Zaměstnanci Twitteru varovali Muska před chaosem, ten se je rozhodl ignorovat

Po nákupu Twitteru Elonem Muskem začal na sociální síti chaos

Z platformy odchází nejen řada osobností a firem, ale především inzerentů

Před svými kroky byl Musk varován zaměstnanci, ale rozhodl se je ignorovat

Sociální síť Twitter neprožívá zrovna radostné období. Po převzetí společnosti známým miliardářem Elonem Muskem vznikl na platformě chaos, který již donutil některé uživatele k odchodu. Ba co hůř, vzít nohy na ramena chce i mnoho inzerentů, kteří jsou pro fungování sítě naprosto nepostradatelní. Příčinou vzniklé situace je přitom poměrně banální věc – Musk chtěl zvýšit příjmy Twitteru tím, že známou modrou fajfku značící ověřený účet začne prodávat za 8 dolarů měsíčně (cca 230 Kč s DPH).

To prakticky okamžitě vyvolalo vlnu vytváření falešných účtů společností a celebrit, které za pakatel získaly ověření a mohly tak velmi snadno zmást prakticky kohokoli. Pro nového či neznalého uživatele tam tak mohlo být šokující zničehonic najít například „fakujícího“ Maria pod hlavičkou „oficiálního“ účtu Nintenda v Americe, bývalého prezidenta Bushe, který si posteskl nad starými dobrými časy, kdy mohl vraždit Iráčany, či hádající se účty samotného Twitteru.

Nastalý chaos nebyl pro mnohé překvapením

Několik dní před vznikem tohoto zmatku přitom bezpečnostní tým uvnitř Twitteru připravil sedmistránkový dokument s doporučeními pro Elona Muska, jak se vyhnout katastrofálním scénářům v případě změn předplatného Blue. V něm se například píše, že možnost získat ověření po zaplacení poplatku bude motivovat podvodníky k vyvolání chaosu, přičemž podle nich měl být tento scénář nejvíce pravděpodobný. Stejně uváděl i hrozbu odchodu celé řady známých osobností a firem, které za ověření nebudou chtít platit.

Podle informací ze zákulisí se zmíněný dokument dostal až k Esther Crawford, ředitelce produktového managementu v Twitteru, která s Muskem pravidelně jedná. Ten byl o závěrech bezpečnostního týmu informován, stejně jako jeho právní zástupce Alex Spiro. Ačkoli ředitelka projevila souhlas s mnohými stanovisky dokumentu, odmítla implementaci jakýchkoli změn, které by mohly ohrozit spuštění předplatného.

Nastalému zmatku jistě nepomohlo ani masivní propouštění jak kmenových zaměstnanců, tak externích spolupracovníků. Největší dopad může mít propouštění lidí z oddělení moderování obsahu – jak se zdá, Twitter aktuálně nemá dostatek lidí na to, aby efektivně bojoval proti účtům, které porušují jeho pravidla. Jeden z externistů byl prý dokonce vyhozen uprostřed práce na důležitých změnách ohledně ochrany dětí na platformě, pochopitelně bez jakéhokoli varování.

Kmenoví zaměstnanci jsou na tom jen o něco málo lépe, neboť jim alespoň přišel e-mail s oznámením o ukončení spolupráce. I tak se ale většina pracovníků mikroblogovací sociální sítě nemůže smířit se změnou firemní kultury z „jednoho z nejvíce příjemných pracovních prostředí“ na „jedno z nejvíce nepřátelských.“

Ověřené falešné účty? Jen jeden z průšvihů

Musk podle všeho se svým řáděním ani po několika přešlapech nepřestal. Podle zaměstnanců nařídil zastavení publikování veškerého kódu na Twitter až do odvolání. Na tom by nebylo nic až tak nestandardního, nicméně kromě omezení publikace zakázal Musk programátorům také jakýkoli kód psát. Výjimky sice mohou být uděleny, ale pouze s výslovným souhlasem od některého z viceprezidentů a samotného Muska, přičemž musí být přesně popsáno, o jaké změny v algoritmu půjde.

Vinou toho se v některých státech zpomalilo načítání Twitteru, za což se nový šéf omluvil a zároveň svalil vinu na počet mikroslužeb, které za normálních okolností mají zabránit pádu celého webu ve chvíli, kdy jedna z jeho částí přestane fungovat. Inženýr Eric Frohnhoefer se Muskově kritice vzepřel a prezentoval mu detailní zprávu o tom, proč se Twitter na některých místech načítá pomaleji. Odměnou mu bylo propuštění ještě tentýž den společně s jiným inženýrem, který se Frohnhoefera zastal. „Jako bývalý technologický vedoucí pro infrastrukturu časové osy ve Twitteru mohu s klidným svědomím říct, že tenhle chlap nemá absolutní ponětí, o čem mluví,“ dodal inženýr na adresu šéfa, pod nímž dlouho nevydržel.

Twitter zažívá velký odliv inzerentů

Snaha o „vytřískání“ více peněz od uživatelů se nové hlavě Twitteru začíná těžce nevyplácet. Na platformě už pozastavila všechny své reklamní kampaně farmaceutická společnost Eli Lilly, což podle Washington Post potenciálně stálo sociální síť několik milionů dolarů zisku. Jedním z důvodů byl přitom tweet od falešného účtu, který tvrdil, že inzulín bude ve Spojených státech dostupný zdarma, přičemž Twitteru trvalo odstranění příspěvku šest hodin. Své kampaně zastavily také Volkswagen, Pfizer či Omnicom Media Group.

Žádost o pozastavení reklam podal i americký T-Mobile, jeden z tamních největších operátorů. Bývalý generální ředitel John Legere rovněž napůl v žertu požádal Muska o to, aby mohl sociální síť řídit raději on, na což mu miliardář odpověděl rozhodným „ne“. Některé firmy, jako například GroupM, říkají svým klientům, že inzerovat na Twitteru je nyní velmi rizikové.

Martýrium Twitteru v důsledku Muskovy zběsilosti ale podle všeho ještě nekončí. Zakladatel SpaceX a majitel Tesly totiž oznámil, že se postupně chystá vypnout až 80 procent nespecifikovaných mikroslužeb, po čemž někteří začali hlásit nefunkční dvoufázové ověřování skrze SMS, částečné výpadky sítě či problémy se stažením archívu. Bohužel pro jmenovaného již většina lidí, kteří by si s touto situací dokázali poradit, ve firmě nepracuje.

Jestli Twitter ustojí „demokratické a svobodné“ řízení rodilého Jihoafričana není pro tuto chvíli jasné. Ať už akvizici provedl s jakýmkoli záměrem, mohlo by to pro celou společnost znamenat definitivní konec, pokud ze současného kurzu neustoupí. On sám už ostatně hovořil o hrozbě bankrotu, a to ještě ani nereflektoval svoje řádění.