tento víkend, pokud nedojde k obnovení dodavatelských řetězců. Dodávky českého piva v rámci Česka zasaženy nikterak nebyly, nicméně zranitelnost mateřské skupiny v rámci dodavatelského řetězce je jistě varovným prstem i pro tuzemské pivovary spadající do japonské skupiny. Doufejme, že se z přešlapu skupina poučí a že se v budoucnu nebude tato situace opakovat.