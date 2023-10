Pokračování The Last of Us v ohrožení? Studio Naughty Dog začalo propouštět

Vlna propouštění se nevyhýbá ani videohernímu průmyslu

Naughty Dog ukončilo spolupráci s 25 externisty

Zároveň je pozastaven vývoj multiplayerové akce ze světa The Last of Us

Herní studio Naughty Dog si mezi herními fanoušky zvládlo vybudovat solidní reputaci svými skvělými hrami, jako je Crash Bandicoot, The Last of Us či The Uncharted. Stejně jako ten technologický i videoherní průmysl v současné době obchází strašák propouštění, který může udeřit kdykoli a kdekoli. Tentokrát dopadla kosa i na populární studio patřící Sony, jež bude muset snižovat své stavy.

O práci v Naughty Dog přijde 25 lidí

Podle prvních informací propustí Naughty Dog přibližně 25 externistů, kteří sice nejsou součástí firmy, avšak v rámci vývoje zastávají důležité role. O konkrétním rozložení bohužel nevíme, nicméně nejvíce se propouštění dotkne oddělení testování kvality, které v takových případech bývá na ráně jako první. Stálí zaměstnanci ovšem alespoň prozatím mohou být v klidu, neboť to nevypadá, že by se je Naughty Dog v dohledné době chystal propustit.

Vývojářské studio patří mezi klenoty Sony a firmy, jejichž hry jsou jedním z hlavních taháků konzole PlayStation. V současné době pracuje například na multiplayerové hře ze světa The Last of Us, jejíž vydání je v současné době v ohrožení, alespoň podle Bloombergu. Podle agentury obdržel testovací prototyp hry špatné hodnocení od nedávno koupeného studia Bungie, které stojí za oblíbenou hrou Destiny 2 a s multiplayerovými akcemi má bohaté zkušenosti. Hra sice údajně nebyla zrušena, nicméně alespoň prozatím jsou na ní práce pozastaveny.

Vývoj AAA her se v posledních letech notně prodražuje, přičemž odvětví nepomáhá ani fakt, že hráči jsou čím dál tím náročnější co se týče délky, množství obsahu a doby, po kterou je hra ze strany vývojářů podporována. Hernímu průmyslu nicméně pomáhá současná zvedající se vlna zájmu o filmové a seriálové adaptace videoher, o čemž svědčí například úspěch Super Mario Bros. ve filmu či seriálu The Last of Us, který je k dispozici na HBO Max.