Elon Musk vládne Twitteru pevnou rukou. Propustil představenstvo a zdražil předplatné

Miliardář Elon Musk v minulém týdnu převzal otěže sociální sítě Twitter, byť se tomu dobrého půl roku bránil. Po jeho nástupu nezůstává v ústředí firmy kámen na kameni – zatímco běžně u akvizicí podobného typu bývá zvykem, že chod společnosti zůstává po nějakou dobu nezměněn, Musk v Twitteru zahájil královskou rošádu – nejprve vyhodil vedení firmy, poté rozpustil představenstvo, čímž se stal (údajně dočasně) neomezeným vůdcem.

Spoustu změn pocítí i uživatelé. Musk oznámil, že navýší cenu předplatného u prémiových účtů Twitter Blue z 5 na 8 dolarů měsíčně (cena se bude lišit podle kupní síly konkrétních zemí). Za tuto částku budou předplatitelům ponechány stávající výhody, a ještě získají nějaké navíc, především prioritu v odpovědích, zmínkách a vyhledáváních.

You will also get: – Priority in replies, mentions & search, which is essential to defeat spam/scam – Ability to post long video & audio – Half as many ads

Předplatitelé také budou moci zveřejňovat delší videa i zvukové klipy a také uvidí o polovinu méně reklam. A v neposlední řadě bude součástí členství i držení ověřeného účtu (to jsou ty označené modrou fajfkou). Nepotvrdily se tak nedávné spekulace, že si Twitter nechá za ověřené účty platit 20 dolarů měsíčně, na druhou stranu se za ně dosud neplatilo nic.

Some quick math: Twit­ter cur­rently has ~423,700 ver­i­fied users. If 10% of them paid $8 a month, the com­pany would gen­er­ate an ad­di­tional $4.1 mil­lion in rev­enue a year. For reference, co made $4.5 billion in ad revenue last year. https://t.co/JddgGhHPZE

Elon Musk také zvažuje, že by předplatitelé Twitter Blue měli přístup k placeným článkům u partnerských vydavatelů. Zde však nebyly zatím zveřejněné žádné detaily – nevíme, kterých vydavatelů by se tato funkce týkala, a zda by se vztahovala pouze na články odkazované přes tweety.

Twitter má zřejmě v rukávu i příjemný dárek pro neplatící – podle Caseyho Newtona ze serveru Platformer je v plánu zpřístupnění nedávno zavedeného editačního tlačítka pro všechny. Tato funkce byla dosud dostupná pouze předplatitelům.

A $99 annual plan for Twitter Blue! Everyone gets the edit button for free! And that all-hands meeting is canceled!

All the latest from inside Twitter’s regime change in today’s @platformer for subscribers ➡️https://t.co/ITQTTJnxFR pic.twitter.com/x4tTq6ubLp

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 1, 2022