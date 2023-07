OnePlus Open v obrysech. Co o chystané skládačce víme?

Značka OnePlus se připravuje na odhalení svého prvního smartphonu s ohebným displejem. Podle posledních spekulací ponese jméno OnePlus Open a pravděpodobně bude představen ještě letos v létě – nejčastěji je skloňován termín 29. srpna. Informátor Max Jambor se o chystané skládačce rozepsal na Twitteru (respektive na sociální síti X), takže si můžeme některé detaily prozradit už nyní.

OnePlus Open bude podobně jako sesterský Oppo Find N2 ohebný smartphone knížkové konstrukce. Nebude se přitom jednat o jeho dvojče, ale překvapivě o přímého následovníka – OnePlus Open má být totiž globální variantou chystaného telefonu Oppo Find N3. V tuto chvíli ale není jasné, který z nich bude představen jako první, stejně tak nevíme, na jaké trhy novinka od OnePlus dorazí – zatím se hovoří pouze o Spojených státech. Dostupnost v Německu Jambor vyloučil, ovšem zde je zřejmě na vině aktuálně probíhající soud mezi společnostmi Oppo a Nokia.

So… OnePlus Open!

Is it any good? yes

Can it compete with others? yes

Does it look good? yes, if you like big cams

Periscope cam? Yesssssssssss (3x)

Form factor? Like OPPO Find N2

Launch? August 29.

Colors? Black&Green

Price? 🤫 (for now)

What else?

— Max Jambor (@MaxJmb) July 21, 2023