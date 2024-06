Druhá řada The Last of Us bude kratší, než se čekalo. Tvůrci naznačili, jak to bude s čtvrtou sérií

Populární postapokalyptický seriál se dočká minimálně třech řad

Druhá bude o něco kratší než ta první, zato třetí bude podle scénáristů pro změnu delší

Není vyloučeno, že se dočkáme také čtvrté řady seriálu

Herní série The Last of Us si získala miliony příznivců po celém světě, především pro své realistické zpracování postapokalyptického světa, propracovaný příběh a skvěle prokreslené postavy. Není proto divu, že se tento hit dočkal také seriálového zpracování s Pedrem Pascalem a Bellou Ramsey v hlavních rolích, přičemž od diváků i kritiků si vysloužil pochvalné hodnocení – na portále ČSFD mu aktuálně svítí hodnocení 80 procent a jedná se o 233. nejoblíbenější seriál. Je tedy pochopitelné, že se seriál dočká další řady.

The Last of Us se pravděpodobně dočká i čtvrté řady

Spolutvůrci seriálu The Last of Us Craig Mazin a Neil Druckmann představili spoustu nových detailů o druhé sezóně seriálu z produkce HBO. Nadcházející řada bude o něco kratší – bude mít pouze sedm epizod oproti původním devíti. Tvůrci však potvrdili, že třetí sezóna bude rozsáhlejší, a čtvrtá sezóna je také prakticky zaručena vzhledem k samotné délce zdrojového materiálu (druhý díl je dvakrát delší než původní hra).

Pro magazín Deadline se vyjádřil Craig Mazin takto: „Příběhový materiál, který jsme získali z The Last of Us Part II, je mnohem větší než příběhový materiál, který byl v první hře, takže jsme museli od začátku vymyslet, jak tento příběh vyprávět napříč sezónami. Když to děláte, hledáte přirozené body zlomu, a jak jsme si to rozvrhli, v této řadě bod zlomu přišel po sedmi epizodách.“

„Nemyslíme si, že budeme schopni vyprávět příběh během dvou řad, protože si dáváme na čas a jdeme zajímavými cestami, což jsme trochu dělali i v první sezóně. Cítíme, že je téměř jisté, že pokud se lidé budou dívat dál a my budeme schopni natáčet další televizní díly, bude třetí sezóna podstatně rozsáhlejší. A skutečně, příběh si možná vyžádá i čtvrtou řadu,“ dodal Mazin.

„Jedno je naprosto jisté. Nevím, jak bychom mohli příběh, který nám zbývá po dokončení druhé sezóny, vyprávět v jedné další sezóně. Chceme jen lidi uklidnit, že myšlenka, že důvod, proč je nadcházející sezóna o něco kratší než ta první, není proto, že bychom si na vyprávění příběhů vzali méně času, ale proto, že si chceme dát na čas. Příběh, který vyprávíme, je mnohem rozsáhlejší než příběh první sezóny, děje se v něm prostě mnohem víc, je mnohem náročnější na produkci, ale upřímně řečeno, chceme, aby každá epizoda působila jako samostatný trhák,“ uvedl Mazin na závěr svého vyjádření.

Pokračování seriálu The Last of Us bylo oznámeno v lednu 2023, krátce poté, co první řada dosáhla rekordních čísel. Seriál se stal druhou největší premiérou HBO za posledních deset let po seriálu Rod Draka a zaznamenal největší nárůst počtu odvysílaných epizod od pilotu k druhé epizodě pro HBO.