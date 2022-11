Telenovela jménem Twitter: Musk vyhrožuje bankrotem, předplatné Blue nefunguje

Psát o Twitteru je v posledních dnech poměrně ošemetné, neboť hodinu po vydání článku nemusí vytvořený text platit. Dění pod novým ředitelem Elonem Muskem je neskutečně turbulentní a chvíli to vypadá, že ve firmě levá ruka neví, co dělá ruka pravá.

Vezměme si za příklad nedávnou kauzu ověřených účtů:

Tolik změn je za pět dní poměrně úctyhodný výkon, nemyslíte?

Kromě chaotického rozhodování v posledních dnech trápí Twitter i jiný problém, kterým je jeho prodělečný provoz. Firma nedosáhla od roku 2019 zisku a po nástupu Elona Muska inzerenti ubývají ještě rychlejším tempem. Z tohoto důvodu novopečený majitel propustil polovinu zaměstnanců a zdražil předplatné, což jsou Podle Muska jedny z nástrojů, jak sociální síť udržet naživu. Ani to se ale nemusí povést, což si majitel Twitteru uvědomuje – ve svém prvním emailu „nevyhozeným“ pracovníkům vyjádřil obavu, že společnost nemusí přežít příští ekonomický pokles a že nelze vyloučit ani úplný bankrot.

Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.”

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022