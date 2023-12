Používáte QR kódy? Útočníci je snadno dokáží zneužít k podvodům, varují experti

V poslední době došlo k nárůstu quishingu, tedy phishingu využívajícího QR kódy, kdy je odkaz za QR kódem škodlivý

Terčem podobných triků se stala například velká americká energetická společnost

Kyberbezpečnostní společnost Check Point varuje, že od srpna do září došlo k nárůstu podvodů využívajících QR kódy o extrémních 587 procent. „Proč roste počet podobných útoků? QR kód sám o sobě vypadá neškodně a snadno se za něj skryje škodlivý úmysl. Pokud není původní obrázek naskenován, bude vypadat jen jako obyčejný obrázek. Navíc vytvořit QR kód je velmi snadné, existuje spousta bezplatných stránek, které s tím pomohou,“ říká Petr Kadrmas, Beyond the Perimeter Security Expert, Eastern Europe z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Za QR kódy se většinou skrývá odkaz. Hackeři, nebo kdokoli jiný, mohou tímto odkazem uživatele přesměrovat například na stránku, jejímž cílem jsou krádeže přihlašovacích údajů. Jak ukazuje příklad níže na obrázku, záminkou například může být, že vypršela platnost vícefaktorového ověřování společnosti Microsoft a je třeba vše znovu ověřit. Ačkoli je ve zprávě uvedeno, že pochází od oddělení zabezpečení Microsoftu, adresa odesílatele je jiná.

Jakmile však uživatel naskenuje QR kód, bude přesměrován na stránku, která vypadá jako stránka Microsoftu, ale ve skutečnosti je to jen stránka pro sběr přihlašovacích údajů. Bezpečnostní řešení společnosti Check Point ochrání uživatele i před škodlivými QR kódy. Rozklíčuje adresu, na kterou má QR kód přesměrovat, a prověří danou stránku. Pokud je QR kód škodlivý, uživatel může být v klidu, protože bezpečnostní řešení nebezpečný odkaz zablokuje a uživatele na stránku nepustí.

„Hackeři budou vždy zkoušet nové taktiky a techniky a budou se snažit zneužívat i běžně používané věci, jako jsou QR kódy. Rozšířenost QR kódů je v dnešní době masivní, ale při použití vhodného bezpečnostního řešení a při nepodceňování rizika nemusí mít uživatelé obavy z každého QR kódu, který použijí,“ dodává Petr Kadrmas.