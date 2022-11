Podvodníci zneužívají Elona Muska, aby influencery připravili o peníze i účet na Twitteru

Miliardář Elon Musk je čerstvým majitelem a také generálním ředitelem sociální sítě Twitter. Kromě úspěšného vedení automobilky Tesla se proslavil rovněž svým prostořekým vystupováním na internetu. Když nejprve v žertu – a posléze doopravdy – slíbil zahrnutí modré fajfky „Ověřeno“ do 8dolarového předplatného (asi 250 korun), chytili se toho podvodníci, kteří se nyní na majitelích profilů s mnoha followery dopouštějí phishingu.

Záškodníci cílí na známé lidi s velkým dosahem, kteří již ověřením disponují. Pošlou jim vylhaný e-mail, který obsahuje odkaz na falešnou přihlašovací stránku, která se tváří jako oficiální od Twitteru. Zde mají zadat své přístupové údaje a následně uhradit částku 19,99 dolaru (asi 600 korun) coby jednorázový poplatek. To je však ještě to nejmenší. Nepozorní uživatelé takto kybernetickým kriminálníkům zároveň naservírují přístupové údaje ke svému hodnotnému twitterovému profilu i k platební kartě.

Phishing emails are sent from a Gmail account and point to a Google Doc with a link to a Google Site. Yes, incredibly crude, but looks like this. Clearly capitalizing on the uncertainty around Twitter verification.

I forwarded details to Google to review/take down. pic.twitter.com/N0OATcG6k2

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) October 31, 2022