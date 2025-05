OpenAI a Jony Ive mají představit chytrý přívěsek. Bude stejně revoluční jako iPhone?

OpenAI chystá revoluční hardwarový produkt

Údajně se bude jednat přívěsek velikosti iPodu Shuffle poháněný umělou inteligencí

Sériová výroba má být odstartována v roce 2027

V minulém týdnu společnost OpenAI oznámila, že za 6,5 miliardy kupuje startup „io“ od bývalého designéra Applu Jonyho Iva. Výsledkem této akvizice se má stát blíže nespecifikovaný hardwarový produkt využívající umělou inteligenci. Sice ještě není zcela jasné, o jaký typ zařízení se bude jednat, začíná se však okolo něj tvořit aura revolučního produktu, který změní svět.

Blíží se soumrak smartphonů?

Spolupráce šéfa OpenAI Sama Altmana a designéra Jonyho Iva trvá již nějakou dobu a zdá se, že je velmi přínosná. I když přesně nevíme, jaký produkt tato dvojice chystá, prohlášení Sama Altmana se rozhodně nedrží při zemi. Šéf OpenAI již měl možnost nějakou dobu používat prototyp a prohlásil o něm, že je to nejúžasnější technologický kousek, jaký svět viděl. Altman také prohlásil, že Steve Jobs by byl na Jonyho Iva sakra hrdý.

Tato silná prohlášení by měla minimálně zvednout obočí inženýrům Applu – spojení jejího dvorního exdesignéra s jedním z předních AI hráčů dnešní doby věstí příchod něčeho velkého, možná něčeho, co zcela změní technologický svět. Smartphony jsou již na vrcholu svého vývoje a již nějakou dobu se hovoří o produktu, který by je mohl nahradit. O tom, že tento typ produktu bude silně využívat umělou inteligenci, není pochyb.

V oblasti umělé inteligence Apple tak trochu tápe. Konkurence si vybudovala náskok, který sice není nedostižný, avšak v Cupertinu navenek nevyvíjí příliš velkou snahu se přiblížit. Ekosystém firmy z Cupertina se zdá být v tuto chvíli neochvějný, avšak nechat si ujet v umělé inteligence vlak by se nemuselo vyplatit. Sám viceprezident Applu Eddy Cue před nedávnem řekl, že v technologiích si musíte zasloužit každý den – zatímco zubní pastu budou lidé potřebovat za 20 i 40 let, iPhone za 10 let nemusí potřebovat nikdo, jakkoliv to zní šíleně.

Smartphony jsou evolučně na svém vrcholu a očekává se příchod produktu, který by je mohl vystřídat. Když Apple v roce 2007 představil iPhone, v podstatě „zabil“ svůj legendární přehrávač iPod – v tomto případě se jednalo o produkt ze stejné stáje, takže to pro Apple nebylo nijak bolestivé. Jenže podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg se nezdá, že by Apple vyvíjel jakoukoliv náhradu iPhonu, pokud si tedy odmyslíme spekulované chytré brýle, které ale mají být „pouhým“ doplňkem k iPhonu než samostatně využitelným zařízením.

AI asistent, který budeme nosit na krku

Chystaný produkt od OpenAI by měl fungovat samostatně, avšak s možností spolupráce s telefonem. Podle informátora Ming-Chi Kua se bude jednat o kompaktní zařízení, které má podobný tvar i eleganci jako přehrávače iPod Shuffle – rozměry současného prototypu mají být o něco málo větší než v případě neúspěšného Humane AI Pin.

Kuo tvrdí, že chystaná novinka se bude nosit (mimo jiné) na krku a že nebude disponovat vlastním displejem – ten v případě potřeby dodá spárovaný smartphone. Zařízení má být vybavené kamerou a mikrofony pro orientaci v prostředí, pravděpodobně nebude chybět ani reproduktor pro obousměrnou komunikaci s AI asistentem.

Kuo odhaduje, že oznámení akvizice firmy Jonyho Iva bylo pečlivě naplánované na týden, ve kterém se konala vývojářská konference Google I/O – společnost OpenAI chtěla odlákat pozornost médií od Googlu, který se umělé inteligenci ve velké míře věnuje napříč celým svým portfoliem. V případě Googlu se jedná o využití umělé inteligence v softwarových produktech, zatímco novinka od OpenAI má být představitelem nové vlny „fyzické umělé inteligence“.

My industry research indicates the following regarding the new AI hardware device from Jony Ive's collaboration with OpenAI:

1. Mass production is expected to start in 2027.

2. Assembly and shipping will occur outside China to reduce geopolitical risks, with Vietnam currently the… pic.twitter.com/5IELYEjNyV — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 22, 2025

A kdy se AI „krabičky“ od OpenAI dočkáme? Podle Ming-Chi Kua má být sériová výroba zahájena až v roce 2027, produkce má kvůli možným geopolitickým rizikům probíhat mimo Čínu, s největší pravděpodobností ve Vietnamu. Na revoluční AI zařízení si tak ještě nějakou dobu počkáme a kdoví, zda OpenAI nakonec nepředběhne někdo jiný – dva roky jsou ve světě technologií velmi dlouhá doba.

