Elon Musk rozdává výpovědi. O práci přijde polovina zaměstnanců Twitteru

Miliardář Elon Musk na konci minulého týdne převzal otěže společnosti Twitter a začal jí vládnout pevnou rukou. Nejprve propustil vedení, poté rozpustil představenstvo a oznámil zdražení předplatného Twitter Blue. Tím však změny nekončí, nyní přichází řada na řadové zaměstnance, jejichž počet chce Musk dramaticky snížit.

Ještě před nedávnem kolovaly internetem zvěsti, že novopečený majitel chce zredukovat pracovní sílu Twitteru o 75 procent, podle nejnovějších zvěstí by to měla být zhruba polovina. Při současném počtu zaměstnanců by to znamenalo výpověď zhruba pro 3 700 z nich. Propouštění začalo dnes v 17:00 našeho času, o své budoucnosti se pracovníci dozvídají prostřednictvím emailu.

Ty, které si Twitter hodlá ponechat, dostávají pracovní email s předmětem „Vaše role ve Twitteru“, propuštění naopak budou kontaktováni v soukromé elektronické poště, kde budou popsány následující kroky. Aby Twitter udržel bezpečnost svých zaměstnanců, uzavřel pro dnešní den kanceláře a všem zaměstnancům zrušil přístupy. Vlna propouštění je podle Muska nezbytná pro snížení nákladů pro zajištění úspěšného fungování společnosti v budoucnu.

Se způsobem nenadálého rušení míst zaměstnanci nesouhlasí – včera večer byla dokonce u federálního soudu v San Franciscu podána hromadná žaloba, která se odvolává na Zákon o upozornění na přizpůsobení a rekvalifikaci pracovníků. Podle něho mají společnosti se 100 a více zaměstnanci povinnost informovat zaměstnance o hromadném propouštění s předstihem minimálně 60 pracovních dní. S tímto zákonem se Musk setkal již letos v červnu při snižování pracovní síly ve společnosti Tesla, žalobu bývalých zaměstnanců tehdy označil za triviální a nabídl jim týdenní odstupné.