Opisují od Applu? Takto má vypadat Samsung Galaxy S26 Edge

- Řada Galaxy S26 bude zcela jiná než ta letošní
- Samsung plánuje změnit nabídku jak z hlediska složení, tak i z hlediska designu
- Galaxy S26 a S26 Ultra dostanou oválné ostrůvky fotoaparátů, Galaxy S26 Edge se bude podobat letošním iPhonům
- Premiéra se údajně uskuteční až v únoru
Samsung plánuje příští rok obměnit své portfolio vlajkových smartphonů – změní se jak složení celé řady, tak i design jednotlivých modelů. Z nabídky vypadne varianta Plus, kterou nahradí tenký model Edge, celá trojice pak má dostat zcela nový vzhled zad. Jak budou Samsungy řady Galaxy S26 vypadat, ukazuje fotografie maket, která koluje internetem.
Galaxy S26 Edge bude částečně vypadat jako letošní iPhony
Z fotografie maket je patrné, že po designové stránce nebude řada Galaxy S26 úplně konzistentní – prostředí a nejtenčí model Edge v ní bude vypadat tak trochu jako vetřelec. Zatímco letošní Galaxy S25 Edge má dvojici fotoaparátů umístěnou do svislého oválného ostrůvku, u příští generace se má fotomodul táhnout přes celou šířku telefonu. Podobné provedení letos nasadí Apple u iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max.
Here’s your first look at the Samsung Galaxy S26 dummies, Launching in February, and it looks like Samsung is going with a design very similar to the iPhone 17. pic.twitter.com/z581xHUxph
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 4, 2025
Doufáme, že Samsung tuto designovou změnu nedělá jen proto, že to takto bude mít Apple, ale najde nějaké lepší důvody. Roztažením ostrůvku do šířky získají Korejci prostor navíc, který se u super tenkého modelu Edge bude hodit dvojnásob – každý milimetr krychlový navíc se počítá. Vůbec bychom se nezlobili například za akumulátor s větší kapacitou nebo za účinnější chlazení čipsetu.
Samsung chystá velkou proměnu fotoaparátů i u zbývajících modelů Galaxy S26 a S26 Ultra. U minulých generací Korejci vsázeli na jednoduché řešení s jednotlivě vystupujícími čočkami, tentokráte ale opět vsadí „semafor“, tedy svislý oválný ostrůvek se třemi čočkami. Toto řešení Samsung používal v minulosti u levnějších telefonů, v posledních letech jej vídáme i u ohebného modelu Galaxy Z Fold.
Z makety se zdá, že fotoaparáty budou z těla nových Samsungů vystupovat nadvakrát – nejprve v rámci samotného modulu, poté ještě samostatně. Tento krok naznačuje, že i smartphony Galaxy S26 a S26 Ultra by se mohly dočkat o něco tenčího těla.
Pod fotoaparáty je rovněž patrná prohlubeň pro cívku bezdrátového nabíjení, která by mohla být u řady Galaxy S26 konečně obklopena magnetickým prstencem pro podporu magnetického příslušenství.
Galaxy S26 Ultra: ještě zaoblenější než minule
Z fotografie je rovněž patrné výraznější zaoblení rohů vrcholného modelu Galaxy S26 Ultra, které bude prakticky stejné jako u zbývajících dvou sourozenců. Minulé generace Galaxy Ultra víceméně zdědily design zrušené řady Galaxy Note – v rozích byly poměrně ostré, což se nepříjemně propisovalo do kapes kalhot.
Od tohoto trendu poprvé ustoupil letošní Galaxy S25 Ultra, příští generace má jít v zaoblování ještě o krůček dál. Doufejme, že kvůli zaoblování nebude z těla telefonu vyčleněn stylus S-Pen, o čemž se také několikrát spekulovalo.
Premiéra na začátku roku
A kdy budou smartphony řady Galaxy S26 představeny? V minulých letech jsme si zvykli na lednové premiéry, zdroj fotografie maket ale hovoří až o únoru. Samozřejmě se ale stále jedná o předběžný únik, a do začátku příštího roku se může leccos změnit.