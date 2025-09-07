Oneplay: tohle jsou ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (září 2025)

- Na platformu Oneplay v září míří mnoho nových i klasických filmů či pořadů
- Už od soboty si můžete přehrát povedenou americkou komedii Millerovi na tripu
- Na samotném konci měsíce na vás čeká legendární trilogie Matrix
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v září po konci letních prázdnin?
Trilogie Matrix
- Datum premiéry: 27. září 2025
- Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Hugo Weaving
Hned tři velkolepé filmy uvede platforma Oneplay na samém konci září. Jde o původní trilogii Matrix, Matrix Reloaded a Matrix Revolutions. Filmová série z pera sourozenců Wachowských se věnuje sci-fi zápletce, ve které je lidstvo uvězněno v simulaci a vykořisťováno hyperinteligentním počítačovým systémem Matrix. Milovníci estetiky raných nultých let a sci-fi akce se mohou těšit na oblíbené herce, jako je Keanu Reeves nebo Carrie-Anne Moss.
Vzhledem k tomu, že hned 27. září budou k vidění všechny tři původní díly Matrix, na tento sobotní večer (a vlastně i odpoledne) si nic jiného asi neplánujte. Každý z filmů má totiž minimálně 2 hodiny, takže celá zážitek zabere 6 a tři čtvrtě hodiny. Ideálně si k sobě najděte někoho, kdo Matrix nikdy neviděl, abyste si mohli „first watch“ užít pořádně s ním. Následně se můžete podívat i na čtvrtý díl Matrix Resurections, který je k dispozici na platformě HBO Max.
Millerovi na tripu
- Datum premiéry: 6. září 2025
- Hrají: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Will Poulter, Emma Roberts, Ed Helms
Už v sobotu měla na Oneplay premiéru bláznivá komedie Millerovi na tripu, který skvělým způsobem navazuje na kultovní komedie o rodinné dovolené z 80. a 90. let. V hlavní roli příležitostný dealer marihuany David, který potřebuje splatit své dluhy a propašovat nějaké to „zboží“ z Mexika do USA. Najme si proto striptérku Rose, jednoho ze svých zákazníků Kennyho a podivnou Casey, aby s ním při této cestě imitovali spokojenou rodinku.
Hvězdně obsazenou komedii má na kontě Rawson Marshall Thurber, který stál za Red Notice a podílel se i na seriálu Umbrella Academy. Ve filmu se objeví i Jennifer Anniston (Přátelé, The Morning Show), Jason Sudeikis (Šéfové na zabití, Ted Lasso), Will Poulter (Slunovrat, Death of a Unicorn) a Emma Roberts (Madam Web, American Horror Story).
Případy detektiva Spadea
- Datum premiéry: 8. září 2025
- Hrají: Clive Owen, Rebecca Root, Oscar Lesage, Ines Melab
Krimi seriál Případy detektiva Spadea z produkce americké televize AMC přichází na Oneplay v celé délce 6 epizod. Příběh sleduje svérázného kriminalistu Sama Spadea, opírá se přitom o příběh spisovatele Dashiella Hammetta, který tvořil ve 30. letech minulého století. Na seriálu spolupracoval režisér Scott Frank (Minority Report, Dámský gambit) a scénárista Tom Fontana (Borgia).
„Píše se rok 1963 a legendární detektiv Sam Spade si užívá důchodu na jihu Francie. Spadeův život v Bozouls je klidný a tichý v kontrastu s jeho dny soukromého detektiva v San Francisku. Ale zvěsti o návratu jeho starého protivníka vše změní, stejně tak jako brutální vražda šesti oblíbených jeptišek v místním klášteře. Zatímco město truchlí, objevují se tajemství, nové stopy a Spade se dozvídá, že vraždy nějak souvisejí se záhadným dítětem, které má údajně velké schopnosti,“ uvádí anotace.
Super-Blb
- Datum premiéry: 13. září 2025
- Hrají: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Amr Waked
A po chladné kriminálce ještě jedna komedie. Tentokrát jde o francouzsko-belgickou parodii na superhrdinské filmy Super-Blb. Snímek sleduje lůzra Cedrica, kterému zachrání smysl života role ve filmu, kde má hrát superhrdinu Badmana. Při cestě na natáčení jej však srazí auto, ztratí paměť a probere se stále v superhrdinském kostýmu. Od té doby si myslí, že je superhrdina, i když jeho okolí moc dobře ví, o jakého tragéda jde.
Hlavní roli v tomto filmu získal známý francouzský komik Philippe Lacheau (Nicky Larson: Agent amatér, Alibi na klíč), který snímek i sám režíroval a podílel se na scénáři. Jedna z nejoblíbenějších francouzských komedií v posledních letech je na Oneplay od soboty 13. září.