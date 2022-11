Chaos na Twitteru: ověřené účty už nepoznáte podle modré fajfky

Twitter zažívá pod Elonem Muskem velice turbulentní období. Kromě toho, že firma v minulých dnech propustila obrovské množství zaměstnanců, došlo i k mnoha změnám samotné sociální sítě – předplatné Twitter Blue podražilo na 8 dolarů a dostalo několik nových funkcí. Velké debaty se odehrály u ověřených účtů, tedy těch s modrou fajfkou.

Nejprve se spekulovalo, že si Twitter bude za ověření účtovat 20 dolarů měsíčně, poté vyšlo najevo, že modrá fajfka bude právě jedním z benefitů nového předplatného Twitter Blue. Jenže jak se později ukázalo, tento atribut nově nebude sloužit k prokázání pravosti účtu, ale bude jím označen jakýkoliv předplatitel služby Twiter Blue bez ohledu na to, zda se jedná o pravý nebo parodický účet.

Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures.

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022