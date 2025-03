Nintendo Switch 2 údajně dorazí v červnu, cena bude nasazena vysoko

Nintendo Switch 2 bude dražší, než se čekalo, analytici předpokládají cenovku atakující 500 dolarů

I přes vyšší cenu se očekává obrovský zájem, na zahájení prodeje má být připraveno až 8 milionů kusů

Odhalení proběhne již 2. dubna během Nintendo Direct, na trh by se měla novinka dostat v červnu

Nintendo Switch 2 je jednou z nejočekávanějších hardwarových novinek letošního roku. Ačkoliv zatím nedošlo k plnohodnotnému oficiálnímu představení, Nintendo již v lednu po sérii úniků vypustilo do světa první trailer. V něm bylo možné si nový Switch prohlédnout a získat základní představu o tom, co nabídne oproti svému předchůdci. Kromě exteriéru však nedošlo k odhalení zásadních informací, jako podrobnosti o hardwaru či například ceně. Právě s informacemi o možné cenovce novinky z dílny japonského výrobce nyní přišlo několik analytiků.

Nintendo Switch 2 nebude levná hračka

Několik analytiků z oboru se vyjádřilo k očekávané cenovce, se kterou Nintendo Switch 2 vstoupí na trh, a dle všeho se nebude jednat o levnou záležitost. Jak tvrdí Hideki Yasuda, analytik ze společnosti Toyo Securities, čip uvnitř nové kapesní konzole bude mít téměř dvojnásobnou hodnotu oproti Nvidia čipu u první generace. To se samozřejmě musí nějak projevit ve výsledné hodnotě celého zařízení a jak Yasuda odhaduje, mohla by se pořizovací cena Nintendo Switch 2 pohybovat až okolo 499 dolarů. V přepočtu by si tedy čeští zákazníci měli připravit bezmála 14 tisíc korun.

Další Yasudovi kolegové z oboru jsou mírně optimističtější. Serkan Toto, Yijia Zhai z UBS, and Robin Zhu ze Stanford Research očekávají, že si Nintendo za novou konzoli řekne jen okolo 399 dolarů. Výslednou cenu nicméně může ovlivnit více různých faktorů. Je také pravděpodobné, že vlivem amerických cel bude konzole v Evropě o něco levnější. Stále je však namístě očekávat cenu přesahující 10 000 korun.

Kromě ceny poodhalil Zhu i možné datum vydání. Nintendo Switch 2 by mělo na trh přijít během června, přičemž zpočátku bude mít japonský výrobce připravenou skladovou zásobu čítající 6–8 milionů kusů. I přes vyšší cenovku lze očekávat, že bude Switch 2 trhat rekordy v prodejnosti a přinejmenším zopakuje úspěch svého předchůdce z roku 2017.

První Switch zaznamenal v prvním měsíci 2,7 milionu prodaných kusů. Co se letošní novinky týče, současné odhady předpokládají, že Nintendo v prvním roce prodá 20 milionů kusů. Více podrobností o ceně, dostupnosti i technických specifikacích bychom se měli dozvědět již 2. dubna na prezentaci Nintendo Direct.