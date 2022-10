Editace tweetů je konečně tady! Novinka ale není pro každého

Editace tweetů je věc, po které uživatelé sítě Twitter volají už spoustu let. Debatu nad dodatečnou příspěvků letos na jaře opět rozvířil Elon Musk, který na toto téma vytvořil anketu – zapojilo se do ní 4,4 milionu lidí a téměř 74 procent z nich se vyjádřilo pro editaci. Provozovatelé Twitteru se nakonec rozhodli touhy uživatelů uspokojit a editační tlačítko přidali.

Do you want an edit button?

Od minulého měsíce byla nová funkce v interním testování, nyní se dostává i k běžným uživatelům. Ne všichni si ale mohou novinku vyzkoušet, funkce je prozatím dostupná pouze v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu, brzy by se měli dočkat i obyvatelé USA. Zadarmo to ovšem nebude, nutností je předplatné prémiového účtu Twitter Blue.

now that Edit is rolling out in Twitter Blue Labs, here’s what you can expect

see that little icon? it’s there to let you know that the Tweet has been edited pic.twitter.com/Av6vZYuVeO

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022