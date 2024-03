Pivo už „vaří“ umělá inteligence. Podle expertů je lepší než originál

Unikátní belgické pivo trapista patří bezesporu k nesmazatelnému dědictví evropského kontinentu. I v současnosti se připravuje při zachování tradičních postupů, používá se český slad a dohlíží se na to, aby pivo mělo správnou koncentraci cukru, kyselosti a alkoholu. I takovou konzervativní záležitost jako staroevropské pivo však může pozitivně narušit umělá inteligence.

Profesor Kevin Verstrepen z Katolické univerzity v belgické Lovani se svým výzkumným týmem vedl studii na téma, jak může využití umělé inteligence v pivovarnictví pozitivně ovlivnit chuť výsledného moku. Své překvapivé výsledky publikoval v magazínu Nature Communications.

„Pivo – stejně jako většina potravin – obsahuje stovky různých aromatických molekul, které umí náš jazyk a nos zachytit, a náš mozek pak tyto vjemy spojí do jednoho obrazu. Tyto sloučeniny se ale navzájem ovlivňují, takže to, jak vnímáme jednu z nich, závisí také na koncentraci ostatních,“ uvedl Verstrepen pro server Guardian.

Our new paper “Predicting and improving complex #beer flavor through #MachineLearning learning” is out in @NatureComms ! Read how we used #AI to make #belgian 🍺 even better: https://t.co/8LtHBWf2eS Comments in @guardian https://t.co/KfOcMp7Lr6 @KU_Leuven @VIBLifeSciences

