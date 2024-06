Na HBO Max dorazila druhá řada populárního seriálu Rod draka. Pro fanoušky máme skvělou zprávu

Druhá řada seriálu Rod draka má na HBO Max premiéru už dnes

Fanoušky jistě potěší, že se počítá i se třetí řadou seriálu

V plánu je tvorba ještě jednoho spin-offu s názvem A Knight of the Seven Kingdoms: the Hedge Knight

Populární seriál Hra o trůny podle knižní předlohy spisovatele George R. R. Martina si získala srdce fantasy nadšenců po celém světě a do značné míry se propsala i do populární kultury. Není proto divu, že tvůrci z HBO rozhodli na tento úspěch navázat spin-offem s názem Rod draka, který událostem ze Hry o trůny předchází. Ať už od kritiků či samotných diváků si nový seriál vysloužil nejednu pochvalu (na ČSFD se seriál pyšní 79 procenty), takže není divu, že se dočkal druhé řady, která má premiéru dnes, 17. června.

Rod draka se dočká i třetí řady

Zatímco fanoušci netrpělivě druhou řadu vyhlíželi, pragmatičtější diváci se možná nesměle zeptali, jak to bude s dalším pokračováním. Právě pro ně máme dobrou zprávu – tvůrci se třetí řadou počítají. Pochopitelně prozatím neznáme žádné detaily, ať už co se týče obsahu, hereckého obsazení či samotného data, kdy bychom se mohli dočkat. Nejdříve se tvůrci s nějakými informacemi vytasí patrně až po skončení druhé řady, která má mít tentokrát jen osm epizod.

Rod draka je zasazen do období 200 let před událostmi ze Hry o trůny a soustředí se primárně na mocenský boj uvnitř vládnoucího rodu Targaryenů, který touha po moci a Železném trůnu přivedla až do kruté občanské války. Ačkoli fanoušci světa George R. R. Martina vědí, jak příběh souboje mezi Zelenými a Černými skončí, shlédnout vysokorozpočtový seriál plný poutavých počítačových triků, brilantních hereckých výkonů a úchvatných kostýmů není nikdy k zahození, přičemž není jisté, zda se seriál od knižní předlohy neodchýlí, takže prostor pro překvapení rozhodně je.

V hlavní roli se i tentokrát představí herec Matt Smith v roli prince Daemona Targaryena a Emma D’Arcy jakožto královna Rhaenyra Targaryen, zatímco na opačné straně se můžeme těšit na výkony Olivie Cooke jakožto královny Alicent Hightower nebo Rhyse Ifanse v roli Otta Hightowera. Fanoušci se také mohou těšit i na další připravovaný seriál ze světa Hry o trůny s názvem A Knight of the Seven Kingdoms: the Hedge Knight, nicméně v jeho případě není jasné, kdy se jej dočkáme.