Používáte aplikaci Signal? Dejte si pozor na podvodné QR kódy z Ruska

Pokud používáte chatovací aplikaci Signal, dejte si velký pozor na jakékoliv podezřelé QR kódy. Bezpečnostní experti z Google Threat Intelligence Group (GTIG) varovali před tím, že útočníci napojení na Rusko rozesílají podvodné QR kódy, které se tváří jako pozvánka do uzavřené skupiny nebo bezpečnostní upozornění. Ve skutečnosti vám dokážou tímto jednoduchým kódem ukrást účet, číst vaše zprávy a dokonce vaším jménem kontaktovat další lidi.

Útočníci vlastně využívají funkci známou jako „připojená zařízení“. Stejně jako u Signalu se s ní můžete setkat například u oblíbenějšího WhatsAppu. Aplikace sama vytvoří speciální QR kód, který vy následně naskenujete a můžete se svým účtem přihlásit třeba na počítači, tabletu nebo dalším mobilním telefonu – tedy pokud to aplikace nabízí.

Today, Google Threat Intelligence is alerting the community to increasing efforts from several Russia state-aligned threat actors (GRU, FSB, etc.) to compromise Signal Messenger accounts.https://t.co/WSUEqxGsQJ

— Dan Black (@DanWBlack) February 19, 2025