Používáte SwiftKey? Microsoft do ní integruje revoluční novinku

Microsoft nasazuje umělou inteligenci do mobilní klávesnice SwiftKey

S Bingem si budete moci pokecat prakticky v každé aplikaci

Microsoft pečlivě zúročuje svoje investice do ChatGPT a postupně začleňuje umělou inteligenci snad do všech svých služeb a programů. Po inteligentním vyhledávači Bing ji nasadil do komunikátoru Skype, v budoucnu ji pak pod hlavičkou služby Copilot integruje i do kancelářských aplikací Office. Kromě toho umělá inteligence zamíří i do mobilní klávesnice SwiftKey.

Klávesnice SwiftKey byla na platformě iOS ještě před nedávnem v procesu rušení, nyní se však nadechuje k novému životu, ve kterém bude sloužit mimo jiné i jako brána do světa umělé inteligence. Přímo z klávesnice bude dostupný režim chatu, takže se k odpovědím na vaše otázky dostanete prakticky z jakékoliv aplikace. Kromě toho bude možné umělou inteligenci používat ke generování textu a k jeho přepisu do jiné (například formálnější) podoby.

Bing Chat is coming to SwiftKey. Download the latest SwiftKey beta and sign in to your MSA.

Reposted with cleaner screenshots. pic.twitter.com/dBss7gnOzn — Xeno (@XenoPanther) April 5, 2023

Bing bude v klávesnici SwiftKey reprezentovat ikonka v horním řádku, avšak zatím nevíme, kdy se tam objeví. Jako první si ji budou moci vyzkoušet účastníci beta programu na platformě Android.