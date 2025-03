Potvrzeno: Nintendo Switch 2 se začne prodávat už za pár dní

Nintendo Switch 2 už klepe na dveře, příští středu dojde k představení

Dle uniklých informací hned ten den odstartuje předprodej

Bližší informace ohledně ceny nebo termínu naskladnění stále neznáme

Hráči z celého světa se připravují na konferenci Nintendo Direct, kde má japonská společnosti finálně odhalit vše o nové konzoli Switch 2, včetně ceny a data startu prodeje. Konference se sice odehraje až za týden, konkrétně 2. dubna, již nyní však díky úniku kanadského prodejce s elektronikou víme, že s představením dojde i k začátku předprodeje.

Připravte se na předprodej Switch 2

Obchod s elektronikou Best Buy, působící zejména v USA a v Kanadě, informoval o tom, že předprodej nové konzole Switch 2 odstartuje hned 2. dubna, tedy v den oficiálního představení. Následně svůj příspěvek s touto informací Best Buy stáhnul, jak informuje server The Verge.

Podařilo se však zachytit snímek obrazovky příspěvku na oficiálním blogu Best Buy Canada. Na síti X jej zveřejnil insider @Wario64, který se únikům spojeným s firmou Nintendo často věnuje. V příspěvku mimo jiné stojí: „Společnost Nintendo oficiálně oznámila Nintendo Switch 2, svou očekávanou konzoli nové generace, která bude uvedena na trh v roce 2025. Předobjednávky na Nintendo Switch 2 budou otevřeny 2. dubna v Best Buy Canada, což vám dává šanci zajistit si konzoli dříve.“

Best Buy Canada says Nintendo Switch 2 preorders will go up on April 2nd https://t.co/h9eonHK0HX pic.twitter.com/ZtPMPfKL0s — Wario64 (@Wario64) March 27, 2025

Později smazaný příspěvek na blogu však hovořil pouze o předobjednávkách. V roce 2017, při uvedení první generace Nintendo Switch, také konzole vstoupila do předprodeje hned po oficiální tiskové konferenci. Veřejnost však stále nezná odpověď na to, kdy bude konzole fyzicky dostupná na pultech obchodů. Nejčastěji se spekuluje o ostrém startu prodeje v červnu letošního roku, přesné datum však není známé.

