Signal je trnem v oku diktátorských režimů, stopku dostal v Rusku a Venezuele

Autoritářské režimy obvykle nemají v lásce, když jejich občané mají nějaká ta tajemství. S tím, jak komunikační platformy čím dál tím více dbají na soukromí uživatelů a využívají k tomu i šifrování, není divu, že se některým státům tyto aplikace příliš nelíbí. Jednou z nich je i kecálek Signal, jehož popularita mezi disidenty z různých zemí neunikla pozornosti autoritářským režimům v Rusku a Venezuele, které se jej rozhodly zablokovat.

Aplikace je oblíbenou volbou pro zasílání šifrovaných zpráv a pro lidi, kteří se snaží vyhnout vládní cenzuře, a zdá se, že blokace je součástí potlačování vnitřního disentu v obou zemích. Ve Venezuele došlo k zablokování po sporných výsledcích prezidentských voleb z minulého měsíce, které vedly k protestům a zatýkání. I přes to, že exit polly naznačovaly vítězství opozice v čele s Edmundem Gonzálesem, prezident Nicolás Maduro podle oficiálního sčítání získal většinu. Služba NetBlocks, která monitoruje internet, ve čtvrtek večer uvedla, že Signal se stal nedostupným u více poskytovatelů internetu v zemi. Maduro rovněž nařídil zablokování sociální sítě X (dříve Twitter), jak uvedla agentura Associated Press.

We're aware of reports that access to Signal has been blocked in some countries. As a reminder, Signal's built-in censorship circumvention feature might be able to help if your connection is affected:

Signal Settings > Privacy > Advanced > Censorship circumvention (on)

— Signal (@signalapp) August 9, 2024