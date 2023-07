Twitter se mění na X. Elon Musk naznačuje velké změny

Twitter zřejmě čekají velké změny. Jisté je to, že se změní logo sítě, populárního ptáčka nahradí písmeno X, nicméně další signály naznačují, že bychom se mohli dočkat kompletního přejmenování. Jinými slovy, Twitter by mohl být X. Jasněji budeme mít v průběhu pondělního dne (pravděpodobně během odpoledne našeho času, až se „Amerika probudí“). Právě písmeno X je Muskovo oblíbené, objevuje se v celé řadě názvů jeho firem či produktů (Space X, Tesla X…). Mimochodem, Muskův PayPal vznikl v roce 1999 sloučením firem Confinity a X.com.

Právě doménu X.com Musk v červenci 2017 od PayPalu odkoupil nazpět. Když ji nyní zadáte do adresního řádku v prohlížeči, zjistíte, že je od včerejšího dne přesměrovaná právě na Twitter.com. Elon Musk se dále nechal slyšet, že se celosvětově chystá rozloučit se značkou twitteru a všemi ptáčky, což nasvědčuje tomu, že Twitter skutečně změní název na X.

Další indicie přidávají tweety Alex Alianiello z obchodního oddělení Twitteru, která informovala, že dnes byl její poslední den na Twitteru a zítřek bude jejím prvním dnem v X. Jsem opravdu hodně zvědavý, jaké změny nás v průběhu dnešního dne čekají. Budeme zprávám na Twitteru i nadále říkat tweety, nebo se změní na „xka“?

After 11 years, today will be my last day at Twitter.

Because we are rebranding.

So today is my first day at #X.

— Alexa Alianiello (@lexa) July 23, 2023