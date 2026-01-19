Oranžová nebude nová černá. Galaxy S26 Ultra se vydá jinou cestou

- Apple se pokusil sázkou na oranžovou barvu stanovit nový trend
- Někteří výrobci jej následují, u jiných je zatím tato barva skloňována s otazníkem
- Samsung se podle posledních úniků již definitivně rozhodl
Oranžová barva nových iPhonů 17 Pro (Max) vzbudila poměrně velký rozruch. Zatímco některým se sázka na odvážnou a výraznou barvu líbí a fandí ji, jiní zase dávají přednost tradičním a konzervativním odstínům. Ať už patříte do jednoho či druhého táboru, jisté je to, že Apple svou volbou barev má vliv nejen na uživatele, ale také na ostatní výrobce, kteří mají často tendenci dříve či později giganta z Cupertina napodobovat. Jednou z prvních vlaštovek tohoto trendu je Honor Power 2, jež si vypůjčil nejen oranžovou barvu, ale také designový styl. Co se týče barvy, měl se inspirovat také Samsung se svým nejvybavenějším modelem Ultra, který by měl být již za pár týdnů oficiálně představen.
Oranžová se u Samsungu nejspíše neobjeví
Nové informace pocházející od známého leakera Ice Universe nyní potvrdily čtyři barevné varianty modelu Galaxy S26 Ultra, a to díky uniklým obrázkům šuplíčků na SIM karty tohoto smartphonu. Ačkoli jsme původně očekávali, že Samsung okopíruje výraznou oranžovou barvu modelu iPhone, vypadá to, že se tak nestane. Podle těchto informací bude Galaxy S26 Ultra k dispozici v černé, bílé, modré a fialové barvě. Šuplíčky na SIM karty obvykle ladí s tělem telefonu, takže takovéto úniky informací bývají poměrně spolehlivým ukazatelem konečných barevných variant.
To se shoduje s tím, co jsme viděli dříve na uniklých tapetách pro řadu Galaxy S26. Tyto tapety se objevily v několika odstínech a naznačovaly, jaké barvy by Samsung mohl použít v rámci celé modelové řady. V té době jsme mohli vidět modré a fialové varianty, stejně jako tmavší odstíny, které by mohly snadno odpovídat nově uniklé černé variantě modelu Ultra. Stejný únik však zahrnoval také oranžový odstín. V tomto případě byla oranžová dříve odhadována jako potenciální výrazná barva pro řadu S26. Hlavní barvou pro Galaxy S26 Ultra by nicméně nakonec měla být fialová a nikoli oranžová.
Toto tvrzení se shoduje s nejnovějším únikem informací od leakera Ice Universe, který vůbec neukazuje oranžovou SIM kartu. Jinými slovy, oranžová barva se u letošního modelu Samsung Ultra zřejmě neobjeví, alespoň ne při uvedení na trh. To nicméně neznamená, že by se oranžová barva nemohla objevit později, či jako exkluzivita pro vybrané prodejce.