Nečekané zmrtvýchvstání. Klávesnice SwiftKey se vrací na iOS

Microsoft naprosto nečekaně poslal 28. září oblíbenou softwarovou klávesnici SwiftKey pro iOS do důchodu, a to i přestože její vysoké hodnocení v App Store výrazně převyšovalo konkurenční GBoard od Googlu. Redmondští své podivné rozhodnutí nijak neokomentovali a klávesnici skutečně začátkem října z App Store odstranili – zůstala pouze těm uživatelům, kteří ji měli nainstalovanou. Nyní se však odehrála nečekaná otočka o 180°.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳

Stay tuned to what the team has in store for it!

Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ

— Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022